بھارت امریکہ کے بیچ ٹیرف تنازع کا حل آئندہ آٹھ سے دس ہفتوں میں ممکن: سی ای اے

امریکہ نے بھارت پر 50 فیصد ٹیرف عائد کر رکھا ہے جس میں روسی تیل کی خریداری کی وجہ سے 25 فیصد جرمانہ شامل ہے۔

امریکی صدر ٹرمپ اور وزیر اعظم نریندرمودی
امریکی صدر ٹرمپ اور وزیر اعظم نریندرمودی (File Photo)
By ETV Bharat Urdu Team

Published : September 18, 2025 at 6:14 PM IST

نئی دہلی: چیف اکنامک ایڈوائزر (سی ای اے) وی اننتھا ناگیشورن نے جمعرات کو کہا کہ بھارت اور امریکہ کے بیچ ٹیرف تنازع کا حل اگلے 8-10 ہفتوں میں ممکن ہے۔ انہوں نے یہ اعلان انڈیا چیمبر آف کامرس کے زیر اہتمام ایک انٹریکٹو سیشن کے دوران کیا۔ سی ای اے ناگیشورن نے کہا، "حکومتوں کے بیچ بات چیت جاری ہے۔ مجھے یقین ہے کہ امریکہ کی طرف سے بھارتی سامان پر عائد ٹیرف کا حل اگلے 8-10 ہفتوں میں دیکھنے کو مل سکتا ہے۔"

امریکی کی بھاری ٹیرف اور اس کے اثرات

امریکہ نے 27 اگست سے بھارت سے درآمد کی جانے والی اشیا پر 50 فیصد ٹیرف عائد کر رکھا ہے جس میں سے 25 فیصد روسی تیل کی خریداری کی وجہ سے لگایا گیا جرمانہ ہے۔ یہ بھاری محصولات خاص طور پر محنت کش شعبوں جیسے جھینگا، ٹیکسٹائل، چمڑے اور جوتے کی برآمدات کو متاثر کر رہے ہیں۔ اس اقدام سے بھارت اور امریکہ کے تعلقات کشیدہ ہو گئے۔ بھارت نے ان محصولات کو "غیر منصفانہ" قرار دیا ہے۔

بھارت امریکہ تجارتی مذاکرات

اسی درمیان دونوں ممالک کے نمائندوں کے بیچ دو طرفہ تجارتی معاہدے (BTA) پر بات چیت دوبارہ شروع ہو گئی ہے۔ مجوزہ معاہدے پر بات چیت کرنے اور ٹیرف سے پیدا ہونے والے مسائل کو حل کرنے کے لیے مذاکرات کرنے والے چیف حکام نے مسلسل ملاقاتیں کیں۔ امریکی ٹیم کی قیادت برینڈن لنچ، معاون امریکی تجارتی نمائندے (جنوبی اور وسطی ایشیا) کر رہے ہیں، جب کہ راجیش اگروال، اسپیشل سکریٹری، کامرس ڈیپارٹمنٹ، بھارت کے لیے چیف مذاکراتی افسر ہیں۔ دونوں فریق مارچ سے دو طرفہ تجارتی معاہدے پر بات چیت کر رہے ہیں۔ بات چیت کے اب تک پانچ دور ہو چکے ہیں اور امریکی ٹیم کو چھٹے دور کے لیے 25 اگست کو بھارت کا دورہ کرنا تھا، لیکن اسے منسوخ کر دیا گیا۔

ٹرمپ کا مذاکرات کی بحالی کا اعلان

پچھلے ہفتے، سابق امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے ایک پوسٹ میں کہا کہ بھارت پر محصولات عائد کرنا "کوئی آسان کام نہیں ہے" اس سے دونوں ممالک کے درمیان تناؤ پیدا ہوتا ہے۔ ٹرمپ نے کہا، "بھارت ہمارا سب سے بڑا گاہک تھا۔ میں نے بھارت پر 50 فیصد ٹیرف لگایا کیونکہ وہ روس سے تیل خرید رہا تھا۔ یہ آسان نہیں تھا، اور اس سے بھارت کے ساتھ تعلقات خراب ہوئے۔" اسی کے ساتھ انہوں نے تجارتی مذاکرات کی بحالی کا اعلان کیا۔

اس سے صاف ظاہر ہوتا ہے کہ دونوں ممالک کے درمیان تجارتی مذاکرات اور سفارتی کوششیں جاری ہیں اور مستقبل قریب میں ٹیرف کے تنازع حل ہونے کا امکان ہے۔

