ملازمین براہ کرم نوٹ کریں، اگر آپ پنشن سے محروم رہتے ہیں تو آپ کو دوسرا موقع نہیں ملے گا
یہ ملازمین کی پنشن سے متعلق اہم خبر ہے۔ 30 ستمبر کے بعد کوئی موقع نہیں ملے گا۔
Published : September 16, 2025 at 11:18 AM IST
نئی دہلی: اگر آپ سرکاری ملازم ہیں تو یہ خبر آپ کے لیے بہت اہم ہے۔ حکومت کی جانب سے پنشن اسکیم کے حوالے سے کیے گئے فیصلے کی تاریخ قریب آرہی ہے۔ اگر آپ 30 ستمبر تک پنشن پر فیصلہ نہیں لیتے ہیں، تو آپ کو ایک اور موقع نہیں ملے گا۔
دراصل، سرکاری ملازمین کو یو پی ایس (یونیفائیڈ پنشن اسکیم) یا این پی ایس (نئی پنشن اسکیم) میں سے کسی ایک کا انتخاب کرنا ہوگا۔ یہ موقع 30 ستمبر 2025 کے بعد دستیاب نہیں ہوگا۔ یہ سہولت ان ریٹائرڈ ملازمین کو بھی دستیاب ہوگا۔ جو اس وقت این پی ایس کے تحت ہیں۔ انہیں 30 ستمبر 2025 کی آخری تاریخ تک اپلائی کرنا ہوگا۔
حکومت کی طرف سے دیئے گئے آپشن کے مطابق سرکاری ملازمین 30 ستمبر تک یو پی ایس سے این پی ایس میں ٹرانسفر کر سکتے ہیں۔ وہ آخری تاریخ کے بعد این پی ایس کے لیے درخواست نہیں دے سکتے ہیں۔ وزارت خزانہ نے یہ بھی واضح کیا ہے کہ ایک بار جب آپ این پی ایس کے لیے اپلائی کرتے ہیں تو آپ دوبارہ یوپی ایس میں واپس نہیں جا سکتے۔ یعنی جو ملازمین 30 ستمبر تک این پی ایس میں رہیں گے انہیں این پی ایس میں ہی رہنا ہوگا۔ ان کے لیے یو پی ایس کے دروازے بند ہیں۔
اہم نکات پر ایک نظر
یو پی ایس سے این پی ایس میں سوئچ کرنے کے بعد، آپ یو پی ایس سسٹم پر واپس نہیں آ سکتے۔
آپ ریٹائرمنٹ سے کم از کم ایک سال پہلے سوئچ کے لیے درخواست دے سکتے ہیں۔ یا آپ وی آر ایس لینے سے تین ماہ پہلے بھی درخواست دے سکتے ہیں۔
اگر آپ کے خلاف کوئی محکمانہ کارروائی چل رہی ہے، یا آپ کو برطرف کر دیا گیا ہے، تو آپ سوئچنگ کے لیے درخواست نہیں دے سکتے۔
جو لوگ مقررہ وقت کے اندر سوئچ کا انتخاب نہیں کرتے ہیں وہ یو پی ایس کے تحت رہیں گے۔
این پی ایس کا انتخاب کرنے پر، ملازم کو این پی ایس کے فوائد اور 4 فیصد اضافی شراکت ملے گی۔
یہ سوئچ آپشن ریٹائرمنٹ کے بعد مالی تحفظ کی منصوبہ بندی میں مدد کرے گا۔
یو پی ایس اسکیم کیا ہے؟
سرکاری ملازمین کے لیے نئی پنشن سکیم کا نام یو پی ایس رکھا گیا ہے۔ اس اسکیم کے تحت، ریٹائرمنٹ کے بعد، آپ کو ایک مقررہ رقم بطور پنشن ملتی ہے۔ آپ کو ریٹائرمنٹ کی تاریخ سے ایک سال کی اوسط بنیادی ادائیگی کا 50 فیصد بطور پنشن ملے گا۔
مرکزی کابینہ نے 24 اگست 2024 کو یو پی ایس (یونیفائیڈ پنشن سکیم) کے آغاز کو منظوری دی۔ اس کے بعد محکمہ خزانہ نے 24 جنوری 2025 کو این پی ایس کے تحت یو پی ایس کو ایک آپشن کے طور پر مطلع کیا۔ این پی ایس کے تحت آنے والے ملازمین کو اپنا تبدیل کرنے کا موقع دیا گیا ہے۔ یو پی ایس کی موثر تاریخ 1 اپریل 2025 تھی۔ اگر کسی نے یو پی ایس کے تحت 25 سال تک کام کیا ہے تو اسے پنشن دی جائے گی۔ اگر آپ کی سروس 25 سال سے کم لیکن 10 سال سے زیادہ ہے، تب بھی آپ کو پنشن دی جائے گی۔ لیکن رقم کم ہوگی۔
کیا ریاستی سرکاری ملازمین کو اس اسکیم سے فائدہ ہوگا؟ اگر ریاستی حکومت اس اسکیم کو لاگو کرتی ہے، تب ہی فائدہ ہوگا، ورنہ یہ اسکیم صرف مرکزی حکومت کے ملازمین کے لیے ہے۔
کیا UPS NPS سے بہتر ہے؟
یو پی ایس لوگوں کو پسند ہے کیونکہ اس اسکیم کے تحت آپ کو ایک مقررہ رقم بطور پنشن ملتی رہتی ہے۔ ریٹائرمنٹ کے بعد لوگ مقررہ آمدنی تلاش کرتے ہیں اور یہ اسکیم ان کے لیے بہت اچھی ہے۔ اس کے علاوہ، یو پی ایس میں آپ کی پنشن مہنگائی کے حساب سے بڑھ جاتی ہے۔ لیکن این پی ایس میں ایسا کوئی فائدہ نہیں ہے۔
مزید پڑھیں: یکم اکتوبر سے ٹکٹ بکنگ کے قوانین میں تبدیلی، مسافروں کے لیے جن کا جاننا ہے ضروری
این پی ایس پنشن کم سرمایہ کاری کا منصوبہ ہے۔ اس کے تحت، آپ نے جو بھی حصہ ڈالا ہے وہ سرمایہ کاری ہے۔ ریٹائرمنٹ کے بعد، آپ رقم کا 60 فیصد یکمشت نکال سکتے ہیں اور یہ رقم ٹیکس سے پاک ہے۔ لہذا، اگر سرمایہ کاری کی رقم سے زیادہ آمدنی ہوتی ہے، تو یہ رقم بڑی ہوسکتی ہے. اگر سرمایہ کاری سے اچھی آمدنی نہیں ہوتی ہے تو آپ کو نقصان ہو سکتا ہے۔ تاہم،یو پی ایس اور این پی ایس دونوں میں، ملازمین کو اپنی تنخواہ کا 10 فیصد حصہ دینا پڑتا ہے۔ این پی ایس میں حکومت کا حصہ 14 فیصد ہے۔ UPS میں حکومت کا حصہ 18.5 فیصد ہے۔ این پی ایس 2004 سے نافذ ہے۔ 2009 سے نجی شعبے کو بھی اس اسکیم سے جوڑا گیا ہے۔