حیدرآباد: مرکز کی مودی حکومت نے تہوار کے موسم سے پہلے عوام کو بمپر تحفہ دیا ہے۔ جی ایس ٹی کونسل کی 56ویں میٹنگ کے بعد وزیر خزانہ نرملا سیتا رمن نے بڑے اعلانات کیے ہیں۔ جبکہ 12 اور 28 فیصد کے دو ٹیکس سلیب ختم کر دیے گئے ہیں۔ اب صرف 5 اور 18 فیصد سلیب رہ جائیں گے۔ اس کے ساتھ ہی حکومت نے ملک کے کروڑوں انشورنس ہولڈرز کو تحفہ بھی دیا ہے۔
جی ایس ٹی کونسل نے اب ہیلتھ اور لائف انشورنس پالیسیوں پر جی ایس ٹی کی شرح صفر کر دی ہے۔ یعنی اب سے پالیسیوں پر کسی قسم کا کوئی ٹیکس نہیں لگایا جائے گا۔ اب تک ان پر 18 فیصد کی شرح سے ٹیکس لگایا جا رہا تھا۔ یہ تمام تبدیلیاں 22 ستمبر سے ملک بھر میں نافذ ہو جائیں گی۔ حکومت نے یہ فیصلہ اس لیے لیا کیونکہ زیادہ سے زیادہ لوگوں کو انشورنس کے شعبے میں کور کرنا ہے اور ان کے مستقبل کو محفوظ بنانا ہے۔ اب سے ہیلتھ انشورنس لینا آسان ہو جائے گا۔ اب لوگوں کے ذہنوں میں کئی سوالات اٹھنے لگے ہیں کہ اب کتنا پریمیم ادا کرنا پڑے گا۔ آئیے ہر چیز کو تفصیل سے سمجھیں۔
پالیسیوں کے بنیادی پریمیم پر ٹیکس ادا کرنا پڑتا تھا:
اب تک ہم جو بھی پالیسیاں لیتے تھے یا ان کی تجدید کرتے تھے، ٹیکس صرف اس کے بنیادی پریمیم پر ادا کرنا پڑتا تھا۔ اس کا مطلب ہے کہ اگر آپ نے ہیلتھ پالیسی لی ہے اور اس کا سالانہ پریمیم تقریباً 20 ہزار روپے ہے تو اس 20 ہزار کا 18 فیصد ٹیکس بھی ادا کرنا ہوگا۔ یعنی 20 ہزار پر 18 فیصد ٹیکس 3600 روپے ہے۔ یعنی پالیسی کے لیے آپ اپنی جیب سے کل 23,600 روپے ادا کرتے تھے۔ ٹیکس کی یہ رقم براہ راست سرکاری کھاتے میں جاتی تھی۔ 22 ستمبر سے اب ایسا نہیں ہوگا۔ آپ صرف 20 ہزار روپے پریمیم جمع کرائیں گے۔
اتنے پیسے بچ جائیں گے:
جی ایس ٹی کے نئے قوانین کے مطابق 22 ستمبر سے 18 فیصد ٹیکس ادا نہیں کرنا پڑے گا۔ اس کا واضح مطلب ہے کہ 3 ہزار 600 روپے کی براہ راست سالانہ بچت ہوگی۔
یہ بھی سمجھ لیں:
22 ستمبر سے آپ کو کافی راحت ملنے والی ہے۔ آپ کی بچت بھی مختلف پریمیم پر مختلف ہوگی۔
اگر آپ کا پریمیم ایک سال میں 10،000 روپے ہے، تو آپ 11،800 روپے کا پریمیم ادا کرتے تھے، لیکن 22 ستمبر سے، آپ صرف 10،000 پریمیم ادا کریں گے۔ آپ کو 1,800 روپے کی بچت ہوگی۔
20,000 روپے کے پریمیم پر سالانہ 3,600 روپے کی بچت ہوگی
30,000 روپے کے پریمیم پر 5,400 روپے کی بچت ہوگی
40,000 روپے کے پریمیم پر 7,200 روپے کی بچت ہوگی
50,000 روپے کے پریمیم پر کل 9,000 روپے کی بچت ہوگی
اگر آپ کا سالانہ پریمیم 1,00,000 روپے ہے، تو آپ براہ راست 18,000 روپے بچائیں گے۔
اس کا واضح مطلب ہے کہ یہ بچت چھوٹی نہیں ہے بلکہ کافی ہے۔ جس کا اثر آپ کی جیب پر پڑے گا۔
پرانی پالیسیوں پر بھی بچت ہوگی:
اب بات کرتے ہیں پرانی پالیسیوں کی ۔ یہ فیصلہ ان تمام پالیسیوں پر لاگو ہو گا جو پہلے سے چل رہی ہیں۔ اگر آپ 22 ستمبر کے بعد کسی بھی پالیسی کی تجدید کرتے ہیں، تو آپ کو 18 فیصد ٹیکس ادا کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ آپ کو صرف پریمیم ادا کرنا پڑے گا۔
ان پالیسیوں پر قواعد لاگو ہوں گے:
حکومت کے اعلان کے بعد اس فیصلے کا اطلاق ہر قسم کی پالیسیوں پر ہو گا۔ چاہے وہ انفرادی زندگی کی پالیسی ہو، ULIP (یونٹ لنکڈ انشورنس پلان) یا انڈومنٹ پالیسی۔ ان سب پر جی ایس ٹی نہیں لگایا جائے گا۔ ساتھ ہی، اگر آپ کسی پالیسی کی تجدید کرتے ہیں تو بھی جی ایس ٹی ادا نہیں کرنا پڑے گا۔ حکومت نے یہ فیصلہ اس لیے لیا کیونکہ انشورنس ہر سال مہنگی ہو رہی تھی۔ کم تنخواہ والے لوگوں کے لیے یہ
