واشنگٹن: امریکی اقتصادی ترقی رواں سال کی دوسری سہ ماہی میں امید سے زیادہ مضبوط رہی۔ امریکی معیشت سے متعلق حکومتی اعداد و شمار جمعرات کو ایسے وقت میں سامنے آئے جب صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے تازہ محصولات نے دنیا بھر میں تجارتی حساب کتاب کو بگاڑ دیا ہے۔
امریکہ کے محکمہ تجارت کے مطابق اپریل سے جون کے عرصے میں مجموعی گھریلو پیداوار (جی ڈی پی) میں 3.3 فیصد کی شرح سے اضافہ ہوا ہے جو جولائی میں اعلان کردہ 3.0 فیصد سے زیادہ ہے۔ رپورٹ میں کہا گیا کہ معیشت کی یہ مضبوطی سرمایہ کاری اور صارفین کے اخراجات میں بہتری کی عکاسی کرتی ہے۔
دنیا کی سب سے بڑی معیشت میں جی ڈی پی کی نمو میں اضافے نے سال کے پہلی سہ ماہی میں کمی کو پلٹ دیا، جب کہ ٹرمپ اس وقت مرکزی بینک کی جانب سے شرح سود میں کمی پر زور دیتے رہے۔
کرپٹو انڈسٹری کو اپنانے کے لیے ٹرمپ انتظامیہ کے تازہ ترین اقدام میں کامرس ڈیپارٹمنٹ نے جمعرات کو یہ بھی کہا کہ انہوں نے جولائی کے نمبروں سے شروع ہونے والے عوامی بلاک چینز پر جی ڈی پی ڈیٹا پوسٹ کرنا شروع کر دیا ہے۔
جنوری میں اپنی صدارت میں واپسی کے بعد سے ٹرمپ نے متعدد نئے اور بڑے فیصلے لیے۔ ان میں تقریباً تمام امریکی شراکت داروں پر 10 فیصد محصولات شامل ہے، جب کہ دیگر درجنوں ممالک پر 15 سے 30 فیصد تک محصولات عائد کیے۔ وہیں انہوں نے بھارت پر مجموعی طور پر 50 فیصد تک ٹیرف لگا دیا ہے۔
انہوں نے اسٹیل، ایلومینیم اور آٹو کی درآمدات پر الگ الگ ڈیوٹی بھی عائد کی، خاص طور پر کینیڈا اور میکسیکو کو نشانہ بناتے ہوئے ان پر غیر قانونی امیگریشن اور غیر قانونی فینٹینیل بہاؤ کا الزام لگایا۔ واشنگٹن نے دنیا کی نمبر دو معیشت چین کو بھی نشانہ بنایا کیونکہ بیجنگ نے امریکی محصولات کو پیچھے دھکیل دیا تھا۔
