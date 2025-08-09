ٹیرف کیا ہے، امپورٹ ایکسپورٹ ڈیوٹی کیسے لگائی جاتی ہے؟ جانئے ٹیرف کا 'A to Z'

حیدرآباد: سال 2025 کے آغاز سے ہی کانوں میں ٹیرف کا لفظ گونج رہا ہے۔ اس کی آواز کبھی بلند ہو جاتی ہے، کبھی دھیمی۔ لیکن اس کی بازگشت میں کوئی کمی نہیں آئی۔
اس ٹیرف وار کی وجہ سے دنیا بھر کے ممالک کے تعلقات خراب ہو رہے ہیں۔ ہر حکمران اپنے ملک کی خاطر ایک دوسرے پر ٹیرف میزائل برسا رہا ہے۔ یہی نہیں بلکہ آنے والے وقت کے لیے دیگر ممالک کے لیے ٹیرف کی شکل میں بارودی سرنگیں بچھا رہا ہے۔ ایسا اس لیے ہو رہا ہے کہ ہر ملک اپنی معیشت کو مضبوط کرنے کی آڑ میں اپنے اور ملک کے ایجنڈے پر عمل پیرا ہے۔
ایسے میں سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آخر ٹیرف نامی یہ دھماکہ کیا ہے؟ یہ کیا کرتا ہے؟ کون کس پر ٹیرف لگاتا ہے، کیوں لگاتا ہے؟ اس کے نقصانات کیا ہیں؟ فوائد کیا ہیں؟ ٹیکس کیا ہے؟ ٹیرف کیا ہے؟ دونوں میں کیا فرق ہے؟ ایسے بہت سے سوالات اٹھتے ہیں۔
آئیے اب ایک ایک کرکے ٹیرف کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔
ٹیرف کیا ہے؟
آسان الفاظ میں بیان کیا جائے تو، ٹیرف دوسرے ممالک سے خریدے یا بیچے گئے سامان پر عائد ڈیوٹی ہے۔ ہم اسے امپورٹ ٹیرف اور ایکسپورٹ ٹیرف کہہ سکتے ہیں۔
ہم اسے اس طرح سمجھ سکتے ہیں جیسے امریکہ نے ہندوستان پر 50 فیصد ٹیرف لگا دیا ہے۔ اس کا سیدھا سا مطلب یہ ہے کہ ہندوستان سے امریکہ جانے والی 1000 روپے کی اشیاء وہاں مہنگی ہو جائیں گی اور اس کی قیمت 1500 روپے ہو جائے گی۔ اس طرح جب 1000 روپے کی چیز امریکہ پہنچے گی تو 50 فیصد ٹیرف کی وجہ سے 1500 روپے میں دستیاب ہو گی۔
اب یہاں غور طلب بات یہ ہے کہ لوگ یہ نہیں سمجھ پا رہے ہیں کہ 50 فیصد ٹیرف لگانے سے ایکسپورٹ کرنے والے ملک کو کیا نقصان ہو رہا ہے۔ وہ اپنے ہم وطنوں کے سر درد میں اضافہ کر رہا ہے۔ اس کے شہریوں کو مہنگی اشیاء مل رہی ہیں۔ اس سے بھارت کا کیا نقصان ہے؟ بھارت کیوں پسینہ بہا رہا ہے؟
اب ہم اس 50 فیصد ٹیرف کے کھیل کو سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ مثال کے طور پر، آپ امریکہ میں رہ رہے ہیں۔ آپ وہ سامان استعمال کرتے ہیں جو ہندوستان سے آتا ہے۔ اب اسی اشیا پر امریکی صدر ٹرمپ کی جانب سے 50 فیصد ٹیرف عائد کرنے کی وجہ سے آپ کو ایک ہزار روپے کے بجائے 1500 روپے ادا کرنے ہوں گے۔ اس کا مطلب ہے کہ آپ کو اسی ہزار روپے مالیت کے سامان کے لیے اپنی محنت کی کمائی کے 500 روپے اضافی خرچ کرنے ہوں گے۔
اب اگر اس کی دوسری تہہ کی بات کریں تو اگر آپ سامان خریدیں گے تو 50 فیصد ٹیرف کے 500 روپے امریکی حکومت کے خزانے میں جائیں گے۔ اس کا براہ راست فائدہ امریکہ کو ہوگا۔ اس کی آمدنی بڑھے گی۔ دوسری طرف، اگر آپ بڑھی ہوئی قیمت پر وہ ہندوستانی سامان نہیں خریدتے ہیں۔ اس کے بعد آپ وہاں دستیاب مصنوعات کو سستی قیمت پر خریدیں گے۔
اس بات کو غور سے سمجھیں۔ اگر آپ وہ درآمد شدہ ہندوستانی پروڈکٹ خریدتے ہیں تو امریکی حکومت کو براہ راست فائدہ پہنچ رہا ہے۔ اگر آپ اس ہندوستانی مصنوعات کے بجائے امریکہ میں بنی اشیاء خریدنا شروع کر دیں تو ان کے ملک کا سامان فروخت ہو جائے گا۔ پیداوار بڑھے گی۔ لوگوں کو روزگار ملے گا۔ اگر اس طرح دیکھا جائے تو ٹیرف لگانے سے چاہے امریکی ہندوستان سے اشیاء خریدیں یا امریکہ میں بنی اشیاء، امریکی معیشت کو فائدہ ہوگا۔
اب ہم یہ بتانے کی کوشش کرتے ہیں کہ اس پچاس فیصد امریکی ٹیرف سے ہندوستان کو کیا فوری اور طویل مدتی فائدہ یا نقصان ہو سکتا ہے۔ سب سے پہلے آپ کو یقین ہونا چاہیے کہ پیسے میں طاقت ہے، جیب خالی ہوتے ہی دماغ میں بجلی چمک اٹھتی ہے۔ جیسے ہی ہندوستانی اشیاء کی قیمت بڑھے گی، کچھ لوگ خریدتے رہیں گے۔ کچھ لوگ اس کی مقدار کم کر دیں گے۔ اس کے ساتھ ہی، کچھ لوگ دوسرے آپشنز یعنی ملتے جلتے سامان خریدنا شروع کر دیں گے۔
اس کا براہ راست اثر ہندوستان سے امریکہ کو برآمدات پر پڑے گا۔ ہندوستانی اشیاء کی برآمد میں کمی آئے گی۔ ہندوستانی تاجروں کو اپنی پیداوار کو کم کرنا یا بند کرنا پڑے گا یا پھر دنیا کی کوئی اور مارکیٹ تلاش کرنی پڑے گی۔ ایسے میں اگر ہندوستانی مصنوعات کی پیداوار متاثر ہوتی ہے تو اس کی پیداوار سے وابستہ لوگوں کی روزی روٹی بری طرح متاثر ہوگی۔ خام مال استعمال نہیں کیا جائے گا. کمپنی کے ملازمین کو نکال دیا جائے گا۔ اس کا براہ راست اثر ہندوستانی معیشت پر پڑے گا۔
اسی طرح برآمدات پر بھی ممالک دوسرے ممالک پر ٹیرف لگاتے ہیں اور اپنے نفع و نقصان کو دیکھ کر کام کرتے ہیں۔
ٹیرف کی کتنی اقسام ہیں؟
ٹیرف کی بہت سی قسمیں ہیں۔ امپورٹ ٹیرف اور ایکسپورٹ ٹیرف اہم ہیں۔ درآمدی ٹیرف درآمد کرنے والے ملک کی طرف سے لگائے جاتے ہیں۔ ایکسپورٹ ٹیرف ایکسپورٹ کرنے والے ملک کی طرف سے لگایا جاتا ہے۔
اس کے ساتھ مخصوص ٹیرف بھی لگائے جاتے ہیں۔ مخصوص ٹیرف ایک مقررہ فیس ہے۔ درآمد شدہ سامان کی فی یونٹ، وزن یا مقدار پر مخصوص ٹیرف لگایا جاتا ہے۔ اس میں اس چیز کی قیمت کوئی اہمیت نہیں رکھتی۔ مخصوص ٹیرف عام طور پر بلک سامان، زرعی مصنوعات اور صنعتی مواد کے لیے استعمال ہوتے ہیں۔
درآمدی اشیا پر فیصد کی بنیاد پر اشتہاراتی ٹیرف بھی لگایا جاتا ہے۔ اس میں ٹیرف کی شرح قیمت کی بنیاد پر فیصد کی بنیاد پر لگائی جاتی ہے۔
ٹیرف کیسے کام کرتا ہے؟
دو یا زیادہ ممالک کے لیے ٹیرف کیسے کام کرتا ہے۔ اسے آسانی سے سمجھا جا سکتا ہے کہ اگر کوئی ملک اپنا سامان بیرون ملک فروخت کر رہا ہے تو وہ اس پر ٹیرف لگاتا ہے۔ مثال کے طور پر برآمدات پر 10 فیصد ٹیرف عائد کرنے کا مطلب ہے کہ بھیجنے والے ملک نے اس پر 10 فیصد زیادہ ڈیوٹی عائد کر دی ہے۔ ایسا کرنے سے اس ملک کو وہ سامان زیادہ قیمت پر خریدنا پڑے گا۔
باہمی ٹیرف کیا ہے؟
اس طرح، اب بات کرتے ہیں باہمی ٹیرف کے بارے میں۔ مثال کے طور پر، یہ سمجھیں کہ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے کئی ممالک پر باہمی محصولات عائد کیے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جو ملک اس سے 100 فیصد باہمی ٹیرف وصول کرے گا، وہ بھی ان سے 100 فیصد وصول کرے گا۔
ٹیکس اور ٹیرف کے درمیان فرق:
حکومت عوام، کاروبار، اشیاء اور خدمات پر جو ڈیوٹی عائد کرتی ہے اسے ٹیکس کہتے ہیں۔ دوسری طرف، ٹیرف ایک ٹیکس ہے جو خاص طور پر درآمدات و برآمدات پر لگایا جاتا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ دو قسم کے ٹیکس ہیں۔ براہ راست اور بالواسطہ۔ جبکہ ٹیرف ایک بالواسطہ ٹیکس ہے، جو حکومت درآمدی اشیا پر عائد کرتی ہے۔
ایف ٹی اے کیا ہے؟
ایف ٹی اے یعنی آزاد تجارتی معاہدے میں، دونوں ممالک ایک معاہدے پر دستخط کرتے ہیں۔ وہ ایک دوسرے کے ساتھ تجارت پر کسی قسم کا ٹیکس نہیں لگاتے۔ اگر آپ نے دیکھا تو ہندوستان اور برطانیہ کے درمیان آزادانہ تجارت کا معاہدہ ہوا ہے۔
اگر اس طرح دیکھا جائے تو ٹیرف ایک قسم کا ٹیکس ہی ہے، جو کوئی بھی ملک اپنی درآمدات پر لگاتا ہے۔ اس کا مقصد یہ ہے کہ زیادہ سے زیادہ مصنوعات اس ملک کی حدود میں بنائی جائیں۔ تاکہ ملک کے دستکار، کسان اور تاجر مستفید ہو سکیں۔
