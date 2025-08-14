ETV Bharat / business

آٹھویں پے کمیشن کے حوالے سے نوٹیفکیشن کب جاری ہوگا؟ وزارت خزانہ نے دی جانکاری - 8TH PAY COMMISSION

کروڑوں سرکاری ملازمین اور پنشنرز آٹھویں پے کمیشن کے سرکاری نوٹیفکیشن کا بے صبری سے انتظار کر رہے ہیں۔

آٹھویں پے کمیشن کے حوالے سے نوٹیفکیشن کب جاری ہوگا؟
آٹھویں پے کمیشن کے حوالے سے نوٹیفکیشن کب جاری ہوگا؟ (Getty Images)
author img

By ETV Bharat Business Team

Published : August 14, 2025 at 3:28 PM IST

3 Min Read

نئی دہلی: مرکزی حکومت نے جنوری 2025 میں آٹھویں سنٹرل پے کمیشن کو منظوری دی تھی، لیکن ابھی تک سرکاری نوٹیفکیشن جاری نہیں ہوا ہے اور نہ ہی نئے پے کمیشن کے ممبران اور چیئرمین کے ناموں کو ابھی حتمی شکل دی گئی ہے۔ دریں اثنا، وزیر مملکت برائے خزانہ پنکج چودھری نے اس بارے میں ایک تازہ جانکاری دی ہے۔

پنکج چودھری نے راجیہ سبھا کو بتایا کہ آٹھویں مرکزی پے کمیشن کے بارے میں سرکاری نوٹیفکیشن مقررہ وقت پر جاری کیا جائے گا۔ وہ سماج وادی پارٹی کے رکن پارلیمنٹ جاوید علی خان کے سوال کا جواب دے رہے تھے۔

مرکزی وزیر نے کہا، آٹھویں پے کمیشن کے دائرہ کار کے بارے میں وزارت دفاع، وزارت داخلہ، محکمہ عملہ اور تربیت کے ساتھ ساتھ تمام ریاستوں سے 17 جنوری 2025 اور 17 فروری 2025 کے خطوط کے ذریعے جانکاری مانگی گئی تھی۔

پے کمیشن کے ممبران کا تقرر کب ہوگا؟

نئے پے کمیشن کے ممبران اور چیئرمین کی تقرری پر چودھری نے کہا، "پے کمیشن کے چیئرمین اور ممبران کی تقرری حکومت کی طرف سے آٹھویں پے کمیشن کے نوٹیفکیشن کے جاری ہونے کے بعد کی جائے گی۔" انہوں نے یہ بھی کہا کہ اس کا باضابطہ نوٹیفکیشن مناسب وقت پر جاری کیا جائے گا۔

8ویں پے کمیشن کے تحت تنخواہوں میں اضافہ:

ایک کروڑ سے زیادہ مرکزی حکومت کے ملازمین اور پنشنرز آٹھویں پے کمیشن کے سرکاری نوٹیفکیشن کا بے صبری سے انتظار کر رہے ہیں۔ میڈیا رپورٹس کے مطابق حکومت 1.8 سے 2.86 کے درمیان فٹمنٹ فیکٹر کی منظوری دے سکتی ہے۔

غور طلب ہے کہ فٹمنٹ فیکٹر مرکزی حکومت کے ملازمین اور پنشنرز کی تنخواہ/پنشن میں اضافے کا فیصلہ کرے گا۔ ساتویں پے کمیشن کے تحت مرکزی حکومت کے ملازمین کو کم از کم بنیادی تنخواہ 18,000 روپے ملتی ہے جبکہ پنشنرز کو کم از کم بنیادی پنشن 9,000 روپے ملتی ہے۔ اس کے علاوہ، انہیں 7ویں پے کمیشن کے تحت 55 فیصد کی شرح سے ڈی اے/ڈی آر ملتا ہے۔

نئی ممکنہ کم از کم تنخواہ:

اگر حکومت 1.8 کے فٹمنٹ فیکٹر کو منظور کرتی ہے تو ملازمین کے لیے نئی کم از کم بنیادی تنخواہ 32,400 روپے ہو سکتی ہے جبکہ پنشنرز کے لیے نئی کم از کم بنیادی پنشن 16,200 روپے ہو سکتی ہے۔ ساتھ ہی، 2.86 کے فٹمنٹ فیکٹر کے نفاذ کے بعد، ملازمین کی کم از کم تنخواہ 51,480 روپے تک پہنچ سکتی ہے، جب کہ کم از کم پنشن 25,740 روپے ہونے کی امید ہے۔ تاہم، آٹھویں پے کمیشن کے نفاذ کے بعد ڈی اے/ڈی آر صفر ہو سکتا ہے۔

یہ بھی پڑھیں:

نئی دہلی: مرکزی حکومت نے جنوری 2025 میں آٹھویں سنٹرل پے کمیشن کو منظوری دی تھی، لیکن ابھی تک سرکاری نوٹیفکیشن جاری نہیں ہوا ہے اور نہ ہی نئے پے کمیشن کے ممبران اور چیئرمین کے ناموں کو ابھی حتمی شکل دی گئی ہے۔ دریں اثنا، وزیر مملکت برائے خزانہ پنکج چودھری نے اس بارے میں ایک تازہ جانکاری دی ہے۔

پنکج چودھری نے راجیہ سبھا کو بتایا کہ آٹھویں مرکزی پے کمیشن کے بارے میں سرکاری نوٹیفکیشن مقررہ وقت پر جاری کیا جائے گا۔ وہ سماج وادی پارٹی کے رکن پارلیمنٹ جاوید علی خان کے سوال کا جواب دے رہے تھے۔

مرکزی وزیر نے کہا، آٹھویں پے کمیشن کے دائرہ کار کے بارے میں وزارت دفاع، وزارت داخلہ، محکمہ عملہ اور تربیت کے ساتھ ساتھ تمام ریاستوں سے 17 جنوری 2025 اور 17 فروری 2025 کے خطوط کے ذریعے جانکاری مانگی گئی تھی۔

پے کمیشن کے ممبران کا تقرر کب ہوگا؟

نئے پے کمیشن کے ممبران اور چیئرمین کی تقرری پر چودھری نے کہا، "پے کمیشن کے چیئرمین اور ممبران کی تقرری حکومت کی طرف سے آٹھویں پے کمیشن کے نوٹیفکیشن کے جاری ہونے کے بعد کی جائے گی۔" انہوں نے یہ بھی کہا کہ اس کا باضابطہ نوٹیفکیشن مناسب وقت پر جاری کیا جائے گا۔

8ویں پے کمیشن کے تحت تنخواہوں میں اضافہ:

ایک کروڑ سے زیادہ مرکزی حکومت کے ملازمین اور پنشنرز آٹھویں پے کمیشن کے سرکاری نوٹیفکیشن کا بے صبری سے انتظار کر رہے ہیں۔ میڈیا رپورٹس کے مطابق حکومت 1.8 سے 2.86 کے درمیان فٹمنٹ فیکٹر کی منظوری دے سکتی ہے۔

غور طلب ہے کہ فٹمنٹ فیکٹر مرکزی حکومت کے ملازمین اور پنشنرز کی تنخواہ/پنشن میں اضافے کا فیصلہ کرے گا۔ ساتویں پے کمیشن کے تحت مرکزی حکومت کے ملازمین کو کم از کم بنیادی تنخواہ 18,000 روپے ملتی ہے جبکہ پنشنرز کو کم از کم بنیادی پنشن 9,000 روپے ملتی ہے۔ اس کے علاوہ، انہیں 7ویں پے کمیشن کے تحت 55 فیصد کی شرح سے ڈی اے/ڈی آر ملتا ہے۔

نئی ممکنہ کم از کم تنخواہ:

اگر حکومت 1.8 کے فٹمنٹ فیکٹر کو منظور کرتی ہے تو ملازمین کے لیے نئی کم از کم بنیادی تنخواہ 32,400 روپے ہو سکتی ہے جبکہ پنشنرز کے لیے نئی کم از کم بنیادی پنشن 16,200 روپے ہو سکتی ہے۔ ساتھ ہی، 2.86 کے فٹمنٹ فیکٹر کے نفاذ کے بعد، ملازمین کی کم از کم تنخواہ 51,480 روپے تک پہنچ سکتی ہے، جب کہ کم از کم پنشن 25,740 روپے ہونے کی امید ہے۔ تاہم، آٹھویں پے کمیشن کے نفاذ کے بعد ڈی اے/ڈی آر صفر ہو سکتا ہے۔

یہ بھی پڑھیں:

For All Latest Updates

TAGGED:

FINANCE MINISTRYFINANCE MINISTRY ON PAY COMMISSION8TH PAY COMMISSION UPDATE NEWSآٹھواں پے کمیشن8TH PAY COMMISSION

Quick Links / Policies

فیچر

سپنوں کی اڑان: بسمہ حفیظ کشمیر کی پہلی خاتون فٹبال ریفری بننے کی ہیں خواہشمند

قدرتی خوبصورتی سے مالا مال چھتہ پل بنیادی سہولیات سے محروم، سیاحتی مقام کو سیاحوں کے لیے کھولنے کا مطالبہ

کیا اسد اویسی نے پھاڑا وقف بل، جانیے کسی بل کو پھاڑنے کی کیا ہے سزا؟ ایسے کام کے کیا ہیں قواعد؟ پہلے کن لیڈروں نے بلوں کو پھاڑا؟

کیا پھر سے سلیپر اور تھری اے سی میں بزرگ شہریوں کو ملے گی رعایت؟ بہت جلد ریلوے کا تحفہ متوقع

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.