امریکہ کے پاس ہندوستانی جنرک ادویات کا کوئی متبادل نہیں ہے، سی ای او، نیٹکو فارما
امریکہ دوسرے ممالک سے جھینگا اور ٹیکسٹائل خرید سکتا ہے، لیکن جب بات ادویات کی ہو تو اس کا کوئی متبادل نہیں ہے۔
Published : September 27, 2025 at 5:22 PM IST
حیدرآباد: نیٹکو فارما کے نائب صدر اور سی ای او راجیو ناناپانینی کا ماننا ہے کہ امریکہ کی طرف سے لگائے گئے حالیہ تجارتی محصولات سے ہندوستانی دوا سازی کے شعبے کو کوئی خطرہ نہیں ہے، کیونکہ ہندوستانی فارماسیوٹیکل سیکٹر ہندوستانی جنرک ادویات کا 92 فیصد استعمال کرتا ہے۔ انہوں نے ایناڈو ای ٹی وی بھارت کو بتایا، "خود انحصاری کی طرف عالمی رجحان ہے اور دوسرے ممالک پر انحصار نہیں کیا جا رہا ہے۔ فی الحال امریکہ یہ کر رہا ہے، لیکن بہت سے ممالک اس سمت میں طویل عرصے سے کام کر رہے ہیں۔"
انہوں نے مزید کہا، "ہمارا ملک عالمی مارکیٹ میں بڑی تعداد میں جنرک ادویات فراہم کرتا ہے۔ یہاں تک کہ امریکہ سے جنرک ادویات کی برآمدات کافی زیادہ ہیں۔ امریکہ اس پوزیشن میں ہے کہ وہ ہندوستانی ادویات کو نہیں چھوڑ سکتا۔ جھینگا اور ٹیکسٹائل دوسرے ممالک سے خریدے جا سکتے ہیں۔ دوائیوں کی بات کی جائے تو اس کے علاوہ کوئی چارہ نہیں ہے۔ فی الحال، امریکہ میں ان کی پیداوار ہندوستان میں ضروری ادویات کی پیداوار کے لیے بھی ممکن نہیں ہے۔"
امریکی صدر ڈونالڈ ٹرمپ کی جانب سے 200 فیصد ٹیرف لگانے کی دھمکی کے بارے میں، ناناپانینی نے کہا کہ مستقبل غیر متوقع ہے اور موجودہ صورتحال دواسازی کے معاملے میں ہندوستان کے حق میں ہے، کیونکہ یہاں اس کی ایک بڑی مارکیٹ ہے۔
ان کا مزید کہنا تھا، "ٹیبلٹس اور کیپسول بھارت سے خریدنے پڑتے ہیں۔ اس لیے دواؤں کی درآمدات پر بھاری محصولات عائد کرنا قدرے پیچیدہ ہے۔ مستقبل میں کیا ہوگا، یہ دیکھنا باقی ہے۔ امریکا کے موجودہ غیر یقینی ماحول میں کچھ بھی نہیں کہا جا سکتا۔ اس لیے کسی بھی کاروباری ادارے کے لیے اس وقت امریکی پیداواری سرگرمیاں شروع کرنا اور سرمایہ کاری کرنا آسان نہیں ہے۔"
نئے جاری کردہ ایچ ون بی ویزوں پر ایک لاکھ ڈالر فیس عائد کی گئی ہے، جو ہندوستانی طلباء، ملازمین اور کمپنیوں کو نقصان پہنچا سکتی ہے۔ ناناپانینی نے کہا کہ اسے ایک مختلف نقطہ نظر سے دیکھنے کی ضرورت ہے، کیونکہ عالمگیریت نے دنیا کے محنت کش طبقے کو زیادہ فائدہ نہیں پہنچایا ہے۔ مغرب میں، پڑھے لکھے لوگ وائٹ کالر نوکریاں رکھتے ہیں، اور محنت کش طبقے کے پاس ایسے روزگار کے مواقع نہیں ہیں۔
انہوں نے کہا کہ "حقیقت میں، عالمگیریت کے ساتھ، ان کی آمدنی کی سطح اور بھی گر گئی ہے۔ کوئی بھی نظام اپنی ضروریات کو تسلیم کیے بغیر ترقی نہیں کر سکتا۔ ٹرمپ کے فیصلوں کو بھی اسی نقطہ نظر سے دیکھنا چاہیے"۔
سی ای او نے کہا کہ ہندوستانی کمپنیوں کی بین الاقوامی تجارت میں امریکہ کا 50 فیصد حصہ ہے۔ اس لیے بھارت امریکی مارکیٹ سے نکلنے کا متحمل نہیں ہو سکتا۔ انہوں نے مزید کہا، "ہم دوسرے ممالک کے ساتھ بھی تجارت کرتے ہیں اور اسے بڑھانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ تاہم، ہم امریکہ کو نظر انداز نہیں کر سکتے، کیونکہ یہ ہمارا سب سے بڑا صارف ہے۔ حال ہی میں، ہندوستانی کمپنیاں اپنی توسیع کی وجہ سے امریکی مارکیٹ میں نمایاں کاروبار کر رہی ہیں۔ جب کہ روس اور چین میں ہمارے لیے کچھ مواقع موجود ہیں، لیکن وہ اتنے بڑے نہیں ہیں جتنا کہ امریکہ۔"
امریکہ کے ساتھ اہم کاروبار کرنے والی ہندوستانی کمپنیوں کے لئے موجودہ حکمت عملی کے بارے میں، انہوں نے کہا کہ آگے بڑھنے کا راستہ نئی منڈیوں میں توسیع کرنا اور غیر امریکی ممالک میں موجودہ کاروبار کو مزید وسعت دینا ہے۔
انہوں نے کہا، "دنیا بھر کے تقریباً تمام ممالک دوسرے ممالک پر انحصار کم کرنے کے لیے اپنی زیادہ تر اشیاء خود تیار کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ یہ بات امریکا میں بھی دکھائی دیتی ہے، جو ٹرمپ کے فیصلوں سے ظاہر ہوتی ہے۔ امریکا سمیت کئی ممالک بھی اسی طرز پر سوچ رہے ہیں۔ اس لیے ہمارے ملک اور ہمارے کاروبار دونوں کو اس تبدیلی سے ہم آہنگ ہونے کے لیے اپنی حکمت عملی اپنانے کی ضرورت ہے۔"
ہندوستانی دوا ساز کمپنیوں کا حوالہ دیتے ہوئے ناناپانینی نے کہا کہ ان کا ماڈل کم قیمت پر دوائیں تیار کرنا اور انہیں دنیا بھر میں برآمد کرنا ہے۔ انہوں نے مزید کہا، "اگر وہ مستقبل میں بھی ایسا کرتے رہے تو یہ ممکن نہیں ہو گا۔ ہمیں یہ نہیں سوچنا چاہیے کہ یہ واحد ماڈل ہے جو کام کرے گا۔ تبدیلی کی ضرورت ہے۔ ہمیں دوسرے ممالک میں سرمایہ کاری کرنی ہے، ٹیکنالوجی کی منتقلی، فیکٹریاں لگانی ہیں، اور وہاں پیداوار اور فروخت کرنا ہے۔"
اپنی توسیع کے حصے کے طور پر، نیٹکو فارما نے جنوبی افریقہ میں ایڈکاک میں 2,000 کروڑ روپے میں حصہ حاصل کیا ہے اور وہ دیگر بین الاقوامی منڈیوں میں داخل ہونے کی تیاری کر رہی ہے۔ انہوں نے کہا کہ ہم برازیل اور کینیڈا میں توسیع کر رہے ہیں۔ اگر ہم نئی حکمت عملی کے ساتھ آگے نہیں بڑھے تو طویل مدت میں زندہ رہنا ممکن نہیں ہو گا۔