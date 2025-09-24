سونے کی آسمان چھوتی قیمتوں کے بیچ کیا ہیں متبادل؟ پڑھیں۔۔ٹینشن کم ہو جاے گا
Published : September 24, 2025 at 5:14 PM IST
نئی دہلی: بیٹی کی شادی ہو یا دھنتیرس، ہندوستان میں سونا خریدنا ایک روایت رہی ہے۔ دلہن کی زینت سے لے کر دولہا اور دلہن کے خاندانوں کے فخر تک، سونا ایک مرکزی کشش ہے۔ مزید برآں، سونا ایک محفوظ سرمایہ کاری ہے۔ تاہم اب سونے کی قیمتیں ریکارڈ سطح پر پہنچ گئی ہیں۔
ایسے میں سونے کی بڑھتی ہوئی قیمتیں ہندوستانی خاندانوں کے لیے پریشانی کا باعث بن رہی ہیں، خاص طور پر ان لوگوں کے لیے جن کی شادیاں آنے والی ہیں۔ سونے کی بڑھتی ہوئی قیمتوں کی وجہ سے بہت سے والدین یہ سوچ رہے ہیں کہ وہ اپنی بیٹی کو زیورات کے بغیر کیسے رخصت کریں گے۔
اگر آپ کی شادی ہو رہی ہے تو پریشان نہ ہوں۔ مارکیٹ میں سونے کے زیورات کے سمارٹ آپشنز دستیاب ہیں جو آپ کو بغیر لاکھوں روپے خرچ کیے شادی منانے میں مدد فراہم کریں گے۔ اس کے علاوہ، بھاری سیٹ خریدنے کے بجائے، چھوٹے، زیادہ فعال زیورات پر غور کریں جو مختلف لباس کے ساتھ پہنے جا سکتے ہیں۔
ہلکے وزن کے جیولری سیٹ
ہلکے سونے کے زیورات سستی اور پرکشش ہیں۔ ان میں چھوٹے ہار، چوڑیاں اور بالیاں شامل ہیں۔ یہ ان دلہنوں کے لیے بہترین آپشن ہیں جو کم خرچ کیے بغیر پرکشش نظر آنا چاہتی ہیں۔
گولڈ پلیٹڈ یا پرتوں والے ڈیزائن
اگر آپ تنگ بجٹ کی وجہ سے سونے کے زیورات خریدنے سے قاصر ہیں تو، گولڈ چڑھایا زیورات ایک اچھا آپشن ہو سکتا ہے۔ یہ خالص سونے کی طرح لگتا ہے، اس کی قیمت کافی کم ہے۔
اس کے علاوہ، گولڈ چڑھایا پرتوں والا ہار یا سیٹ خریدنا ایک بہترین آپشن ہو سکتا ہے۔ یہ شادی کے بعد بھی کئی مواقع پر پہنا جا سکتا ہے۔
منیم لسٹ ڈیزائن
شادیوں میں سادہ، جدید ڈیزائنز کا رجحان ہے۔ مثال کے طور پر، پتلی زنجیریں، نازک بالیاں، چھوٹے لاکٹ، اور بریسلیٹ۔ یہ ہلکے ہیں اور روایتی اور مغربی دونوں لباس کے ساتھ اچھی طرح میچ ہوتے ہیں۔
دیگر دھاتوں کے ساتھ مکس اور میچ کریں
کم خرچ میں نفیس نظر کے لیے، سونے کو چاندی یا کندن کے زیورات کے ساتھ جوڑیں۔ بعض مواقع پر پولکی یا نقلی زیورات پہننے سے انداز کو برقرار رکھتے ہوئے اخراجات کم ہو سکتے ہیں۔
18 کیرٹ اور 14 کیرٹ سونا
پہلے لوگ زیادہ تر 22 کیرٹ اور 24 کیرٹ کا سونا خریدتے تھے لیکن اب وہ 18 اور 14 کیرٹ کے زیورات کا انتخاب کر رہے ہیں۔ یہ سونے کے زیورات کو زیادہ سستی بناتا ہے اور فیشن کے ڈیزائن کی وسیع رینج پیش کرتا ہے۔
چاندی اور پلاٹینم
لوگ اب سونے کے متبادل کے طور پر چاندی اور پلاٹینم کے زیورات کا رخ کر رہے ہیں۔ خاص طور پر شہری نوجوانوں میں اس رجحان میں اضافہ ہوا ہے کیونکہ یہ کم قیمت پر جدید شکل پیش کرتا ہے۔
ایک سال میں سونے (24 کیرٹ) کی قیمت میں کتنا اضافہ ہوا؟
سونے کی قیمت ستمبر 2024 میں 75,930 روپے تھی، جو ستمبر 2025 تک بڑھ کر 1,13,000 روپے سے زیادہ ہو گئی ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ ایک سال میں 10 گرام سونے کی قیمت میں 35,000 روپے سے زیادہ کا اضافہ ہوا ہے۔
