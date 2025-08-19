نئی دہلی: روزمرہ کی زندگی میں، اکثر لوگ ضرورت کے وقت اپنے جاننے والوں، دوستوں یا رشتہ داروں کو قرض دیتے ہیں۔ لیکن مسئلہ اس وقت پیدا ہوتا ہے جب قرض لینے والا شخص بار بار یاد دہانی کے باوجود رقم واپس کرنے سے گریز کرنے لگتا ہے۔ ایسے میں بہت سے لوگ ذہنی دباؤ کا شکار ہو جاتے ہیں اور سمجھ نہیں پاتے کہ اب رقم کیسے واپس لی جائے۔ لیکن ہم آپ کو بتاتے چلیں کہ اس معاملے میں بھارتی قانون آپ کے ساتھ کھڑا ہے اور آپ قانونی طریقے اپنا کر اپنی رقم واپس حاصل کر سکتے ہیں۔
سب سے پہلے کسی وکیل کا مشورہ لیں
اگر کسی نے آپ سے رقم ادھار لی ہے اور وہ رقم واپس کرنے سے گریز کر رہا ہے تو سب سے پہلے کسی تجربہ کار وکیل کی مدد لیں۔ وکیل آپ کو آپ کے حقوق اور قانونی اختیارات کے بارے میں بتائے گا۔ اس سے آپ کے لیے یہ سمجھنا آسان ہو جائے گا کہ آگے کیا قدم اٹھانا ہے۔
قانونی نوٹس بھیجنا پہلا قدم ہے
قانونی کارروائی قانونی نوٹس بھیج کر شروع کی جا سکتی ہے۔ وکیل کی مدد سے ایک باقاعدہ نوٹس تیار کیا جاتا ہے جس میں رقم کا مطالبہ کیا جاتا ہے۔ بعض اوقات وہ شخص نوٹس ملنے کے بعد ہی رقم واپس کرتا ہے۔
آپ عدالت میں کیس دائر کر سکتے ہیں
اگر قرض لینے والا نوٹس دینے کے بعد بھی رقم واپس نہیں کرتا ہے تو آپ کے پاس عدالت کا دروازہ کھٹکھٹانے کا اختیار ہے۔ اس کے لیے آپ کو کیس درج کرنا پڑے گا۔ کیس میں، آپ کو ثابت کرنا ہوگا کہ اس شخص نے آپ سے رقم ادھار لی تھی اور واپس نہیں کی۔ اس کے لیے آپ کے پاس تحریری معاہدہ، پیغامات، کال ریکارڈنگ یا کسی اور قسم کا ثبوت ہونا چاہیے۔
دیوانی مقدمہ اور ریکوری سوٹ
ایسے معاملات میں، "سمری ریکوری سوٹ" سب سے مؤثر آپشن ہے۔ عدالت اس کیس کے ذریعے دی گئی رقم واپس حاصل کرنے میں مدد کرتی ہے۔ یہ عمل نسبتاً تیز ہے اور اس میں آپ کے حقوق محفوظ ہیں۔
قرض دینے سے پہلے ان باتوں کا خیال رکھیں
- رقم دینے سے پہلے ایک تحریری معاہدہ تیار کریں۔
- کسی اجنبی یا مشکوک شخص کو قرض دینے سے گریز کریں۔
- ہمیشہ صرف اتنا ہی قرض دیں جس کا نقصان آپ پر بوجھ نہ بنے۔