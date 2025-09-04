خوش آئند، لیکن بہت دیر کردی: جی ایس ٹی ترمیم پر بولے چدمبرم

نئی دہلی: کانگریس کے سینئر لیڈر اور سابق مرکزی وزیر خزانہ پی چدمبرم نے جی ایس ٹی کونسل کی طرف سے گڈز اینڈ سروسز ٹیکس (جی ایس ٹی) کے نظام کو مکمل طور پر تبدیل کرنے کی منظوری کا خیرمقدم کیا ہے، لیکن کہا کہ یہ قدم جسے "آٹھ سال بہت دیر سے" اٹھایا گیا۔
جی ایس ٹی کونسل نے بدھ کے روز عام استعمال کی اشیاء پر ٹیکس کو کم کرتے ہوئے، 22 ستمبر، نوراتری کے پہلے دن سے لاگو ہونے والے سلیب کو 5 فیصد اور 18 فیصد تک محدود کرنے کی منظوری دی ہے۔
تبدیلیوں پر ردعمل ظاہر کرتے ہوئے، چدمبرم نے ایکس پر ایک پوسٹ میں کہا، "جی ایس ٹی کو معقول بنانا اور مختلف اشیا اور خدمات پر شرحوں میں کمی خوش آئند ہے لیکن 8 سال بہت دیر ہو چکی ہے۔"
The GST rationalisation and the reduction in rates on a range of goods and services are WELCOME but 8 years TOO LATE— P. Chidambaram (@PChidambaram_IN) September 3, 2025
The current design of GST and the rates prevailing until today ought not to have been introduced in the first place
We have been crying hoarse for the last 8…
انہوں نے کہا کہ جی ایس ٹی کا موجودہ ڈیزائن اور آج تک رائج نرخوں کو پہلے متعارف نہیں کرایا جانا چاہیے تھا۔ "ہم گزشتہ 8 سالوں سے جی ایس ٹی کے ڈیزائن اور شرحوں کے خلاف آواز اٹھا رہے ہیں، لیکن ہماری درخواستیں پر توجہ نہیں دی گئی۔"
چدمبر نے کہا کہ "یہ قیاس کرنا دلچسپ ہوگا کہ حکومت کو یہ تبدیلیاں کرنے پر کس چیز نے مجبور کیا: سست ترقی؟ بڑھتا ہوا گھریلو قرض؟ گھریلو بچت میں کمی؟ بہار میں انتخابات؟ ٹرمپ کی جانب سے ٹیرف میں اضافہ؟"
جمعرات کو جاری کردہ ایک الگ بیان میں، سابق مرکزی وزیر خزانہ نے کہا: "مجھے خوشی ہے کہ حکومت کو یہ احساس ہو گیا ہے کہ وہ جس راستے پر 8 سال سے چل رہے تھے، وہ غلط تھا، اور اس نے یو ٹرن لیا"۔
انہوں نے کہا، "یہ ہمیشہ ایک 'گڈ اینڈ سادہ ٹیکس' ہونا چاہیے تھا۔ متوسط اور غریب طبقے راحت کی سانس لیں گے۔ حکومت اور خاص طور پر ایف ایم (نرملا سیتارامن) نے اب تک ناقص ڈیزائن اور پیچیدہ متعدد شرحوں کا دفاع کیا ہے۔ یہ دیکھ کر خوشی ہوئی کہ وزیر فینانس اور دیگر حکومتی رہنماؤں نے تبدیلیوں کی تعریف کی!"
تقریباً تمام ذاتی استعمال کی اشیا اور متوسط طبقے کے لیے خواہش مند اشیا، جیسے اے سی، واشنگ مشین، کی شرح میں کمی دیکھنے میں آئے گی کیونکہ حکومت گھریلو اخراجات کو بڑھانا اور امریکی ٹیرف کے معاشی دھچکے کو کم کرنے کے لیے کوشاں ہے۔