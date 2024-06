ETV Bharat / business

یہ فارمولہ کسی کو بھی کروڑ پتی بنا دے گا، یقین نہیں آتا؟ یہ بات سولہ آنے سچ - HOW TO BECOME A MILLIONAIRE

By ETV Bharat Urdu Team Published : Jun 10, 2024, 10:03 AM IST | Updated : Jun 10, 2024, 10:41 AM IST

کروڑپتی کیسے بنیں؟ ( Etv Bharat )

نئی دہلی: پیسے سے چلنے والی دنیا میں، بہت سے لوگ بہت زیادہ دولت بنانے کا خواب دیکھتے ہیں۔ طویل مدت میں دولت کمانے کے لیے میوچل فنڈز ایک اچھا ذریعہ ہے۔ لیکن اس میں بھی کچھ اصول ہیں۔ اگر آپ چند اصولوں پر عمل کرتے ہیں تو آپ توقع سے کم وقت میں کروڑ پتی بن سکتے ہیں! یہ '15x15x15' اصول ان میں سے ایک ہے۔ اس اصول سے آپ 15 سال میں کروڑ پتی بن سکتے ہیں! آج ہم اس خبر کے ذریعے جانتے ہیں کہ یہ اصول کیا ہیں اور آپ کروڑ پتی کیسے بن سکتے ہیں؟ 15x15x15 اصول کیا ہے؟ میوچل فنڈز میں 15x15x15 اصول بہت اہم ہے۔ اس کے مطابق، اگر آپ ایک میوچل فنڈ میں 15 سال تک سرمایہ کاری کرتے ہیں جو 15،000 روپے ماہانہ کی شرح سے 15 فیصد سالانہ منافع دیتا ہے، تو آپ کے پاس کروڑ پتی بننے کا موقع ہے۔ اسے مزید تفصیل سے بیان کرنے کے لیے، آپ کو ہر ماہ 15,000 روپے کی سرمایہ کاری کرنے کی ضرورت ہے۔ یہ 15 سال کے لئے کیا جانا چاہئے. اس سے آپ کی کل سرمایہ کاری 27 لاکھ روپے بنتی ہے۔ یہ کافی ہے کہ آپ کو اس پر 15 فیصد سالانہ منافع ملے گا۔ جس سے آپ کو کروڑوں روپے ملیں گے۔ کروڑ روپے واپس ملیں گے: آپ 15 سالوں میں کتنی رقم لگائیں گے – (15x15x12) 27,00,000 روپے آمدنی (15 فیصد سالانہ تخمینہ کے ساتھ) – 74,52,946 روپے کل فنڈ- 1,01,52,946 روپے کیا 15x15x15 اصول کام کرتا ہے؟ پہلے "15" کا مطلب ہے کہ آپ جو 15 سال کے لیے سرمایہ کاری کرتے ہیں۔ دوسرے "15" کا مطلب ہے 15,000 روپے کی ماہانہ منظم قسط۔ تیسرا "15" متوقع اوسط روپئے جو واپس آپ کو ملیں گے، جو کہ 15 فیصد ہے۔ یہ نہیں کہا جا سکتا کہ 15x15x15 اصول بالکل کام کرتا ہے۔ کیونکہ اسٹاک مارکیٹوں میں اتار چڑھاؤ اور عدم استحکام بہت فطری ہے۔ لہٰذا، یہ نہیں کہا جا سکتا کہ میوچل فنڈز ہر وقت منافع دیں گے۔ لیکن تاریخ بتاتی ہے کہ طویل مدتی سرمایہ کاری سے ضرور منافع حاصل ہو سکتا ہے۔ اس اصول کے بارے میں اہم باتیں: سرمایہ کاری کے 15x15x15 فارمولے میں ایک چھوٹی سی خامی ہے۔ یہ سرمایہ کاری کا نظریہ ہے۔ اس کے علاوہ، اس میں میوچل فنڈ کی سرمایہ کاری پر عائد فیس اور ٹیکس کے بارے میں کچھ بھی نہیں بتایا گیا ہے۔ اس کے علاوہ، آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ آپ کو واپسی کی رقم بالکل 15 فیصد ہوگی۔ اس میں نمایاں اضافہ یا کمی ہو سکتی ہے۔ لہٰذا ان تمام باتوں کو مدنظر رکھتے ہوئے آپ کی واپسی کی رقم میں کم ہونے کا بھی امکان ہے۔ یہ بھی پڑھیں: بھارت میں بڑی سرمایہ کاری کریں گے ایلون مسک، پی ایم مودی کو دی مبارکباد - Elon Musk congratulates Modi

