واشنگٹن: ہندوستان-امریکہ تجارتی اور توانائی کے تعلقات میں بڑھتے ہوئے تناؤ کے درمیان سینٹر فار اسٹریٹجک اینڈ انٹرنیشنل اسٹڈیز (CSIS) میں انڈیا اور ایمرجنگ ایشیا اکنامکس کے سربراہ رچرڈ روسو نے کہا ہے کہ واشنگٹن کے تعزیری اقدامات سے ہندوستان کی معیشت پر کوئی بڑا اثر نہیں پڑے گا۔ بلکہ، یہ ہندوستان کے لیے گھریلو اصلاحات کو تیز کرنے اور برآمدی منڈیوں کو متنوع بنانے کا ایک منفرد موقع ثابت ہو سکتا ہے۔
روسو نے کہا کہ ہندوستان کا مینوفیکچرنگ سیکٹر اس وقت جی ڈی پی کا صرف 14 فیصد ہے جبکہ زیادہ تر کارکن زرعی شعبے سے وابستہ ہیں اور اقتصادی پیداوار خدمات پر مبنی ہے۔ انہوں نے واضح کیا کہ آئی ٹی خدمات امریکہ کے ساتھ ہندوستان کے تجارتی تعلقات کی بنیاد ہیں، اس لیے موجودہ ٹیرف کا اثر محدود رہے گا۔
اصلاحات پر زوروسو نے مشورہ دیا کہ ہندوستان کو اب اپنی توانائی گھریلو اصلاحات پر مرکوز کرنی چاہیے۔ لیبر مارکیٹ میں اصلاحات، بنیادی ڈھانچے کی ترقی اور ریاستوں میں پالیسی تبدیلیاں ملک کی اقتصادی ترقی کو ایک نئی سمت دے سکتی ہیں۔ ان کے مطابق، اگر ان محاذوں پر ٹھوس پیش رفت ہوتی ہے تو، غیر ملکی کمپنیاں ہندوستان میں سرمایہ کاری کے لیے آگے آئیں گی، چاہے ہندوستان اور امریکہ کے تعلقات کسی سطح پر ہوں۔
واشنگٹن کی حکمت عملی اور روسی تیل پر تنازع
روسو نے امریکی محصولات کو "مذاکراتی حکمت عملی" قرار دیا اور کہا کہ اس کا مقصد ہندوستان پر دباؤ ڈالنا ہے کہ وہ تجارتی معاہدے پر راضی ہو جائے اور روس پر بالواسطہ دباؤ بڑھائے۔ امریکی وزیر خزانہ نے کئی مواقع پر ہندوستان پر روسی تیل سے "منافع" کا الزام لگایا ہے۔ اعداد و شمار کے مطابق یوکرین کی جنگ شروع ہونے سے پہلے ہندوستان کی روسی تیل کی درآمدات محض 1 فیصد سے بڑھ کر 35-40 فیصد ہوگئی ہیں۔
بھارت نے اپنے موقف کا دفاع کرتے ہوئے کہا ہے کہ اس کی خریداری قومی مفاد اور سٹریٹجک خود مختاری کے لیے ضروری ہے۔ ممکنہ معاہدے کی امید کشیدہ ماحول کے باوجود، روسو نے مستقبل میں ممکنہ تجارتی معاہدے کے امکان کو مسترد نہیں کیا۔ انہوں نے کہا کہ نہ تو ہندوستان اور نہ ہی امریکہ نے مذاکرات کے خاتمے کا اعلان کیا ہے اور دونوں ملک آگے بڑھنے کا راستہ تلاش کر رہے ہیں۔ بھارت کی جانب سے اب تک کوئی جوابی کارروائی نہیں کی گئی۔
مودی-ٹرمپ ملاقات پر شکوک و شبہات
وزیر اعظم نریندر مودی اور امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے درمیان ممکنہ ملاقات پر روسو نے کہا کہ یہ ایک "حساس لمحہ" ہے۔ ان کے مطابق ٹرمپ کا انداز کبھی گرم اور کبھی غیر متوقع طور پر تناؤ والا ہو سکتا ہے جس کی وجہ سے اس ملاقات کا نتیجہ غیر متوقع ہو سکتا ہے۔