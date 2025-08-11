نئی دہلی: مرکزی حکومت نے حال ہی میں معذور ملازمین کے لیے ایک اہم فیصلہ لیا ہے۔ اب معذوری کے مخصوص زمروں میں آنے والے مرکزی ملازمین کو عام شرح پر ٹرانسپورٹ الاؤنس دوگنا ملے گا۔ وزارت خزانہ نے تمام وزارتوں اور محکموں سے کہا ہے کہ وہ اس ہدایت پر سختی سے عمل کریں۔
وزارت خزانہ کی جانب سے جاری کردہ ایک حالیہ یادداشت میں واضح کیا گیا ہے کہ معذوری کے زمرے کی ایک نئی فہرست جاری کی گئی ہے، جس میں 15 ستمبر 2022 کو جاری کردہ سابقہ ہدایات میں ترمیم کی گئی ہے، جس کے تحت ملازمین کو ڈبل ٹرانسپورٹ الاؤنس دیا جائے گا۔
کن معذور ملازمین کو دوگنا الاؤنس ملے گا؟
نئے آرڈر کے مطابق، معذور افراد کے حقوق کے ایکٹ 2016 کے تحت درج ذیل زمروں میں آنے والے ملازمین اس سہولت کے حقدار ہوں گے، بشرطیکہ دیگر شرائط پوری ہوں:
لوکوموٹر کی معذوری:
لوکوموٹر ڈس ایبلٹی میں جذام، دماغی فالج، بونے، عضلاتی ڈسٹروفی اور تیزاب کے حملے کے شکار افراد شامل ہیں۔ اس میں ٹوٹی ہوئی ڈورییں اور چوٹیں بھی شامل ہیں۔ اس کے علاوہ اندھا پن اور کم بینائی، بہرا پن اور گویائی اس کا ایک حصہ ہے۔
صرف یہی نہیں، اس میں دانشورانہ معذوری (Intellectual disability) بھی شامل ہے جس میں مخصوص سیکھنے کی خرابی اور آٹزم سپیکٹرم ڈس آرڈر شامل ہیں۔ ایک ہی وقت میں، دماغی بیماری، دائمی اعصابی حالات - جیسے کہ ایک سے زیادہ سکلیروسیس اور پارکنسنز کی بیماری میں مبتلا افراد بھی اس کے اہل ہیں۔ اس کے علاوہ، خون سے متعلق معذوری، ہیموفیلیا، تھیلیسیمیا، سکیل سیل کی بیماری والے ملازمین بھی اس کے اہل ہیں۔
یہ سہولت کیوں ضروری ہے؟
معذور ملازمین کو روزمرہ کی زندگی میں کئی اضافی مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ ایسے میں سفر، خاص طور پر کام کرنے کی جگہ میں، ان کے لیے ایک بڑا چیلنج ہے۔ حکومت کی طرف سے ٹرانسپورٹ الاؤنس کو دوگنا کرنا ان ملازمین کے لیے ایک بڑا ریلیف ہے، جس سے نہ صرف انہیں مالی مدد ملے گی بلکہ سماجی شمولیت کو بھی فروغ ملے گا۔
ساتویں تنخواہ کمیشن کے تحت الاؤنسز
غور طلب ہے کہ ساتویں پے کمیشن کے تحت مرکزی حکومت کے ملازمین کو کئی طرح کے الاؤنس دیے جاتے ہیں۔ ان میں مہنگائی الاؤنس (DA) سب سے اہم ہے، جس میں مہنگائی کے پیش نظر ہر چھ ماہ بعد نظر ثانی کی جاتی ہے۔
اس کے علاوہ ملازمین کو ہاؤس رینٹ الاؤنس (HRA) بھی ملتا ہے۔ یہ شہر کے زمرے کے مطابق مختلف ہوتا ہے۔ یہی نہیں، حکومت اپنے ملازمین کو ٹرانسپورٹ الاؤنس، بچوں کا تعلیمی الاؤنس، ہاسٹل سبسڈی بھی دیتی ہے۔
