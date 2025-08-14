نئی دہلی: مرکزی حکومت نے جنوری 2025 میں آٹھویں سنٹرل پے کمیشن کو منظوری دی تھی، لیکن ابھی تک سرکاری نوٹیفکیشن جاری نہیں ہوا ہے اور نہ ہی نئے پے کمیشن کے ممبران اور چیئرمین کے ناموں کو ابھی حتمی شکل دی گئی ہے۔ دریں اثنا، وزیر مملکت برائے خزانہ پنکج چودھری نے اس بارے میں ایک تازہ جانکاری دی ہے۔
پنکج چودھری نے راجیہ سبھا کو بتایا کہ آٹھویں مرکزی پے کمیشن کے بارے میں سرکاری نوٹیفکیشن مقررہ وقت پر جاری کیا جائے گا۔ وہ سماج وادی پارٹی کے رکن پارلیمنٹ جاوید علی خان کے سوال کا جواب دے رہے تھے۔
مرکزی وزیر نے کہا، آٹھویں پے کمیشن کے دائرہ کار کے بارے میں وزارت دفاع، وزارت داخلہ، محکمہ عملہ اور تربیت کے ساتھ ساتھ تمام ریاستوں سے 17 جنوری 2025 اور 17 فروری 2025 کے خطوط کے ذریعے جانکاری مانگی گئی تھی۔
پے کمیشن کے ممبران کا تقرر کب ہوگا؟
نئے پے کمیشن کے ممبران اور چیئرمین کی تقرری پر چودھری نے کہا، "پے کمیشن کے چیئرمین اور ممبران کی تقرری حکومت کی طرف سے آٹھویں پے کمیشن کے نوٹیفکیشن کے جاری ہونے کے بعد کی جائے گی۔" انہوں نے یہ بھی کہا کہ اس کا باضابطہ نوٹیفکیشن مناسب وقت پر جاری کیا جائے گا۔
8ویں پے کمیشن کے تحت تنخواہوں میں اضافہ:
ایک کروڑ سے زیادہ مرکزی حکومت کے ملازمین اور پنشنرز آٹھویں پے کمیشن کے سرکاری نوٹیفکیشن کا بے صبری سے انتظار کر رہے ہیں۔ میڈیا رپورٹس کے مطابق حکومت 1.8 سے 2.86 کے درمیان فٹمنٹ فیکٹر کی منظوری دے سکتی ہے۔
غور طلب ہے کہ فٹمنٹ فیکٹر مرکزی حکومت کے ملازمین اور پنشنرز کی تنخواہ/پنشن میں اضافے کا فیصلہ کرے گا۔ ساتویں پے کمیشن کے تحت مرکزی حکومت کے ملازمین کو کم از کم بنیادی تنخواہ 18,000 روپے ملتی ہے جبکہ پنشنرز کو کم از کم بنیادی پنشن 9,000 روپے ملتی ہے۔ اس کے علاوہ، انہیں 7ویں پے کمیشن کے تحت 55 فیصد کی شرح سے ڈی اے/ڈی آر ملتا ہے۔
نئی ممکنہ کم از کم تنخواہ:
اگر حکومت 1.8 کے فٹمنٹ فیکٹر کو منظور کرتی ہے تو ملازمین کے لیے نئی کم از کم بنیادی تنخواہ 32,400 روپے ہو سکتی ہے جبکہ پنشنرز کے لیے نئی کم از کم بنیادی پنشن 16,200 روپے ہو سکتی ہے۔ ساتھ ہی، 2.86 کے فٹمنٹ فیکٹر کے نفاذ کے بعد، ملازمین کی کم از کم تنخواہ 51,480 روپے تک پہنچ سکتی ہے، جب کہ کم از کم پنشن 25,740 روپے ہونے کی امید ہے۔ تاہم، آٹھویں پے کمیشن کے نفاذ کے بعد ڈی اے/ڈی آر صفر ہو سکتا ہے۔
