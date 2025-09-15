آج سے بدل رہے ہیں یوپی آئی ادائیگی کے اصول، جانیں پرسن ٹو پرسن اور پرسن ٹو مرچنٹ لین دین میں کیا تبدیلیاں ہوئیں

ETV Bharat / business

این پی سی آئی نے پی آئی کی حد میں اضافہ کیا ہے، ایک دن میں 10 لاکھ روپے تک کی ادائیگی ممکن ہے۔

آج سے بدل رہے ہیں یوپی آئی ادائیگی کے اصول
آج سے بدل رہے ہیں یوپی آئی ادائیگی کے اصول (Getty Images)
By ETV Bharat Urdu Team

Published : September 15, 2025 at 1:55 PM IST

حیدرآباد: یونیفائیڈ پیمنٹس انٹرفیس (یو پی آئی) کے ساتھ بڑے لین دین کرنا اب اور بھی آسان ہوگیا ہے۔ نیشنل پیمنٹ کارپوریشن آف انڈیا (این پی سی آئی) نے اعلان کیا ہے کہ پرسن ٹو مرچینٹ لین دین کی یومیہ حد 15 ستمبر 2025 سے بڑھا کر 10 لاکھ روپے کر دی جائے گی۔یہ تبدیلی ان لوگوں اور کاروباروں کے لیے ایک راحت ہے جنہیں پہلے کم حد کی وجہ سے پریشانیوں کا سامنا کرنا پڑتا تھا۔

پرسن ٹو مرچینٹ ادائیگیوں کی نئی حد

یو پی آئی کے ذریعے اب کوئی بھی شخص کسی بھی کاروبار یا تجارتی خدمات کے لیے ایک دن میں 10 لاکھ روپے تک کی ادائیگی کر سکتا ہے۔پہلے یہ حد 2 لاکھ روپے تھی۔ این پی سی آئی کا کہنا ہے کہ اس قدم سے ڈیجیٹل میڈیم کے ذریعے بڑے لین دین کو محفوظ اور آسان بنایا جا سکتا ہے۔

سرمایہ کاری اور انشورنس کے شعبے میں تبدیلیاں

کیپٹل مارکیٹ میں سرمایہ کاری اور انشورنس پریمیم کی ادائیگی کی حد بھی بڑھا دی گئی ہے۔ اب پہلے کی 2 لاکھ روپے کی حد کو بڑھا کر 5 لاکھ روپے فی لین دین کر دیا گیا ہے، جبکہ ایک دن میں ادائیگی کی زیادہ سے زیادہ حد 10 لاکھ روپے ہو گی۔اس تبدیلی کے ساتھ، سرمایہ کاروں اور پالیسی ہولڈرز کو بڑے لین دین کے لیے بار بار الگ الگ لین دین کرنے کی ضرورت محسوس نہیں ہوگی۔

حکومتی ادائیگیاں اور جی ای ایم پورٹل

گورنمنٹ ای-مارکیٹ پلیس (جی ای ایم پورٹل) پر اب فی لین دین 5 لاکھ روپے تک ادا کیے جا سکتے ہیں۔ پہلے یہ حد صرف ایک لاکھ روپے تھی۔ اس حد میں ٹیکس کی ادائیگی، بیانیہ جمع اور سرکاری خریداری جیسی سہولیات شامل ہیں۔

ٹریول سیکٹر اور کریڈٹ کارڈ کے بل

سفر اور سیاحت کے شعبے میں یو پی آئی ادائیگی کی حد کو بھی بڑھا کر 5 لاکھ روپے فی لین دین اور 10 لاکھ روپے فی دن کر دیا گیا ہے۔ اس کے علاوہ اب کریڈٹ کارڈ کے بل کی ادائیگی فی ٹرانزیکشن 5 لاکھ روپے تک کی جا سکتی ہے، جب کہ 24 گھنٹے میں کل حد 6 لاکھ روپے مقرر کی گئی ہے۔

زیورات اور بینکنگ خدمات

زیورات کی خریداری پر یو پی آئی کی حد اب بڑھا کر 2 لاکھ روپے (پہلے 1 لاکھ روپے) کر دی گئی ہے اور ایک دن میں زیادہ سے زیادہ 6 لاکھ روپے ادا کیے جا سکتے ہیں۔

پرسن ٹو پرسن ادائیگی کی حد میں کوئی تبدیلی نہیں

نوٹ کریں کہ پرسن ٹو پرسن ادائیگیوں کی حد اب بھی پہلے کی طرح 1 لاکھ روپے فی دن ہی رہے گی۔ این پی سی آئی کا یہ فیصلہ ڈیجیٹل لین دین کو زیادہ محفوظ، تیز اور آسان بنانے کے مقصد سے لیا گیا ہے۔ بڑے سرمایہ کار، کاروبار اور عام لوگ اب اپنی بڑی ادائیگیاں یو پی آئی کے ذریعے آسانی سے کر سکیں گے، جس سے نقد ادائیگیوں پر انحصار کم ہو گا اور ڈیجیٹل معیشت کو فروغ ملے گا۔

TAGGED:

UPI TRANSACTION LIMIT PER DAYNEW RULE FOR UPI PAYMENTPERSON TO PERSON UPI PAYMENTTRAVEL SECTOR AND CREDIT CARD BILLUPI PAYMENT RULE CHANGE

