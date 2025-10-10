ETV Bharat / business

بند ہو گیا یہ بینک! آر بی آئی نے لائسنس منسوخ کر دیا، صارفین پھنسے، کہیں آپ کا بھی تو اکاؤنٹ نہیں ہے

آر بی آئی نے بینک کے لائسنس کو منسوخ کرنے کی وجہ ناکافی سرمایہ اور آمدنی پیدا کرنے کی صلاحیت کی کمی بتائی۔

آر بی آئی کے گورنر سنجے ملہوترا
آر بی آئی کے گورنر سنجے ملہوترا (File Photo ANI)
author img

By ETV Bharat Urdu Team

Published : October 10, 2025 at 2:03 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

ممبئی: ریزرو بینک آف انڈیا (آر بی آئی) نے ایک اور کوآپریٹو بینک کو مکمل طور پر بند کرنے کا حکم دیا ہے۔ مرکزی بینک نے ناکافی سرمایہ اور کم آمدنی کے امکانات کا حوالہ دیتے ہوئے مہاراشٹر کے ستارا ضلع میں واقع جیجاماتا مہیلا سہکاری بینک کا لائسنس منسوخ کردیا۔ اس فیصلے کے بعد ہزاروں اکاونٹ ہولڈرز اپنے ڈیپازٹس نکالنے سے قاصر ہیں۔

آر بی آئی نے ابتدائی طور پر 30 جون 2016 کو اس کوآپریٹو بینک کا لائسنس منسوخ کر دیا تھا، لیکن بعد میں بینک کی اپیل کے بعد 23 اکتوبر 2019 کو لائسنس کو بحال کر دیا۔ آر بی آئی کے مطابق، حکام نے اس کی مالی صحت کا اندازہ لگانے کے لیے 2013-14 کے لیے بینک کے مالیاتی کاموں کے فرانزک آڈٹ کا حکم دیا تھا۔ تاہم فرانزک آڈیٹر مقرر کرنے کے باوجود بینک کے عدم تعاون کے باعث آڈٹ مکمل نہیں ہو سکا۔ لہذا، آر بی آئی نے بینک کی مسلسل بگڑتی مالی حالت کا جائزہ لینے کے بعد لائسنس منسوخ کرنے کا فیصلہ کیا۔

بینک کے لائسنس کو منسوخ کرنے کی وجوہات کا حوالہ دیتے ہوئے، آر بی آئی نے کہا کہ کوآپریٹو بینک کے پاس سرمایہ اور کمائی کی صلاحیت کی کمی ہے۔ ریزرو بینک نے کہا، "اس کی موجودہ مالی حالت کو دیکھتے ہوئے، بینک اپنے موجودہ ڈپازٹرز کو مکمل ادائیگی نہیں کر سکے گا۔"

میڈیا رپورٹس کے مطابق، جیجاماتا مہیلا سہکاری بینک نے 7 اکتوبر 2025 کو باضابطہ طور پر کام بند کر دیا تھا، اور تب سے تمام بینکنگ خدمات معطل ہیں۔ مہاراشٹر کے کوآپریٹو سوسائٹیز کے رجسٹرار کو بینک کو بند کرنے اور لیکویڈیٹر مقرر کرنے کی ہدایت دی گئی ہے۔ لائسنس کی منسوخی کے بعد، صارفین اب بینک سے رقم جمع یا نکال نہیں سکتے۔

آر بی آئی نے ہدایت دی ہے کہ جب تک تحقیقات مکمل نہیں ہو جاتی اور بینک کے کام بحال نہیں ہو جاتے، ہر جمع کنندہ ڈیپازٹ انشورنس اینڈ کریڈٹ گارنٹی کارپوریشن (ڈی آئی سی جی سی) کے ذریعے اپنے ڈپازٹس پر 5 لاکھ روپئے تک کا دعوی کرنے کا اہل ہوگا۔

یہ بھی پڑھیں:

اس بینک میں آپ کا اکاؤنٹ تو نہیں؟ کھاتہ دار 10,000 روپے سے زیادہ رقم نہیں نکال سکیں گے

اکتوبر میں بینکوں میں کئی دنوں کی چھٹیاں، جلدی سے نپٹا لیں سارا کام، دیکھیں کتنے دن بند رہیں گے بینک

آر بی آئی نے نئی پہل شروع کی، غیر فعال بینک کھاتوں سے غیر دعویٰ شدہ رقم کی واپسی کو بنایا جائے گا آسان

For All Latest Updates

TAGGED:

JIJAMATA MAHILA SAHAKARI BANKRBIMAHARASHTRA NEWSSAHKARI BANK CLOSEDBANK LICENSE CANCELLED

Quick Links / Policies

ایڈیٹر کی پسند

اتراکھنڈ کے تاریخی شہر کے ڈوب جانے کے اکیس سال، یادوں کے دریچوں میں 'ایک تھی ٹہری'

سپنوں کی اڑان: بسمہ حفیظ کشمیر کی پہلی خاتون فٹبال ریفری بننے کی ہیں خواہشمند

قدرتی خوبصورتی سے مالا مال چھتہ پل بنیادی سہولیات سے محروم، سیاحتی مقام کو سیاحوں کے لیے کھولنے کا مطالبہ

کیا اسد اویسی نے پھاڑا وقف بل، جانیے کسی بل کو پھاڑنے کی کیا ہے سزا؟ ایسے کام کے کیا ہیں قواعد؟ پہلے کن لیڈروں نے بلوں کو پھاڑا؟

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.