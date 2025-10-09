اس بینک میں آپ کا اکاؤنٹ تو نہیں؟ کھاتہ دار 10,000 روپے سے زیادہ رقم نہیں نکال سکیں گے
RBI نے بینک کے نئے قرضوں اور ڈپازٹس کو منجمد کردیا ہے۔ جمع کنندگان کا 5 لاکھ روپے تک کا بیمہ، لائسنس برقرار رکھا ہے۔
Published : October 9, 2025 at 11:38 AM IST
نئی دہلی: ریزرو بینک آف انڈیا (آر بی آئی) نے ہماچل پردیش کے سولن میں واقع بگھاٹ اربن کوآپریٹو بینک لمیٹڈ پر نگرانی کے سخت اقدامات نافذ کیے ہیں۔ بینک کی کمزور مالی حالت اور آپریشنل بے ضابطگیوں کی وجہ سے ریزرو بینک آف انڈیا نے کئی پابندیاں عائد کی ہیں۔ اس بینک سے صارفین صرف 10,000 روپے تک ہی رقم نکال سکیں گے۔ آر بی آئی نے کہا کہ یہ قدم ڈپازٹرز کے مفادات کے تحفظ اور بینک کے کام کو بہتر بنانے کے لیے اٹھایا گیا ہے۔
بہتری نہ آنے پر کارروائی
آر بی آئی نے کہا کہ حالیہ مہینوں میں بینک کی مالی کارکردگی کا جائزہ لیا گیا تھا، اور معائنے کے دوران کئی سنگین خامیوں کی نشاندہی کی گئی تھی۔ آر بی آئی نے ان خامیوں پر بینک کے بورڈ اور سینئر مینجمنٹ کے ساتھ تبادلہ خیال کیا، لیکن بینک ٹھوس قدم اٹھانے میں ناکام رہا۔ نتیجے کے طور پر، آر بی آئی نے بینک پر آپریشنل پابندیاں عائد کیں۔ آر بی آئی نے واضح کیا کہ ان اقدامات کا مقصد بینک کو بند کرنا نہیں بلکہ مالی نظم و ضبط کو بحال کرنا ہے۔
قرضوں اور نئے ڈپازٹس پر پابندیاں
ان پابندیوں کے تحت، بگھاٹ اربن کوآپریٹو بینک آر بی آئی کی پیشگی منظوری کے بغیر کوئی نیا قرض یا پیشگی نہیں دے سکے گا۔ بینک کو کسی بھی نئے ڈپازٹ کو قبول کرنے یا قرض لینے سے بھی روک دیا جائے گا۔ آر بی آئی نے یہ بھی کہا کہ بینک اپنے صارفین کے ذخائر کو ان کے قرضوں کے بدلے ایڈجسٹ کر سکتا ہے، لیکن صارفین کو اپنے کسی بھی ہر قسم کے اکاؤنٹ سے مقررہ رقم میں زیادہ سے زیادہ 10,000 روپے نکالنے کی اجازت ہوگی۔
ڈی آئی سی جی سی سے جمع کنندگان کا بیمہ تحفظ
ڈپازٹرز کے مفادات کو ذہن میں رکھتے ہوئے، RBI نے واضح کیا کہ اہل جمع کنندگان ڈیپازٹ انشورنس اینڈ کریڈٹ گارنٹی کارپوریشن (DICGC) کے تحت 5 لاکھ روپے تک کا زیادہ سے زیادہ انشورنس کور حاصل کرنے کے حقدار ہوں گے۔ یہ انشورنس کوریج بینک میں تمام قسم کے ڈپازٹس پر لاگو ہوگی، بشمول فکسڈ ڈپازٹس (FDs)، ریکرنگ ڈپازٹس (RDs)، سیونگ اکاؤنٹس، اور کرنٹ اکاؤنٹس۔ یہاں تک کہ اگر صارفین نے اس سے زیادہ رقم بینک میں جمع کرائی ہے، تب بھی انہیں صرف 5 لاکھ روپے تک کا تحفظ ملے گا۔
بینک کا لائسنس برقرار
آر بی آئی نے یہ بھی واضح کیا کہ ان پابندیوں کا مطلب بینک کا لائسنس منسوخ کرنا نہیں ہے۔ بینک اپنی مالی حالت کو بہتر بنانے کے لیے اپنی کوششیں جاری رکھے گا اور اس عرصے کے دوران محدود بینکنگ سرگرمیاں انجام دے سکے گا۔ مرکزی بینک نے کہا کہ وہ بینک کی صورتحال پر مسلسل نظر رکھے ہوئے ہے اور اگر ضرورت پڑی تو ان احکامات کا جائزہ لے گا۔
یہ ہدایات 8 اکتوبر 2025 سے نافذ العمل ہوں گی اور ابتدائی طور پر چھ ماہ تک لاگو رہیں گی۔ اس سے پہلے، آر بی آئی نے مہاراشٹر میں جیجا بائی کوآپریٹیو بینک پر بھی اسی طرح کی سختی عائد کی تھی۔ مرکزی بینک کا یہ اقدام اس بات کا واضح اشارہ ہے کہ وہ کوآپریٹو بینکوں میں شفافیت اور مالیاتی نظم و ضبط کو یقینی بنانے پر کوئی سمجھوتہ نہیں کرے گا۔
یہ بھی پڑھیں: