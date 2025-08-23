نئی دہلی: شارٹ ویڈیو پلیٹ فارم ٹک ٹاک جس پر پانچ سال قبل ہندوستان میں سیکورٹی وجوہات کی بنا پر پابندی لگا دی گئی تھی، ایک بار پھر سرخیوں میں ہے۔ حال ہی میں، بہت سے ہندوستانی صارفین نے دعویٰ کیا کہ وہ اپنے ڈیسک ٹاپ براؤزر پر TikTok ویب سائٹ تک رسائی حاصل کر پا رہے ہیں۔ اس نے قیاس آرائیوں کو ہوا دی کہ ٹک ٹاک ہندوستان واپس آسکتا ہے۔ تاہم، اس کی موبائل ایپ فی الحال گوگل پلے اسٹور یا ایپل ایپ اسٹور پر دستیاب نہیں ہے۔
ٹک ٹاک پر پابندی کیوں لگائی گئی؟
جون 2020 میں، حکومت ہند نے انفارمیشن ٹیکنالوجی ایکٹ کے سیکشن 69A کے تحت ٹک ٹاک سمیت 59 چینی ایپس پر پابندی لگا دی۔ حکومت نے تب کہا تھا کہ یہ ایپس ہندوستان کی خودمختاری، سالمیت، سلامتی اور امن عامہ کے خلاف سرگرمیوں میں مصروف ہیں۔ ممنوعہ ایپس کی فہرست میں مقبول ایپس جیسے Shareit، UC Browser، Kwai، Vigo Video اور Clash of Kings بھی شامل ہیں۔ یہ قدم ایسے وقت میں اٹھایا گیا جب مشرقی لداخ کی وادی گلوان میں ہندوستانی اور چینی فوجیوں کے درمیان پرتشدد جھڑپیں ہو رہی تھیں۔
بھارت چین تعلقات کا زاویہ
دلچسپ بات یہ ہے کہ ٹک ٹاک کی ویب سائٹ تک رسائی ایک ایسے وقت میں سامنے آئی ہے جب ہندوستان اور چین کے تعلقات میں نرمی کے آثار ہیں۔ حال ہی میں چینی وزیر خارجہ وانگ یی نے ہندوستان کا دورہ کیا اور وزیر اعظم نریندر مودی سمیت کئی اعلیٰ رہنماؤں سے ملاقات کی۔ اس دوران چین نے بھی ہندوستان کو امریکی ٹیرف کے خلاف حمایت کا یقین دلایا۔ اس کے ساتھ ہی چینی صدر شی جن پنگ نے وزیر اعظم مودی کو آئندہ ایس سی او چوٹی کانفرنس میں شرکت کی دعوت بھی دی ہے۔
حکومت کی وضاحت
اگرچہ ٹک ٹاک ایپ ابھی تک ڈاؤن لوڈ کے لیے دستیاب نہیں ہے، لیکن ویب سائٹ کے اچانک ایکٹیویشن سے صارفین میں پلیٹ فارم کی ممکنہ واپسی کے بارے میں امیدیں بڑھ رہی ہیں۔ ماہرین کا خیال ہے کہ اگر TikTok کو ہندوستان میں دوبارہ داخلہ ملتا ہے تو اسے سب سے پہلے ڈیٹا سیکیورٹی اور پرائیویسی سے متعلق سوالات کو حل کرنا ہوگا۔
لیکن اس دوران حکومت نے واضح کر دیا ہے کہ اس نے ٹک ٹاک کو ان بلاک کرنے کا کوئی حکم جاری نہیں کیا ہے۔ سرکاری ذرائع نے کہا، "حکومت ہند نے ٹک ٹاک کو ان بلاک کرنے کا کوئی حکم جاری نہیں کیا ہے۔ اس کے برعکس پھیلنے والی کوئی بھی خبر جھوٹی اور گمراہ کن ہے۔"
فی الحال ٹک ٹاک کی باضابطہ واپسی پر صورتحال واضح نہیں ہے۔ ویب سائٹ کا کچھ صارفین کے لیے قابل رسائی ہونا ایک تکنیکی وجہ ہو سکتی ہے، لیکن بھارت اور چین کے تعلقات میں حالیہ گرمجوشی نے معاملے کو مزید دلچسپ بنا دیا ہے۔ جب تک حکومت کی طرف سے کوئی باضابطہ حکم جاری نہیں ہوتا، ٹک ٹاک اور دیگر بلاک شدہ ایپس پر پابندی برقرار رہے گی۔
