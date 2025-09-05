یو پی آئی کے ذریعے اب چوبیس گھنٹے میں دس لاکھ روپے تک کا لین دین ممکن، پندرہ ستمبر سے ہوگا لاگو - UPI RULE CHANGE
15 ستمبر سے، UPI کے ذریعے ٹیکس، انشورنس اور کیپٹل مارکیٹ جیسے شعبوں میں 10 لاکھ روپے تک کی ادائیگی 24 گھنٹے میں ممکن ہوگی۔
Published : September 5, 2025 at 12:35 PM IST
حیدرآباد، تلنگانہ: ڈیجیٹل ادائیگیوں کو زیادہ قابل رسائی اور تیز تر بنانے کے لیے نیشنل پیمنٹ کارپوریشن آف انڈیا (NPCI) نے ایک بڑا فیصلہ لیا ہے۔ اب UPI کے ذریعے 24 گھنٹے میں 10 لاکھ روپے تک کا لین دین کیا جا سکتا ہے۔ یہ تبدیلی خاص طور پر ان زمروں کے لیے کی گئی ہے جو ٹیکس کی ادائیگی اور دیگر مالیاتی خدمات سے متعلق ہیں۔ یہ نیا نظام 15 ستمبر 2025 سے نافذ العمل ہوگا۔ این پی سی آئی نے یہ قدم انکم ٹیکس ریٹرن داخل کرنے کی آخری تاریخ کو ذہن میں رکھتے ہوئے اٹھایا ہے، تاکہ ٹیکس سے متعلق ادائیگیوں کو مزید آسان اور تیز تر بنایا جاسکے۔
بینکوں کو داخلی حد مقرر کرنے کی آزادی مل گئی
اس تبدیلی کے ساتھ، NPCI نے بینکوں کو یہ آزادی بھی دی ہے کہ وہ اپنی پالیسیوں اور حفاظتی معیارات کے مطابق اندرونی لین دین کی حد مقرر کر سکتے ہیں۔ تاہم، یہ یقینی بنانا ہوگا کہ 24 گھنٹے کی زیادہ سے زیادہ حد 10 لاکھ روپے سے زیادہ نہ ہو۔ اس سے بینکوں کو صارفین کی سہولت کے ساتھ ساتھ سکیورٹی پر توجہ دینے کا موقع ملے گا۔
نئے اصول کا اطلاق کن زمروں پر ہوگا؟
یہ سہولت صرف تصدیق شدہ تاجروں اور اداروں کے ساتھ لین دین پر لاگو ہوگی۔ یعنی یہ حد صرف پرسن ٹو مرچنٹ لین دین کے لیے بڑھائی گئی ہے۔ کیپٹل مارکیٹ، انشورنس پریمیم کی ادائیگی اور ٹیکس ڈپازٹ جیسے شعبوں میں، اب فی لین دین کی حد 5 لاکھ روپے تک بڑھا دی گئی ہے اور 24 گھنٹے میں کل حد 10 لاکھ روپے کر دی گئی ہے۔ پہلے یہاں فی لین دین کی حد صرف 2 لاکھ روپے تک تھی۔
عام صارفین کے لیے وہی رہیں گے قواعد و ضوابط
یہ تبدیلی عام صارفین کے درمیان لین دین کو متاثر نہیں کرے گی۔ فرد سے فرد کے لین دین کی حد اب بھی ایک لاکھ روپے یومیہ رہے گی۔ یعنی اگر کوئی شخص اپنے کسی جاننے والے یا خاندان کے کسی فرد کو رقم بھیجنا چاہتا ہے تو وہ زیادہ سے زیادہ ایک لاکھ روپے بھیج سکے گا۔
ڈیجیٹل ادائیگی میں بڑا قدم
NPCI کا یہ فیصلہ ہندوستان میں ڈیجیٹل ادائیگی کو مزید فروغ دینے والا ہے۔ ٹیکس اور انشورنس جیسے شعبوں میں جہاں بڑی ادائیگیاں اکثر آن لائن کی جاتی ہیں، یہ تبدیلی لوگوں کو سہولت فراہم کرے گی۔ اس کے علاوہ، یہ تاجروں اور سرمایہ کاروں کے لیے بھی آسان ہوگا، کیونکہ اب انہیں ادائیگی کے لیے بار بار لین دین کرنے کی ضرورت نہیں پڑے گی۔
ڈیجیٹل انڈیا مہم کی سمت ایک اور بڑا قدم
اس فیصلے کو ڈیجیٹل انڈیا مہم اور کیش لیس معیشت کی سمت ایک اور بڑا قدم مانا جا رہا ہے۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ بینکوں اور ادائیگی کی خدمات فراہم کرنے والے اس پر کس طرح عمل درآمد کرتے ہیں اور صارفین اس سے کتنا فائدہ اٹھاتے ہیں۔