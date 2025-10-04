آدھار کارڈز کو اپ ڈیٹ کرنا ہوا زیادہ مہنگا، بائیو میٹرک اور دستاویز کی اصلاح کی ضرورت
UIDAI نے آدھار اپ ڈیٹ کی فیس میں اضافہ کیا ہے۔ بایومیٹرک, دستاویزات کی تصحیح زیادہ مہنگی ہوں گی۔
نئی دہلی: ہندوستان کی منفرد شناختی اتھارٹی (یو آئی ڈی اے آئی) نے آدھار کارڈ کی تفصیلات کو اپ ڈیٹ کرنے کی فیس میں ترمیم کی ہے۔ رہائشیوں کو اب ڈیموگرافک، بائیو میٹرک اور دستاویز سے متعلق تصحیح کے لیے زیادہ فیس ادا کرنی ہوگی۔ فیس کا یہ نیا ڈھانچہ 30 ستمبر 2028 تک نافذ رہے گا۔
بائیو میٹرک اپڈیٹس
بائیو میٹرک اپ ڈیٹس کی فیس خاص طور پر بچوں اور نوعمروں کے لیے مختص کی گئی ہے۔ پہلی بائیو میٹرک اپ ڈیٹ 5 سے 7 سال کی عمر کے بچوں اور 15 سے 17 سال کی عمر کے نوجوانوں کے لیے مفت ہوگی۔ دیگر تمام عمر کے گروپوں کے لیے بائیو میٹرک اپ ڈیٹ کی فیس 125₹ ہے۔ بچوں کے لیے بروقت اپڈیٹس کی حوصلہ افزائی کے لیے، UIDAI (یو آئی ڈی اے آئی) نے 30 ستمبر 2026 تک 7 سے 15 سال کی عمر کے بچوں کے لیے یہ فیس معاف کر دی ہے۔
آبادیاتی اپ ڈیٹ
آبادیاتی اپ ڈیٹس میں نام، جنس، تاریخ پیدائش، پتہ، موبائل نمبر یا ای میل جیسی معلومات شامل ہوتی ہیں۔ اگر بائیو میٹرک اپ ڈیٹ کے ساتھ کیا جائے تو کوئی اضافی فیس نہیں ہوگی۔ تاہم، علاحدہ آبادیاتی اپ ڈیٹس پر اب 75₹ کی فیس ہوگی، جو پہلے تقریباً 50₹ کے آس پاس تھی۔
دستاویز کی تازہ کاری (اپڈیٹس)
دستاویز کی تازہ کاری کے لیے شناخت اور پتے کا ثبوت جمع کرانے کی ضرورت ہوتی ہے۔ اگر myAadhaar پورٹل کے ذریعے کیا جاتا ہے، تو وہ 14 جون، 2026 تک مفت رہیں گے۔ تاہم، ایک آدھار سنٹر پر اپ ڈیٹس پر اب 75₹ کی فیس لگے گی، جو پہلے 50₹ سے زیادہ تھی۔
ہوم آدھار سروس
یو آئی ڈی اے آئی (UIDAI) نے ہوم آدھار سروس کی فیس 700₹ (بشمول GST) مقرر کی ہے۔ اگر ایک ہی ایڈریس پر ایک سے زیادہ لوگ اس سروس کو استعمال کرتے ہیں تو، پہلے فرد کے لیے 700₹ اور ہر اضافی فرد کے لیے 350₹ کا چارج ہوگا۔ یہ سہولت ان رہائشیوں کے لیے ہے جو اندراج مرکز کا دورہ نہیں کر سکتے۔
رہائشیوں کو کیا جاننا چاہیے
یہ تبدیلی زیادہ تر آدھار سے متعلق اپڈیٹس کو زیادہ مہنگی کر دے گی۔ اگرچہ مخصوص عمر کے گروپوں کے بچوں کے لیے بائیو میٹرک اپ ڈیٹس مفت رہیں گے، بالغوں کو آبادیاتی اور بایومیٹرک اصلاحات، دستاویز کی تازہ کاری، اور پرنٹ آؤٹ کے لیے زیادہ فیس ادا کرنا پڑے گی۔ یو آئی ڈی اے آئی (UIDAI) رہائشیوں کو مشورہ دیتا ہے کہ وہ وقت پر اپ ڈیٹ کریں اور فیس میں غیر متوقع اضافے سے بچنے کے لیے اس کے مطابق منصوبہ بندی کریں۔
ماہرین کا کہنا ہے کہ اس اقدام کا مقصد آدھار ڈیٹا کی معتبریت (یقین دہانی) کو بڑھانا اور بروقت اپ ڈیٹس کو یقینی بنانا ہے۔ اس سے سکیورٹی کو بہتر بنانے اور دھوکہ دہی کو کم کرنے میں بھی مدد ملے گی۔