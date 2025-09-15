آج سے بدل رہے ہیں یوپی آئی ادائیگی کے اصول، جانیں پرسن ٹو پرسن اور پرسن ٹو مرچنٹ لین دین میں کیا تبدیلیاں ہوئیں

آج سے بدل رہے ہیں یوپی آئی ادائیگی کے اصول، جانیں پرسن ٹو پرسن اور پرسن ٹو مرچنٹ لین دین میں کیا تبدیلیاں ہوئیں
این پی سی آئی نے پی آئی کی حد میں اضافہ کیا ہے، ایک دن میں 10 لاکھ روپے تک کی ادائیگی ممکن ہے۔
Published : September 15, 2025 at 1:55 PM IST
حیدرآباد: یونیفائیڈ پیمنٹس انٹرفیس (یو پی آئی) کے ساتھ بڑے لین دین کرنا اب اور بھی آسان ہوگیا ہے۔ نیشنل پیمنٹ کارپوریشن آف انڈیا (این پی سی آئی) نے اعلان کیا ہے کہ پرسن ٹو مرچینٹ لین دین کی یومیہ حد 15 ستمبر 2025 سے بڑھا کر 10 لاکھ روپے کر دی جائے گی۔یہ تبدیلی ان لوگوں اور کاروباروں کے لیے ایک راحت ہے جنہیں پہلے کم حد کی وجہ سے پریشانیوں کا سامنا کرنا پڑتا تھا۔
پرسن ٹو مرچینٹ ادائیگیوں کی نئی حد
یو پی آئی کے ذریعے اب کوئی بھی شخص کسی بھی کاروبار یا تجارتی خدمات کے لیے ایک دن میں 10 لاکھ روپے تک کی ادائیگی کر سکتا ہے۔پہلے یہ حد 2 لاکھ روپے تھی۔ این پی سی آئی کا کہنا ہے کہ اس قدم سے ڈیجیٹل میڈیم کے ذریعے بڑے لین دین کو محفوظ اور آسان بنایا جا سکتا ہے۔
سرمایہ کاری اور انشورنس کے شعبے میں تبدیلیاں
کیپٹل مارکیٹ میں سرمایہ کاری اور انشورنس پریمیم کی ادائیگی کی حد بھی بڑھا دی گئی ہے۔ اب پہلے کی 2 لاکھ روپے کی حد کو بڑھا کر 5 لاکھ روپے فی لین دین کر دیا گیا ہے، جبکہ ایک دن میں ادائیگی کی زیادہ سے زیادہ حد 10 لاکھ روپے ہو گی۔اس تبدیلی کے ساتھ، سرمایہ کاروں اور پالیسی ہولڈرز کو بڑے لین دین کے لیے بار بار الگ الگ لین دین کرنے کی ضرورت محسوس نہیں ہوگی۔
حکومتی ادائیگیاں اور جی ای ایم پورٹل
گورنمنٹ ای-مارکیٹ پلیس (جی ای ایم پورٹل) پر اب فی لین دین 5 لاکھ روپے تک ادا کیے جا سکتے ہیں۔ پہلے یہ حد صرف ایک لاکھ روپے تھی۔ اس حد میں ٹیکس کی ادائیگی، بیانیہ جمع اور سرکاری خریداری جیسی سہولیات شامل ہیں۔
ٹریول سیکٹر اور کریڈٹ کارڈ کے بل
سفر اور سیاحت کے شعبے میں یو پی آئی ادائیگی کی حد کو بھی بڑھا کر 5 لاکھ روپے فی لین دین اور 10 لاکھ روپے فی دن کر دیا گیا ہے۔ اس کے علاوہ اب کریڈٹ کارڈ کے بل کی ادائیگی فی ٹرانزیکشن 5 لاکھ روپے تک کی جا سکتی ہے، جب کہ 24 گھنٹے میں کل حد 6 لاکھ روپے مقرر کی گئی ہے۔
زیورات اور بینکنگ خدمات
زیورات کی خریداری پر یو پی آئی کی حد اب بڑھا کر 2 لاکھ روپے (پہلے 1 لاکھ روپے) کر دی گئی ہے اور ایک دن میں زیادہ سے زیادہ 6 لاکھ روپے ادا کیے جا سکتے ہیں۔
پرسن ٹو پرسن ادائیگی کی حد میں کوئی تبدیلی نہیں
نوٹ کریں کہ پرسن ٹو پرسن ادائیگیوں کی حد اب بھی پہلے کی طرح 1 لاکھ روپے فی دن ہی رہے گی۔ این پی سی آئی کا یہ فیصلہ ڈیجیٹل لین دین کو زیادہ محفوظ، تیز اور آسان بنانے کے مقصد سے لیا گیا ہے۔ بڑے سرمایہ کار، کاروبار اور عام لوگ اب اپنی بڑی ادائیگیاں یو پی آئی کے ذریعے آسانی سے کر سکیں گے، جس سے نقد ادائیگیوں پر انحصار کم ہو گا اور ڈیجیٹل معیشت کو فروغ ملے گا۔