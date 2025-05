کیا ہے Dance of the Hillary، پاکستان کی نئی سازش، فائل پر کلک اور اکاؤنٹ خالی

ETV Bharat / business

Published : May 9, 2025

نئی دہلی: پاکستان نے پہلے دہشت گرد، پھر ڈرون بھیجے اور اب خطرناک وائرس کو اپنا نیا ہتھیار بنا لیا ہے۔ جب بھارت نے پاکستان کے تمام حملے ناکام بنائے تو اب پاکستان انٹرنیٹ کے ذریعے بھارتیوں کو نقصان پہنچانے کی نئی سازش رچ رہا ہے۔ خبر کے مطابق پاکستان اب بھارت پر سائبر حملہ کرنے کی تیاری کر رہا ہے اور اس کے لیے ڈانس آف دی ہلیری کے نام سے ایک خطرناک وائرس فائل میں ڈال کر سوشل میڈیا پر پھیلایا جا رہا ہے۔ اس لیے اگر آپ بھی انٹرنیٹ استعمال کرتے ہیں تو یہ خبر آپ کے لیے وارننگ سگنل ہے۔ 'ڈانس آف دی ہلیری' نامی وائرس واٹس ایپ، فیس بک، ای میل اور ٹیلی گرام جیسے مقبول پلیٹ فارمز سے پھیل رہا ہے۔ ایک بے ضرر ویڈیو یا دستاویز کے طور پر بھیس میں، اس میلویئر پر ایک بار کھولنے کے بعد حساس ذاتی اور بینکنگ تفصیلات چرانے کا دعویٰ کیا جاتا ہے۔ شہریوں سے تاکید کی جا رہی ہے کہ وہ چوکس رہیں اور نامعلوم لنکس یا اٹیچمنٹ سے گریز کریں۔ سوشل میڈیا پر آنے والی نامعلوم فائلز مہنگی پڑ سکتی ہیں: اگر آپ کو واٹس ایپ، فیس بک، ٹیلی گرام یا ای میل کے ذریعے کوئی نامعلوم فائل موصول ہوتی ہے تو غلطی سے بھی اس فائل پر کلک کرنے کی غلطی نہ کریں۔ آپ کی ایک چھوٹی سی غفلت آپ کے لیے مہنگی ثابت ہو سکتی ہے۔ اس فائل میں خطرناک میلویئر ہے جو آپ کی ذاتی معلومات چرا سکتا ہے اور آپ کو بھاری مالی نقصان پہنچا سکتا ہے۔ اس لیے کسی بھی نامعلوم لنک یا اٹیچمنٹ پر کلک کرنے سے پہلے سو بار سوچیں۔

یہ خطرناک وائرس کیسے حملہ کرتا ہے؟ یہ ایک خطرناک میلویئر ہے جو ویڈیو فائلوں اور دستاویزات کی صورت میں پھیلایا جا رہا ہے! سیکیورٹی ماہرین نے خبردار کیا ہے کہ ایک بار جب یہ مالویئر آپ کے آلے میں داخل ہو جائے گا تو یہ ایکٹیویٹ ہو جائے گا اور آپ کی بینکنگ تفصیلات کے چوری ہونے کا خطرہ بڑھ جائے گا۔ یہ وائرس کسی نامعلوم لنک یا اٹیچمنٹ کی صورت میں آپ تک پہنچ سکتا ہے۔ اگر آپ tasksche.exe نام کی کوئی فائل دیکھیں تو غلطی سے بھی اس فائل پر کلک نہ کریں۔ یہ آپ کے سسٹم کو مکمل طور پر کنٹرول کر سکتا ہے۔ یہ بھی پڑھیں: پاکستانی سائبر فورس کے بھارتی دفاعی ویب سائٹس پر حملے کے بعد بھارت الرٹ، اٹھائے یہ قدم