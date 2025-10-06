پنشنرز کے لیے ضروری الرٹ۔۔ 30 نومبر تک جمع کروائیں یہ اہم دستاویز، نہیں تو پنشن روک دی جائے گی!
یہ سرٹیفکیٹ اگر 30 نومبر تک جمع نہیں کرایا جاتا ہے، تو دسمبر میں شروع ہونے والی آپ کی پنشن روک دی جائے گی۔
Published : October 6, 2025 at 7:21 PM IST
نئی دہلی: مرکزی حکومت، ریاستی حکومتوں اور دیگر سرکاری اداروں کے ریٹائرڈ ملازمین کے لیے لائف سرٹیفکیٹ لازمی ہے۔ یہ بائیو میٹرک پر مبنی ڈیجیٹل سرٹیفکیٹ ہے جو پنشن تقسیم کرنے والی ایجنسی کو تصدیق کرتا ہے کہ پنشنر ابھی بھی زندہ ہے۔
یہ سرٹیفکیٹ پورے سال کے لیے کارآمد ہے۔ اگر اسے 30 نومبر تک جمع نہیں کرایا جاتا ہے، تو دسمبر میں شروع ہونے والی آپ کی پنشن فوری طور پر روک دی جائے گی۔ تاہم، گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ بعد میں سرٹیفکیٹ جمع کروانے پر پوری رقم بشمول منسلک پنشن آپ کے اکاؤنٹ میں جمع کر دی جائے گی۔ 80 سال سے زائد عمر کے پنشنرز کے لیے آخری تاریخ 30 نومبر ہے، جب کہ 60 سے 80 سال کی عمر کے افراد کے لیے جمع کرانے کی مدت یکم نومبر سے 30 نومبر تک ہے۔
ڈیجیٹل لائف سرٹیفکیٹ کیسے جمع کریں
پنشنرز جیون پرمان ایپ کا استعمال کرکے ڈیجیٹل لائف سرٹیفکیٹ جمع کروا سکتے ہیں۔ اس ایپ کو بینک یا پوسٹ آفس سے ڈاؤن لوڈ کیا جا سکتا ہے۔ آپ قریب ترین جیون پرمان سینٹر، بینک، یا سی ایس سی پر جا کر بھی عمل کو مکمل کر سکتے ہیں۔ مطلوبہ دستاویزات میں آپ کا آدھار نمبر، بینک کی تفصیلات، پی پی او نمبر، اور موبائل نمبر شامل ہوں گے۔
ایپ پر رجسٹریشن کا عمل
1- آفیشل جیون پرمان ایپ ڈاؤن لوڈ کریں اور "رجسٹریشن" لنک پر کلک کریں
2- اپنا آدھار نمبر، نام، بینک اکاؤنٹ نمبر، پی پی او، اور موبائل نمبر درج کریں
3- ایک OTP بھیجیں اور اپنے موبائل فون پر موصول ہونے والا OTP درج کریں
4- اپنے آدھار سے منسلک بائیو میٹرک (فنگر پرنٹ یا ایرس اسکین) سے اپنی شناخت کی تصدیق کریں
5- کامیابی سے جمع کرانے پر، آپ کو ایک منفرد جیون پرمان آئی ڈی ملے گا
سرٹیفکیٹ آن لائن جنریٹ کیسے کریں
1- ایپ میں لاگ ان کریں، 'Generate Jeevan Pramaan' آپشن کو منتخب کریں
2- اپنا آدھار اور موبائل نمبر درج کریں، اور OTP درج کریں
3- پی پی او نمبر، پنشن ایجنسی کا نام، اور دیگر تفصیلات درج کریں
4- فیس اسکین کریں۔ ہدایات پڑھیں اور 'Proceed' پر کلک کریں
5- فیس اسکین کرنے کے بعد، سرٹیفکیٹ ڈاؤن لوڈ کا آپشن ایکٹیویٹ ہو جائے گا، اور آپ کے موبائل پر ایک تصدیقی SMS بھیجا جائے گا۔
پوسٹ مین کے ذریعے گھر پر جمع کروائیں
یہ سروس انڈیا پوسٹ پیمنٹس بینک (IPPB) سے دستیاب ہے اگر آپ کو ڈیجیٹل عمل میں کسی قسم کی تکلیف ہوتی ہے۔ پنشنرز بائیو میٹرک عمل کو مکمل کرنے کے لیے گھر پر ڈاکیا کو بلا سکتے ہیں۔ یہ سہولت بزرگ شہریوں کے لیے آسان اور محفوظ ہے۔
لائف سرٹیفکیٹ جمع کرواتے وقت احتیاط کریں
1- اپنا آدھار نمبر، OTP، فنگر پرنٹ، یا ایرس کسی ایسے شخص کے ساتھ شیئر نہ کریں جسے آپ نہیں جانتے
2- ہمیشہ اس کی تصدیق کسی قابل اعتماد مرکز (بینک، پوسٹ آفس، CSC) سے کروائیں
3- صرف آفیشل ایپ ڈاؤن لوڈ کریں اور جعلی ایپس سے بچیں
4- "Your Life Certificate has failed" جیسے لنکس پر کلک نہ کریں
5- اپنے ڈیٹا کو محفوظ رکھنے کے لیے پبلک وائی فائی یا سائبر کیفے استعمال نہ کریں
پنشنر کے لیے لائف سرٹیفکیٹ بروقت جمع کرانا بہت ضروری ہے تاکہ اس کی پنشن بلا تعطل اور کسی رکاوٹ کے جاری رہے
یہ بھی پڑھیں: