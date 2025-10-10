بند ہو گیا یہ بینک! آر بی آئی نے لائسنس منسوخ کر دیا، صارفین پھنسے، کہیں آپ کا بھی تو اکاؤنٹ نہیں ہے

بند ہو گیا یہ بینک! آر بی آئی نے لائسنس منسوخ کر دیا، صارفین پھنسے، کہیں آپ کا بھی تو اکاؤنٹ نہیں ہے
آر بی آئی نے بینک کے لائسنس کو منسوخ کرنے کی وجہ ناکافی سرمایہ اور آمدنی پیدا کرنے کی صلاحیت کی کمی بتائی۔
Published : October 10, 2025 at 2:03 PM IST
ممبئی: ریزرو بینک آف انڈیا (آر بی آئی) نے ایک اور کوآپریٹو بینک کو مکمل طور پر بند کرنے کا حکم دیا ہے۔ مرکزی بینک نے ناکافی سرمایہ اور کم آمدنی کے امکانات کا حوالہ دیتے ہوئے مہاراشٹر کے ستارا ضلع میں واقع جیجاماتا مہیلا سہکاری بینک کا لائسنس منسوخ کردیا۔ اس فیصلے کے بعد ہزاروں اکاونٹ ہولڈرز اپنے ڈیپازٹس نکالنے سے قاصر ہیں۔
آر بی آئی نے ابتدائی طور پر 30 جون 2016 کو اس کوآپریٹو بینک کا لائسنس منسوخ کر دیا تھا، لیکن بعد میں بینک کی اپیل کے بعد 23 اکتوبر 2019 کو لائسنس کو بحال کر دیا۔ آر بی آئی کے مطابق، حکام نے اس کی مالی صحت کا اندازہ لگانے کے لیے 2013-14 کے لیے بینک کے مالیاتی کاموں کے فرانزک آڈٹ کا حکم دیا تھا۔ تاہم فرانزک آڈیٹر مقرر کرنے کے باوجود بینک کے عدم تعاون کے باعث آڈٹ مکمل نہیں ہو سکا۔ لہذا، آر بی آئی نے بینک کی مسلسل بگڑتی مالی حالت کا جائزہ لینے کے بعد لائسنس منسوخ کرنے کا فیصلہ کیا۔
بینک کے لائسنس کو منسوخ کرنے کی وجوہات کا حوالہ دیتے ہوئے، آر بی آئی نے کہا کہ کوآپریٹو بینک کے پاس سرمایہ اور کمائی کی صلاحیت کی کمی ہے۔ ریزرو بینک نے کہا، "اس کی موجودہ مالی حالت کو دیکھتے ہوئے، بینک اپنے موجودہ ڈپازٹرز کو مکمل ادائیگی نہیں کر سکے گا۔"
میڈیا رپورٹس کے مطابق، جیجاماتا مہیلا سہکاری بینک نے 7 اکتوبر 2025 کو باضابطہ طور پر کام بند کر دیا تھا، اور تب سے تمام بینکنگ خدمات معطل ہیں۔ مہاراشٹر کے کوآپریٹو سوسائٹیز کے رجسٹرار کو بینک کو بند کرنے اور لیکویڈیٹر مقرر کرنے کی ہدایت دی گئی ہے۔ لائسنس کی منسوخی کے بعد، صارفین اب بینک سے رقم جمع یا نکال نہیں سکتے۔
آر بی آئی نے ہدایت دی ہے کہ جب تک تحقیقات مکمل نہیں ہو جاتی اور بینک کے کام بحال نہیں ہو جاتے، ہر جمع کنندہ ڈیپازٹ انشورنس اینڈ کریڈٹ گارنٹی کارپوریشن (ڈی آئی سی جی سی) کے ذریعے اپنے ڈپازٹس پر 5 لاکھ روپئے تک کا دعوی کرنے کا اہل ہوگا۔