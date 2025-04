ETV Bharat / business

ایک لاکھ کی ریکارڈ بلندی پر سونے کی قیمت، یہاں جانیں پورا حساب - GOLD PRICE TODAY

سونے کی قیمت تقریباً ایک لاکھ روپے تک پہنچ گئی ( Getty Images )

By ETV Bharat Urdu Team Published : April 17, 2025 at 9:35 AM IST | Updated : April 17, 2025 at 9:46 AM IST 4 Min Read

ممبئی: 5 اپریل کو بازار میں 22 کیرٹ سونے کی قیمت 96 ہزار روپے کے ریکارڈ سطح پر پہنچ گئی تھی، تاہم اس کے بعد سونے کی قیمتوں میں کمی درج کی گئی اور ایسا محسوس ہونے لگا کہ سونے کی قیمتوں میں دھیرے دھیرے کمی ہو جاے گی۔ لیکن جس طرح سے اچانک سونے کی قیمت ایک لاکھ روپے فی 10 گرام تک پہنچ گئی ہے اس سے ماہرین کا سونا 1.25 لاکھ روپے یا ایک لاکھ 38 ہزار روپے فی دس گرام تک پہنچنے کا اندازہ کہیں درست نہ ثابت ہو جائے۔ آپ کو جان کر تعجب ہوگا کہ صرف 2025 میں اب تک سونے کی قیمت میں 23 بار تبدیلی کی جا چکی ہے۔ اس دوران سونے کی قیمتوں میں 15 گنا سے زائد اضافہ اور چھ گنا سے کم گراوٹ آئی ہے۔ اس کے ساتھ ہی 2024 میں سونے کی قیمتوں میں 35 گنا اضافہ اور 27 گنا کمی کے ساتھ 62 بار تبدیلی دیکھی گئی تھی۔ امریکہ کی ٹیرف پالیسی کو سونے کی قیمتوں میں اضافہ کے لیے سب سے زیادہ ذمہ دار مانا جا رہا ہے۔ امریکہ اور چین دو بڑی اقتصادی طاقتوں کے بیچ ٹیرف کی جنگ نے دنیا بھر میں سونے کی قیمتوں کو آسمان کی بلندی پر پہنچا دیا ہے۔ عالمی اقتصادی صورتحال، ڈالر-روپے کے اتار چڑھاؤ اور ملکی طلب جیسی مختلف وجوہات کی بنا پر قیمتی پیلی دھات مسلسل مہنگی ہوتی جا رہی ہے۔ اب گولڈ کامیکس میں سونے کی قیمت 3346 ڈالر فی اونس تک پہنچ گئی ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ اب ہندوستان میں سونا درآمد کرنے پر ایک لاکھ روپے سے زیادہ لاگت آئے گی۔ اگر روپے کے مقابلے ڈالر کی قدر کی بات کریں تو اس وقت ڈالر 86 روپے کے قریب ٹریڈ کر رہا ہے، اس حساب سے فی گرام قیمت تقریباً 9251 روپے ہے، اس کے ساتھ اس قیمت پر 7.25 فیصد درآمدی ڈیوٹی لگائی جائے گی، جس سے یہ قیمت 9922 روپے ہو جائے گی۔ اس کے بعد اس کل قیمت پر 3 فیصد جی ایس ٹی بھی لگایا جائے گا۔ اس طرح کل قیمت 10,220 روپے فی گرام ہوگی۔ اگر ہم ایک 10 گرام سونے کی بات کریں تو یہ ہندوستان میں ایک لاکھ سے زیادہ قیمت میں دستیاب ہوگا۔ روپے کی قدر میں کمی: اسٹاک مارکیٹ میں ڈالر کے مقابلے روپیہ کمزور ہوگیا ہے جس کی وجہ سے سونے کی قیمتوں میں مسلسل اضافہ ہورہا ہے۔ کیونکہ جب روپیہ کمزور ہوتا ہے تو سونے کی درآمد مہنگی ہوجاتی ہے۔ اس سال روپے کی قدر میں تقریباً چار فیصد کمی ہوئی ہے جس کی وجہ سے سونا مہنگا ہوا ہے۔

شادیوں کا موسم قریب: بھارت میں شادیوں کا سیزن قریب ہے جس کی وجہ سے سونے کے زیورات کی مانگ میں اضافہ ہوگیا ہے۔ ممبئی، دہلی اور چنئی جیسے شہروں کے سونا کاروباریوں کا کہنا ہے کہ زیادہ قیمتوں کے باوجود فروخت بڑھ رہی ہے کیونکہ لوگ سونے کو صرف زیورات نہیں بلکہ سرمایہ کاری اور خوشحالی کی علامت سمجھتے ہیں۔ سونا مزید مہنگا ہوگا؟ ماہرین کے مطابق امریکہ اور چین کے درمیان بڑھتی ہوئی تجارتی جنگ اور کساد بازاری کے خدشے کے باعث اس سال سونا 3700 ڈالر فی اونس تک پہنچ سکتا ہے۔ اگر بین الاقوامی نرخوں کے مطابق حساب لگایا جائے تو ہندوستان میں 10 گرام سونے کی قیمت فی دس گرام ایک لاکھ 10 ہزار روپے تک جا سکتی ہے۔ غیر ملکی سرمایہ کاری بینک گولڈمین سیکس نے یہ تخمینہ جاری کیا ہے۔ یہ بھی پڑھیں: سونے کی قیمت آئندہ 6 ماہ میں 75000 ہو جائے گی! ماہرین نے ایسا دعویٰ کیوں کیا؟

بھارت میں یہاں ملتا ہے سب سے سستا سونا؟ اچھی خاصی بچت ہو گی

ممبئی: 5 اپریل کو بازار میں 22 کیرٹ سونے کی قیمت 96 ہزار روپے کے ریکارڈ سطح پر پہنچ گئی تھی، تاہم اس کے بعد سونے کی قیمتوں میں کمی درج کی گئی اور ایسا محسوس ہونے لگا کہ سونے کی قیمتوں میں دھیرے دھیرے کمی ہو جاے گی۔ لیکن جس طرح سے اچانک سونے کی قیمت ایک لاکھ روپے فی 10 گرام تک پہنچ گئی ہے اس سے ماہرین کا سونا 1.25 لاکھ روپے یا ایک لاکھ 38 ہزار روپے فی دس گرام تک پہنچنے کا اندازہ کہیں درست نہ ثابت ہو جائے۔ آپ کو جان کر تعجب ہوگا کہ صرف 2025 میں اب تک سونے کی قیمت میں 23 بار تبدیلی کی جا چکی ہے۔ اس دوران سونے کی قیمتوں میں 15 گنا سے زائد اضافہ اور چھ گنا سے کم گراوٹ آئی ہے۔ اس کے ساتھ ہی 2024 میں سونے کی قیمتوں میں 35 گنا اضافہ اور 27 گنا کمی کے ساتھ 62 بار تبدیلی دیکھی گئی تھی۔ امریکہ کی ٹیرف پالیسی کو سونے کی قیمتوں میں اضافہ کے لیے سب سے زیادہ ذمہ دار مانا جا رہا ہے۔ امریکہ اور چین دو بڑی اقتصادی طاقتوں کے بیچ ٹیرف کی جنگ نے دنیا بھر میں سونے کی قیمتوں کو آسمان کی بلندی پر پہنچا دیا ہے۔ عالمی اقتصادی صورتحال، ڈالر-روپے کے اتار چڑھاؤ اور ملکی طلب جیسی مختلف وجوہات کی بنا پر قیمتی پیلی دھات مسلسل مہنگی ہوتی جا رہی ہے۔ اب گولڈ کامیکس میں سونے کی قیمت 3346 ڈالر فی اونس تک پہنچ گئی ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ اب ہندوستان میں سونا درآمد کرنے پر ایک لاکھ روپے سے زیادہ لاگت آئے گی۔ اگر روپے کے مقابلے ڈالر کی قدر کی بات کریں تو اس وقت ڈالر 86 روپے کے قریب ٹریڈ کر رہا ہے، اس حساب سے فی گرام قیمت تقریباً 9251 روپے ہے، اس کے ساتھ اس قیمت پر 7.25 فیصد درآمدی ڈیوٹی لگائی جائے گی، جس سے یہ قیمت 9922 روپے ہو جائے گی۔ اس کے بعد اس کل قیمت پر 3 فیصد جی ایس ٹی بھی لگایا جائے گا۔ اس طرح کل قیمت 10,220 روپے فی گرام ہوگی۔ اگر ہم ایک 10 گرام سونے کی بات کریں تو یہ ہندوستان میں ایک لاکھ سے زیادہ قیمت میں دستیاب ہوگا۔ روپے کی قدر میں کمی: اسٹاک مارکیٹ میں ڈالر کے مقابلے روپیہ کمزور ہوگیا ہے جس کی وجہ سے سونے کی قیمتوں میں مسلسل اضافہ ہورہا ہے۔ کیونکہ جب روپیہ کمزور ہوتا ہے تو سونے کی درآمد مہنگی ہوجاتی ہے۔ اس سال روپے کی قدر میں تقریباً چار فیصد کمی ہوئی ہے جس کی وجہ سے سونا مہنگا ہوا ہے۔ شادیوں کا موسم قریب: بھارت میں شادیوں کا سیزن قریب ہے جس کی وجہ سے سونے کے زیورات کی مانگ میں اضافہ ہوگیا ہے۔ ممبئی، دہلی اور چنئی جیسے شہروں کے سونا کاروباریوں کا کہنا ہے کہ زیادہ قیمتوں کے باوجود فروخت بڑھ رہی ہے کیونکہ لوگ سونے کو صرف زیورات نہیں بلکہ سرمایہ کاری اور خوشحالی کی علامت سمجھتے ہیں۔ سونا مزید مہنگا ہوگا؟ ماہرین کے مطابق امریکہ اور چین کے درمیان بڑھتی ہوئی تجارتی جنگ اور کساد بازاری کے خدشے کے باعث اس سال سونا 3700 ڈالر فی اونس تک پہنچ سکتا ہے۔ اگر بین الاقوامی نرخوں کے مطابق حساب لگایا جائے تو ہندوستان میں 10 گرام سونے کی قیمت فی دس گرام ایک لاکھ 10 ہزار روپے تک جا سکتی ہے۔ غیر ملکی سرمایہ کاری بینک گولڈمین سیکس نے یہ تخمینہ جاری کیا ہے۔ یہ بھی پڑھیں: سونے کی قیمت آئندہ 6 ماہ میں 75000 ہو جائے گی! ماہرین نے ایسا دعویٰ کیوں کیا؟

بھارت میں یہاں ملتا ہے سب سے سستا سونا؟ اچھی خاصی بچت ہو گی

Last Updated : April 17, 2025 at 9:46 AM IST