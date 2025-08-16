واشنگٹن: امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے جمعہ کو سیمی کنڈکٹر چپس اور اسٹیل پر نئی درآمدی محصولات (ٹیرف) لگانے کا اعلان کیا۔ انہوں نے یہ بیان الاسکا میں روسی صدر ولادی میر پوتن کے ساتھ اہم ملاقات کے لیے جاتے وقت دیا۔
سیمی کنڈکٹرز پر 300% تک ٹیرف
ٹرمپ نے کہا کہ یہ ٹیرف اگلے ایک یا دو ہفتوں میں نافذ ہو جائے گا۔ اسٹیل پر پہلے ہی 50 فیصد ٹیرف لگائی جا چکی ہے، لیکن انہوں نے اشارہ کیا سیمی کنڈکٹرز پر ٹیرف 100 فیصد سے 200 فیصد یا 300 فیصد تک بڑھ سکتا ہے۔ یہ ٹیرف صرف ان کمپنیوں پر لاگو ہوگا جو امریکہ میں پروڈکشن نہیں کرتی ہیں۔ اس سے واضح ہے کہ ٹرمپ ملکی پیداوار کو فروغ دینے کے لیے ٹیرف کو ہتھیار بنا رہے ہیں۔
غیر ملکی چپس پر انحصار کم کرنے کی حکمت عملی
امریکی محکمہ تجارت اپریل سے قومی سلامتی کی بنیاد پر چپس اور ادویات کی درآمد کی جانچ کر رہا ہے۔ ٹرمپ کا استدلال ہے کہ غیر ملکی چپس پر انحصار کم کرنا اور امریکہ میں مینوفیکچرنگ کو فروغ دینا قومی مفاد میں ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ آہستہ آہستہ کمپنیوں کو ایڈجسٹ ہونے کا موقع دیا جائے گا۔
صارفین پر براہ راست اثر
سیمی کنڈکٹر چپس اسمارٹ فونز، کاروں اور الیکٹرانک آلات کا ایک اہم حصہ ہیں۔ ٹیرف میں اضافے سے ان مصنوعات کی قیمتوں پر براہ راست اثر پڑے گا۔ اس سے موبائل، کار اور ٹی وی جیسی مصنوعات مہنگی ہو سکتی ہیں۔ تاہم ٹرمپ نے ایپل جیسی کمپنیوں کو ریلیف دینے کا اشارہ دیا ہے بشرطیکہ وہ امریکہ میں پروڈکشن بڑھائیں۔ ایپل پہلے ہی امریکہ میں 600 بلین ڈالر کی سرمایہ کاری کا اعلان کر چکی ہے۔
روس اور توانائی کے کاروبار پر دباؤ
ٹرمپ نے روسی صدر پوتن سے ملاقات سے قبل خبردار کیا تھا کہ اگر روس کے ساتھ مذاکرات مثبت نہ ہوئے تو روسی توانائی کے خریداروں پر 50 فیصد تک محصولات عائد کیے جا سکتے ہیں۔ اس سے توانائی کے عالمی بازار پر گہرا اثر پڑ سکتا ہے۔
بھارت پر بھی لگایا ٹیرف
ٹرمپ انتظامیہ پہلے ہی بھارت پر اضافی 25 فیصد اضافی ٹیرف لگانے کا اعلان کر چکی ہے، جس کا اطلاق 27 اگست سے ہوگا۔ اس سے بھارت پر پہلے سے عائد 25 فیصد ٹیرف کے ساتھ کل 50 فیصد درآمدی محصولات لگ جائیں گے۔ یہ اقدام بھارت کے روس کے ساتھ بڑھتے ہوئے تجارتی تعلقات پر حملہ مانا جا رہا ہے۔
