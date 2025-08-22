حیدرآباد: کیا آپ نے کبھی سوتے ہوئے پیسے کمانے کا خواب دیکھا ہے؟ اب یہ خواب حقیقت بننے جا رہا ہے۔ فرنیچر اور گدے بنانے والی کمپنی ویکفٹ (Wakefit) نے اپنی سلیپ انٹرنشپ (Sleep Internship) کے 5ویں سیزن کا آغاز کر دیا ہے۔ اس انٹرن شپ میں منتخب ہونے والے افراد کو روزانہ 9 گھنٹے سونا ہوگا اور گدوں پر سونے کا اپنا تجربہ کمپنی کے ساتھ شیئر کرنا ہوگا۔
کمائی کتنی ہوگی؟
ویکفٹ نے واضح کیا ہے کہ اس انٹرن شپ میں منتخب ہونے والے انٹرنز کو 10 لاکھ روپے تک کی ادائیگی کی جائے گی۔ یعنی آپ کو جتنی اچھی نیند اور آرام ملے گا، اتنی ہی آپ کی کمائی بڑھے گی۔ یہ پہلی بار نہیں ہے کہ ویکفٹ نے ایسی پیشکش کی ہو۔ پچھلے چار سیزن میں بہت سے شرکاء نے لاکھوں روپے کمائے ہیں۔ مثال کے طور پر پونے کی پوجا مادھو واہل نے پچھلے سیزن میں 9.1 لاکھ روپے کمائے تھے۔
درخواست کا عمل
دلچسپی رکھنے والے امیدوار آن لائن درخواست دے سکتے ہیں۔ اس کے لیے انٹرنیٹ پر صرف ویکفٹ سلیپ انٹرن شپ (Wakefit Sleep Internship) سرچ کریں اور اپلائی ناؤ لنک پر کلک کرکے فارم پُر کریں۔ فارم میں آپ کو یہ بھی بتانا ہوگا کہ آپ اس کردار کے لیے بہترین کیوں ہیں۔ یعنی آپ کو اپنی "نیند کی مہارت" کو اچھی طرح ثابت کرنا ہو گا۔
کمپنی کا مقصد
ویکفٹ کا کہنا ہے کہ روزمرہ کی مصروف زندگی میں لوگوں کی نیند متاثر ہوتی ہے اور اس انٹرن شپ کے ذریعے کمپنی یہ سمجھ سکے گی کہ گدے کس طرح آرام اور مدد فراہم کرتے ہیں۔ نیز، یہ اقدام نوجوانوں کے لیے ایک منفرد موقع بھی پیش کرتا ہے۔
ماہرین کی رائے
ماہرین کے مطابق یہ انٹرن شپ خاص طور پر ان لوگوں کے لیے ہے جو خود کو سونے میں ماہر سمجھتے ہیں اور آرام کرتے ہوئے پیسے کمانا چاہتے ہیں۔ یہ آفر نوجوان صلاحیتوں کو نہ صرف پرکشش مواقع فراہم کرتا ہے بلکہ نیند اور صحت پر بھی توجہ دیتا ہے۔
ویکفٹ کی یہ سلیپ انٹرن شپ اب تک سب سے زیادہ زیر بحث اور منفرد انٹرن شپ بن چکی ہے۔ اگر آپ بھی آرام دہ نیند کے ساتھ بڑی رقم کمانے کا خواب دیکھ رہے ہیں تو یہ موقع آپ کے لیے سنہری ثابت ہو سکتا ہے۔