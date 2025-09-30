بیس دن بینک بند، تہوار کے سیزن میں بدلنے والی ہے آپ کی زندگی! یہ اصول آپ کی جیب پر ڈالیں گے اثر
اکتوبر کا پہلا دن بدھ سے شروع ہو رہا ہے۔ تو، بہت سی تبدیلیوں کے لیے تیار ہو جائیے۔ تفصیل کے لیے خبر پڑھیں۔
Published : September 30, 2025 at 3:20 PM IST
حیدرآباد: ستمبر کا مہینہ آج بروز منگل ختم ہو رہا ہے۔ اس کے بعد اکتوبر کا مہینہ بدھ سے شروع ہو رہا ہے۔ جوں جوں ہر مہینے کا پہلا دن قریب آتا ہے، لوگ پریشان ہونے لگتے ہیں کہ نئے مہینے میں کون سے نئے قوانین متعارف کرائے جائیں گے، جو ہماری زندگیوں پر اثر انداز ہوں گے۔ یہ تبدیلیاں ہر کسی کی جیب کو متاثر کرتی ہیں اور کچھ دباؤ کا باعث بھی بنتی ہیں۔ غور طلب ہے کہ بدھ یکم اکتوبر سے بہت سے قوانین تبدیل ہو رہے ہیں یا نئے قوانین لاگو ہونے جا رہے ہیں۔
ایل پی جی اور سی این جی کی قیمتیں
حکومتی کمپنیاں ہر ماہ کی پہلی تاریخ کو گیس سلنڈر کی قیمتیں اپ ڈیٹ کرتی ہیں۔ نئی قیمتیں بھی اسی دن سے لاگو ہوں گی۔ رپورٹس کے مطابق، گیس کمپنیوں نے ستمبر میں قیمتوں میں تقریباً 51.50 روپے کی کمی کی۔ یہ کمی کمرشل گیس پر کی گئی۔ گھریلو گیس سلنڈر کی قیمتیں مستحکم رہیں۔ یہ دیکھنا باقی ہے کہ رواں ماہ قیمتوں میں کتنی کمی آتی ہے۔
UPI کی ادائیگیوں میں تبدیلیاں
اکتوبر کے پہلے دن، یعنی یکم اکتوبر 2025 سے، UPI ادائیگیوں میں بھی تبدیلیاں دیکھی جائیں گی۔ واضح رہے کہ کوئی بھی شخص گوگل پے، فون پی یا دیگر ایپس کے ذریعے براہ راست کسی کو رقم منتقل نہیں کر سکے گا۔ نئے قوانین کے مطابق، UPI "کلیکٹ ریکویسٹ" یا پل ٹرانزیکشن فیچر کو بند کر دے گا۔ پہلے، یہ خصوصیت آپ کو کسی سے بھی ادائیگی کی درخواست کرنے اور رقم وصول کرنے کی اجازت دیتی تھی۔ NPCI نے یہ فیصلہ دھوکہ دہی کے بڑھتے ہوئے معاملوں کی روشنی میں لیا ہے۔ یہ محفوظ UPI ادائیگیوں کو یقینی بنائے گا۔
ای پی ایف او کا تحفہ
تہوار کے موسم کے درمیان، لاکھوں پی ایف ممبران کو ایک اہم تحفہ مل سکتا ہے۔ ای پی ایف او بورڈ کی ایک میٹنگ اگلے اکتوبر کو ہونے والی ہے، جہاں پی ایف کھاتہ داروں کو اے ٹی ایم کے ذریعے اپنے کھاتوں سے رقوم نکالنے کی اجازت دینے کے لیے ایک تجویز پیش کی جا سکتی ہے۔ حکومت کم از کم پنشن کے حوالے سے بھی اہم اعلان کر سکتی ہے۔ فی الحال، تمام اراکین کو کم از کم 1,000 روپے کی پنشن ملتی ہے۔ اسے 1,500₹ یا 2,500₹ تک بڑھایا جا سکتا ہے۔ بورڈ اپنی نئی ڈیجیٹل سروس EPFO 3.0 بھی شروع کر سکتا ہے۔
ایک ہی پین کارڈ کے ساتھ متعدد اسکیموں میں سرمایہ کاری کرنے کی سہولت
اکتوبر میں شروع ہونے والے، PFRDA اب ایک ہی پین کارڈ کا استعمال کرتے ہوئے متعدد اسکیموں میں سرمایہ کاری کر سکے گا۔ یہ فیچر نئے ملٹیپل اسکیم فریم ورک کے تحت لاگو کیا جا رہا ہے۔ اب تک، صرف ایک اسکیم میں سرمایہ کاری کے لیے صرف ایک پین کارڈ کا استعمال کیا جا سکتا تھا۔
ٹرین ٹکٹ بکنگ کے قوانین میں تبدیلی
یکم اکتوبر سے، ریلوے ٹکٹوں کی بکنگ کے نئے اصول متعارف کروا رہا ہے۔ بکنگ کے پہلے 15 منٹ کے لیے، صرف وہی لوگ ٹکٹ بک کر سکیں گے جن کے آئی آر سی ٹی سی اکاؤنٹس ان کے آدھار کارڈ سے منسلک ہیں۔ یہ اصول باقاعدہ ٹکٹ بکنگ پر لاگو ہوتا ہے۔ پہلے یہ قاعدہ صرف تتکال ٹکٹ بکنگ پر لاگو ہوتا تھا۔
این پی ایس قوانین میں تبدیلیاں
پنشن فنڈ ریگولیٹری اینڈ ڈیولپمنٹ اتھارٹی نے نئے مہینے سے NPS قوانین میں تبدیلیوں کا اعلان کیا ہے۔ نئے قوانین کے مطابق، افراد، بشمول غیر سرکاری شعبے کے ملازمین، اب ایک ہی پین کارڈ کا استعمال کرتے ہوئے متعدد اسکیموں میں سرمایہ کاری کر سکیں گے۔
آن لائن گیمنگ کے نئے قوانین لاگو کیے جائیں گے
مرکز کی مودی حکومت نے یکم اکتوبر 2025 سے آن لائن گیمنگ کے حوالے سے نئے قوانین کو لاگو کیا ہے۔ صدر مرمو نے بھی اس قانون کو منظوری دے دی ہے۔ حکومت نے فراڈ کو روکنے کے لیے اسے نافذ کیا ہے۔
بینک ان کئی دنوں تک بند رہیں گے
اکتوبر کا مہینہ کئی تہواروں اور تقریبات کے ساتھ منایا جاتا ہے، جس کے نتیجے میں بینک کی چھٹی ہوگی۔ ریزرو بینک آف انڈیا نے اکتوبر کے مہینے کی چھٹیوں کی فہرست جاری کر دی ہے۔ معلومات کے مطابق رواں ماہ تقریباً 20 دن بینک بند رہیں گے۔ تاہم، یہ تعطیلات ریاست اور اس کے تہواروں پر منحصر ہوں گی۔