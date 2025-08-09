حیدرآباد: ملک کے کچھ منتخب بینکوں نے سیونگ اکاؤنٹ کے لیے کم از کم بیلنس کی شرط کو ختم کرکے صارفین کو راحت دی ہے۔ پہلے سب کو یہ فکر رہتی تھی کہ اکاؤنٹ میں رقم کم از کم بیلنس سے کم نہ ہو، سب کو لگتا تھا کہ اب یہ تناؤ ختم ہو گیا ہے۔ لیکن پرائیویٹ سیکٹر کے بینکوں میں یہ سر درد برقرار ہے۔ ان بینکوں میں کم از کم بیلنس برقرار رکھنا ضروری ہے، اگر ایسا نہیں کیا جاتا ہے تو جرمانے کے طور پر آپ کے اکاؤنٹ سے ایک بڑی رقم کاٹ لی جاتی ہے۔
تازہ ترین معلومات کے مطابق، نجی بینک ICICI نے اپنے سیونگ اکاؤنٹ میں کم از کم بیلنس کے حوالے سے کچھ اپ ڈیٹس دی ہیں۔ آئیے جانتے ہیں۔
کم از کم اوسط ماہانہ بیلنس:
آئی سی آئی سی بینک کے نئے رولز کے مطابق میٹرو اور شہری علاقوں میں، کم از کم اوسط ماہانہ بیلنس 50,000 روپے ہو گا، جو پہلے 10,000 سے زیادہ تھا۔ نیم شہری شاخوں میں، یہ 5,000 سے بڑھا کر 25,000 روپے کر دیا گیا ہے، جبکہ دیہی شاخوں میں اب کم از کم اوسط ماہانہ بیلنس 5,000 روپے سے بڑھ کر 10,000روپے کر دیا گیا ہے۔
آئی سی آئی سی آئی بینک نے یکم اگست سے کھولے جانے والے نئے کھاتوں کے بارے میں کہا ہے کہ کم از کم بیلنس کی حد بڑھا دی گئی ہے۔ بینک کا واضح مطلب ہے کہ اگر آپ کے اکاؤنٹ میں رقم، مقررہ رقم سے کم ہے تو بینک آپ سے زیادہ رقم وصول کرے گا۔
بینک نے نقد لین دین کے لیے اپنے سروس چارجز پر بھی نظر ثانی کی ہے۔ برانچوں اور کیش ری سائیکلر مشینوں میں کیش ڈپازٹس کے لیے، صارفین کو ماہانہ تین فری لین دین کی اجازت ہوگی۔ اس کے بعد، ہر ٹرانزیکشن پر 150 روپے چارج کیا جائے گا۔
ان بینکوں نے کم از کم بیلنس کی حد کو ہٹا دیا ہے:
آپ کو بتاتے چلیں کہ بینک آف بڑودہ، انڈین بینک، کینرا بینک، پنجاب نیشنل بینک، بینک آف انڈیا، یونین بینک آف انڈیا اور اسٹیٹ بینک آف انڈیا نے کہا ہے کہ کم از کم بیلنس کے حوالے سے سیونگ اکاؤنٹ میں ایک خاص رقم رکھنے کی مجبوری کو ہٹا دیا گیا ہے۔ اب اکاؤنٹ صفر بیلنس پر بھی فعال رہے گا۔
