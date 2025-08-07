Essay Contest 2025

پانچ سو کے نوٹ بند ہونگے یا نہیں، وزارت خزانہ نے اہم جانکاری دی، اے ٹی ایم میں 100 اور 200 روپے کے نوٹ ترسیل کی ہدایت - FIVE HUNDRED CURRENCY NOTES

وزارت خزانہ نے پارلیمنٹ میں کہا کہ بینکوں کو اے ٹی ایم میں 100 اور 200 روپے کے نوٹ ترسیل کی ہدایت دی گئی ہے۔

پانچ سو کے نوٹ بند ہونگے یا نہیں، وزارت خزانہ نے اہم جانکاری دی
پانچ سو کے نوٹ بند ہونگے یا نہیں، وزارت خزانہ نے اہم جانکاری دی (Getty Images)
By ETV Bharat Urdu Team

Published : August 7, 2025 at 4:21 PM IST

نئی دہلی: مرکزی حکومت نے واضح کیا ہے کہ 500 روپے کے نوٹوں کی سپلائی روکنے کی کوئی تجویز نہیں ہے اور اے ٹی ایم 100 یا 200 روپے کے ساتھ 500 روپے کے نوٹوں کی فراہمی جاری رکھیں گے۔ ریاستی وزیر خزانہ پنکج چودھری نے پارلیمنٹ میں یہ معلومات دی۔

انہوں نے کہا کہ ریزرو بینک آف انڈیا (آر بی آئی) نے مطلع کیا ہے کہ کثرت سے استعمال ہونے والے بینک نوٹوں تک عوام کی رسائی بڑھانے کی کوششوں کے تحت، 28 اپریل 2025 کو 'اے ٹی ایم سے 100 اور 200 روپے کے بینک نوٹوں کی تقسیم' کے عنوان سے ایک سرکلر جاری کیا گیا ہے، جس میں تمام بینکوں اور وائٹ لیبل اے ٹی ایم او کو 100 اور 200 روپے کے نوٹ مستقل بنیادوں پر اخراج یقینی بنانے کی ہدایت کی گئی ہے۔

راجیہ سبھا میں ایک تحریری جواب میں، وزیر مملکت برائے خزانہ نے کہا کہ آر بی آئی کے مقرر کردہ ہدف کے مطابق، 30 ستمبر، 2025 تک، تمام اے ٹی ایمز میں سے 75 فیصد کم از کم ایک کیسٹ سے 100 یا 200 روپے کے بینک نوٹ تقسیم کریں گے۔ انہوں نے کہا کہ 31 مارچ 2026 تک 90 فیصد اے ٹی ایم کم از کم ایک کیسٹ سے 100 روپے یا 200 روپے کے نوٹ نکالیں گے۔

ایک اور سوال کے جواب میں، چودھری نے کہا کہ سیکورٹیز اینڈ ایکسچینج بورڈ آف انڈیا نے اپریل 2020 سے مارچ 2025 یا پچھلے پانچ مالی سالوں کے دوران 76 کیسز اٹھائے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ دھوکہ دہی بھارتی قوانین کے مطابق قابل سزا جرم ہے۔ بہت سی مرکزی حکومت، نفاذ اور ریگولیٹری ایجنسیاں سرمایہ کاری کی دھوکہ دہی کو روکنے، اس کا پتہ لگانے اور ان کے خلاف کارروائی کرنے کے لیے کارروائی کر رہی ہیں۔

انہوں نے کہا کہ گزشتہ پانچ سالوں میں سینٹرل بورڈ آف ڈائریکٹ ٹیکسز (سی بی ڈی ٹی) نے نو معاملات کی نشاندہی کی ہے، جو بنیادی طور پر ملٹی لیول مارکیٹنگ (ایم ایل ایم) گھوٹالوں سے متعلق ہیں۔ انہوں نے بتایا کہ یکم جنوری 2020 سے 30 جولائی 2025 تک کی مدت کے دوران، انفورسمنٹ ڈائریکٹوریٹ (ای ڈی) نے منی لانڈرنگ کے جرم کی تحقیقات کے لیے تقریباً 220 مقدمات کو پریوینشن آف منی لانڈرنگ ایکٹ، 2002 (پی ایم ایل اے) کی دفعات کے تحت انویسٹمنٹ فراڈ سے متعلق اٹھایا ہے۔

