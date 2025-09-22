سینسیکس اور نفٹی آج کھلتے ہی لڑکھڑائے، آئی ٹی شیئرز میں گراوٹ کا رجحان
سینسیکس پیر کو 0.34 فیصد گراوٹ کے ساتھ 82,342.47 پوائنٹس پر کھلا۔ این ایس ای نفٹی-ففٹی 50 0.29 فیصد گراوٹ کے ساتھ 25,253.95 پر کھلا۔
Published : September 22, 2025 at 11:53 AM IST
ممبئی: آج ہفتے کے پہلے کاروباری دن 22 ستمبر کو بھارتی گھریلو بازار ابتدائی سیشن میں گراوٹ کے ساتھ کھلا۔ نفٹی اور سینسیکس دونوں لال نشان پر کھلے۔ اس طرح مارکیٹ کی شروعات گراوٹ کے ساتھ ہوئی۔
30 حصص پر مشتمل بی ایس ای سینسیکس پیر کو 0.34 فیصد گراوٹ کے ساتھ 82,342.47 پوائنٹس پر کھلا۔ این ایس ای نفٹی-ففٹی 50 0.29 فیصد گراوٹ کے ساتھ 25,253.95 پر کھلا۔
شروعاتی کاروبار میں نفٹی اڈانی انٹرپرائزز، ایچ ڈی ایف سی لائف، اور ایس بی آئی انشورنس سبقت میں رہے۔ دریں اثنا، مہندرا، انفوسس، اور وپرو جیسی آئی ٹی کمپنیوں کے حصص گراوٹ کے ساتھ کاروبار کر رہے تھے۔
H-1B ویزا کی خبروں کا اثر مارکیٹ کھلتے ہی آئی ٹی اسٹاکس پر نظر آیا۔ ایچ سی ایل ٹیکنالوجیز، ٹی سی ایس، اور انفوسس جیسے آئی ٹی اسٹاک میں ہفتے کے پہلے تجارتی سیشن میں گراوٹ دیکھی گئی۔
ایک ایکسچینج فائلنگ میں اڈانی کمپنی نے بتایا کہ 10 روپے فیس ویلیو والے موجودہ 1 ایکویٹی شیئر کو 5 ایکویٹی شیئرز میں تقسیم کر دیا گیا ہے۔ اس کے لیے شیئر ہولڈر کی اہلیت کے مقصد سے 22 ستمبر 2025 کو 'ریکارڈ ڈیٹ' کے طور پر مقرر کیا گیا ہے۔ اس کی وجہ سے اسٹاک تقسیم کی خبر سے آج اڈانی پاور کے حصص میں اضافہ ہوا۔ صبح 9:30 بجے، اڈانی پاور کے حصص 18% کے اضافے کے ساتھ ٹریڈ کر رہے تھے۔
اس سے پہلے، پری اوپن سیشن میں، سینسیکس 82,237.57 پوائنٹس پر اور نفٹی 25,229 پوائنٹس پر سرخ نشان پر ٹریڈ کر رہا تھا۔
گذشتہ کاروباری دن کے حوالے سے 18 ستمبر بروز جمعہ بھارتی مارکیٹ میں گراوٹ دیکھی گئی تھی۔ بی ایس ای سینسیکس 387.73 پوائنٹس یا 0.47 فیصد گر گیا۔ اس طرح جمعہ کو سینسیکس 82,626.23 پوائنٹس پر بند ہوا۔ این ایس ای نفٹی 50 96.55 پوائنٹس گر کر 25,327.05 پر بند ہوا۔
آج دن بھر بھارتی اسٹاک مارکیٹ پر نظر رہے گی۔ ایچ-1 بی ویزا فیس میں اضافے کی وجہ سے آئی ٹی کمپنیوں پر نمایاں دباؤ ہے۔ تاہم، جی ایس ٹی میں کمی سے صارفین کی مانگ میں اضافہ ہو سکتا ہے۔ صارفین کی بڑھتی ہوئی طلب سے ایف ایم سی جی، آٹو اور ریٹیل سیکٹرز کو فروغ مل سکتا ہے۔ ایسا لگتا ہے کہ مارکیٹ آج سیکٹورل اتار چڑھاو دیکھے گی۔
