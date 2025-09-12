آئی ٹی آر فائل کرنے کی آخری تاریخ قریب ہے، اگر بھول گئے 5 ہزار تک کا جرمانہ، پوری تفصیلات جانیں
انکم ٹیکس ریٹرن (آئی ٹی آر) فائل کرنے کی آخری تاریخ 15 ستمبر 2025 ہے۔ تاخیری ریٹرنز پر جرمانہ لاگو ہوگا۔
Published : September 12, 2025 at 7:14 PM IST
نئی دہلی: مالی سال 2024-25 اور سال 2025-26 کے لیے انکم ٹیکس ریٹرن (آئی ٹی آر) داخل کرنے کی آخری تاریخ 15 ستمبر 2025 ہے۔ تاہم، بہت سے ٹیکس پیشہ ور افراد اور تنظیموں نے وزیر خزانہ نرملا سیتارامن کو خط لکھ کر آخری تاریخ میں توسیع کا مطالبہ کیا ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ پورٹل پر مسلسل تکنیکی خرابیاں ہیں اور آئی ٹی آر ایکسل یوٹیلیٹی بھی دیر سے جاری کی گئی۔ رپورٹس کے مطابق ماہرین کا خیال ہے کہ ڈیڈ لائن میں توسیع کے امکانات بہت کم ہیں۔
تاخیر سے واپسی پر جرمانہ
انکم ٹیکس قوانین کے مطابق، اگر کوئی ٹیکس دہندہ 15 ستمبر تک آئی ٹی آر فائل نہیں کرتا ہے، تو وہ تاخیر سے ریٹرن فائل کر سکتا ہے۔ انکم ٹیکس ایکٹ کے سیکشن 139(1) کے تحت، 31 دسمبر 2025 تک ریٹرن فائل کرنے اور نظر ثانی کرنے کی سہولت ہے۔ تاخیر پر جرمانہ بھی لاگو ہوگا
15 ستمبر سے 31 دسمبر 2025 کے درمیان آئی ٹی آر فائل کرنے پر 5,000 جرمانہ۔
چھوٹے ٹیکس دہندگان، جن کی آمدنی 5 لاکھ سے کم ہے، انہیں صرف 1,000 جرمانہ ادا کرنا ہوگا۔
بروقت فائلنگ کیوں ضروری ہے۔
ٹیکس ماہرین کا خیال ہے کہ آخری لمحات تک انتظار کرنے سے آئی ٹی آر پورٹل سست یا کم ہو سکتا ہے جس سے مسائل میں مزید اضافہ ہو سکتا ہے۔ اس لیے ٹیکس دہندگان کو چاہیے کہ وہ بقیہ وقت کا استعمال کرتے ہوئے فوری اور درست طریقے سے ریٹرن فائل کریں۔
ڈیڈ لائن میں توسیع کا مطالبہ
کئی پروفیشنلز ایسوسی ایشنز نے وزیر خزانہ کو ایک خط بھیجا ہے جس میں آئی ٹی آر فائل کرنے اور ٹیکس آڈٹ رپورٹ کی آخری تاریخ میں توسیع کا مطالبہ کیا گیا ہے۔ جودھ پور ٹیکس بار ایسوسی ایشن نے آئی ٹی آر فائلنگ اور ٹیکس آڈٹ رپورٹ دونوں کے لیے توسیع کا مطالبہ کیا۔
کرناٹک اسٹیٹ چارٹرڈ اکاؤنٹنٹس ایسوسی ایشن، ایڈوکیٹس ٹیکس بار ایسوسی ایشن اور آئی سی اے آئی کی سینٹرل انڈیا ریجنل کونسل نے بھی یہی مطالبہ اٹھایا۔ اے ٹی بی اے نے خاص طور پر نان آڈٹ آئی ٹی آر کی آخری تاریخ 15 اکتوبر تک بڑھانے کی سفارش کی۔
ماہرین تجویز کرتے ہیں۔
ٹیکس ماہرین نے کہا کہ وقت پر آئی ٹی آر فائل کرنا سب سے محفوظ آپشن ہے۔ تکنیکی خرابیوں کے باوجود، تاخیر سے فائل کرنا مہنگا پڑ سکتا ہے کیونکہ تاخیر سے واپسی پر جرمانے لگ سکتے ہیں۔ اس لیے ٹیکس دہندگان کو چاہیے کہ وہ باقی ماندہ وقت کو درست طریقے سے اپنے ریٹرن فائل کرنے کے لیے استعمال کریں۔
اگرچہ کئی پیشہ ور تنظیموں نے ڈیڈ لائن میں توسیع کا مطالبہ کیا ہے لیکن ماہرین کا خیال ہے کہ یہ امکان کم ہے۔ اس لیے، ٹیکس دہندگان کے لیے آخری لمحات کا انتظار کیے بغیر، وقت پر اور صحیح طریقے سے آئی ٹی آر فائل کرنا سب سے محفوظ اور عملی آپشن سمجھا جاتا ہے۔