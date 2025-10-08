آر بی آئی نے نئی پہل شروع کی، غیر فعال بینک کھاتوں سے غیر دعویٰ شدہ رقم کی واپسی کو بنایا جائے گا آسان

آر بی آئی نے نئی پہل شروع کی، غیر فعال بینک کھاتوں سے غیر دعویٰ شدہ رقم کی واپسی کو بنایا جائے گا آسان
جون 2025 تک، بینکنگ سسٹم میں غیر دعویٰ شدہ ڈپازٹس 67,000 کروڑ روپے سے زیادہ تھے۔
Published : October 8, 2025 at 11:58 PM IST
نئی دہلی: اگر آپ کے غیر فعال بینک اکاؤنٹ میں رقم ہے جسے آپ واپس لینا چاہتے ہیں، تو یہ اب ناممکن نہیں رہا۔ ریزرو بینک آف انڈیا (RBI) اکتوبر اور دسمبر 2025 کے درمیان ایک ملک گیر آؤٹ ریچ پروگرام چلا رہا ہے۔ یہ پروگرام خاص طور پر لوگوں کو غیر فعال کھاتوں سے رقم کی وصولی میں مدد کرنے کے لیے بنایا گیا ہے۔
آر بی آئی کے مطابق، ایک غیر فعال بینک اکاؤنٹ ایک بچت یا کرنٹ اکاؤنٹ ہے جس میں گاہک نے دو سال یا اس سے زیادہ عرصے تک کوئی لین دین (مالی یا غیر مالیاتی، جیسے ڈپازٹ، نکالنا، فنڈ ٹرانسفر، یا KYC اپ ڈیٹ) نہیں کیا ہے۔
اس مدت کے دوران، جب تک فنڈز اکاؤنٹ میں رہتے ہیں، بعض خدمات پر پابندی ہے۔ یہ خدمات اس وقت تک محدود رہیں گی جب تک کہ KYC تفصیلات کو اپ ڈیٹ کرکے اور لین دین کرکے اکاؤنٹ کو دوبارہ فعال نہیں کیا جاتا ہے۔ اگر اکاؤنٹ 10 سال تک غیر فعال رہتا ہے، تو رقم (بشمول جمع شدہ سود) RBI کے ڈپازٹر ایجوکیشن اینڈ اویئرنس (DEA) فنڈ میں منتقل کر دی جاتی ہے۔
مئی 2014 میں قائم کیا گیا، ڈی ای اے فنڈ کمرشل اور کوآپریٹو بینکوں کے کھاتوں سے غیر دعویٰ شدہ فنڈز اکٹھا کرتا ہے جو ایک دہائی سے زیادہ عرصے سے استعمال یا دعویٰ نہیں کیے گئے ہیں۔
کیا آپ ڈی ای اے فنڈ میں جمع کردہ اپنے فنڈز کا دعویٰ کر سکتے ہیں؟
ہاں، صارفین یا ان کے قانونی وارث کسی بھی وقت ڈی ای اے فنڈ میں اپنی جمع رقم کا دعویٰ کر سکتے ہیں۔ DEA فنڈ سے رقم کی واپسی کا دعویٰ کرنے کے لیے کوئی وقت کی حد نہیں ہے۔
ڈی ای اے فنڈ میں اپنے ڈپازٹس کا دعویٰ کیسے کریں؟
کسی بھی بینک کی برانچ میں جائیں۔ شناخت اور اکاؤنٹ کی ملکیت کے ثبوت کے لیے KYC دستاویزات کے ساتھ ایک فارم جمع کروائیں (جیسے کہ آدھار، ڈرائیونگ لائسنس، ووٹر آئی ڈی)۔ تصدیق مکمل ہونے کے بعد آپ کو ڈپازٹ مل جائے گا۔
آر بی آئی اس عمل کے بارے میں تفصیلی معلومات فراہم کرنے کے لیے اکتوبر سے دسمبر تک کیمپوں کا انعقاد کر رہا ہے۔ آپ ان خصوصی کیمپوں میں شرکت کرکے مکمل معلومات حاصل کرسکتے ہیں۔
یہ کیسے معلوم کریں کہ آیا آپ کے پاس کوئی غیر دعویٰ شدہ فنڈز ہیں؟
اگر آپ یہ جاننا چاہتے ہیں کہ آیا آپ کے پاس کوئی غیر دعویٰ شدہ فنڈز ہیں، تو آپ اپنے بینک سے رابطہ کر سکتے ہیں یا غیر دعویٰ شدہ فنڈز تلاش کرنے کے لیے RBI کے UDGAM (ان کلیمڈ ڈپازٹ گیٹ وے ٹو ایکسیس انفارمیشن) پورٹل کا استعمال کر سکتے ہیں۔ یہ جاننے کے لیے کہ آیا آپ کے پاس کوئی غیر دعویٰ شدہ فنڈز ہیں، آپ ان اقدامات پر عمل کر سکتے ہیں:
udgam.rbi.org.in پر جائیں۔
اپنا موبائل نمبر، نام اور پاس ورڈ درج کرکے رجسٹر ہوں، اور OTP کی تصدیق مکمل کریں۔
اپنا رجسٹرڈ موبائل نمبر، پاس ورڈ اور کیپچا استعمال کرکے لاگ ان کریں۔
'ذاتی' ٹیب پر جائیں۔
ذاتی تفصیلات درج کریں، بشمول اکاؤنٹ ہولڈر کا نام اور بینک
شناختی ثبوت جمع کروائیں (PAN/ووٹر آئی ڈی/پاسپورٹ/ڈرائیونگ لائسنس نمبر/تاریخ پیدائش)۔
اگر کوئی مماثلت پائی جاتی ہے، تو پورٹل آپ کو بینک کے نام اور غیر دعویٰ شدہ ڈپازٹ ریفرنس نمبر (UDRN) کے ساتھ تفصیلات دکھائے گا۔
فی الحال، 30 بینک UDGAM پورٹل سے جڑے ہوئے ہیں۔ یہ بینک DEA فنڈ میں 90 فیصد سے زیادہ غیر ظاہر شدہ ڈپازٹس کا احاطہ کرتے ہیں۔ باقی بینکوں کو آن بورڈ ہونا باقی ہے۔ بڑے بینک جیسے SBI، HDFC، ICICI وغیرہ RBI کے UDGAM پورٹل پر اندراج شدہ ہیں۔
غیر دعویدار ڈپازٹس کو کم کرنے کا آر بی آئی کا منصوبہ
جون 2025 تک، بینکنگ سسٹم میں غیر دعویدار ڈپازٹس ₹ 67,000 کروڑ سے زیادہ تھے۔ آر بی آئی نے ملک بھر میں غیر دعویٰ شدہ ڈپازٹس کو کم کرنے کے لیے ایک نئے ترغیبی پروگرام کا بھی اعلان کیا ہے۔ یہ اسکیم، جسے غیر فعال کھاتوں اور غیر کلیم ڈپازٹس کی فوری ادائیگی کی سہولت فراہم کرنے کی اسکیم کہا جاتا ہے، 1 اکتوبر 2025 کو نافذ ہوا، اور یہ 30 ستمبر 2026 تک چلے گی۔
اس اسکیم کے تحت، بینک غیر فعال اکاؤنٹ کی عمر اور بیلنس کی بنیاد پر ادائیگیاں وصول کریں گے۔ چار سال تک کے غیر فعال اکاؤنٹس کے لیے، بینک جمع رقم کا 5 فیصد یا ₹5,000، جو بھی کم ہو، وصول کریں گے۔ دس سال تک کے غیر فعال اکاؤنٹس کے لیے، بینک جمع رقم کا 7.5 فیصد یا ₹25,000، جو بھی کم ہو، وصول کریں گے۔
آر بی آئی نے بینکوں سے کہا ہے کہ وہ صارفین کو غیر فعال کھاتوں کا تصفیہ کرنے کی ترغیب دیں۔ مراعات کے لیے، بینک ایک مقررہ فارمیٹ میں سہ ماہی بنیادوں پر دعوے جمع کرا سکتے ہیں۔ دعووں پر بینک کی اعلیٰ انتظامیہ کی طرف سے مقرر کردہ سینئر اہلکار کے دستخط ہونے چاہئیں۔
مزید برآں، ہر سہ ماہی کے اختتام کے ایک ماہ کے اندر ای میل یا پوسٹ کے ذریعے دعوے دائر کیے جانے چاہئیں۔ آر بی آئی کے مطابق، ضروری آڈٹ یا معائنہ کے بعد، جمع کرانے کے 30 دنوں کے اندر ترغیبات ادا کی جائیں گی۔