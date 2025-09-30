ETV Bharat / business

بیس دن بینک بند، تہوار کے سیزن میں بدلنے والی ہے آپ کی زندگی! یہ اصول آپ کی جیب پر ڈالیں گے اثر

اکتوبر کا پہلا دن بدھ سے شروع ہو رہا ہے۔ تو، بہت سی تبدیلیوں کے لیے تیار ہو جائیے۔ تفصیل کے لیے خبر پڑھیں۔

several rules changes from 1st october 2025 from lpg cng atf to upi Urdu News
یہ اصول یکم اکتوبر سے تبدیل ہو رہے ہیں (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Urdu Team

Published : September 30, 2025 at 3:20 PM IST

5 Min Read
Choose ETV Bharat

حیدرآباد: ستمبر کا مہینہ آج بروز منگل ختم ہو رہا ہے۔ اس کے بعد اکتوبر کا مہینہ بدھ سے شروع ہو رہا ہے۔ جوں جوں ہر مہینے کا پہلا دن قریب آتا ہے، لوگ پریشان ہونے لگتے ہیں کہ نئے مہینے میں کون سے نئے قوانین متعارف کرائے جائیں گے، جو ہماری زندگیوں پر اثر انداز ہوں گے۔ یہ تبدیلیاں ہر کسی کی جیب کو متاثر کرتی ہیں اور کچھ دباؤ کا باعث بھی بنتی ہیں۔ غور طلب ہے کہ بدھ یکم اکتوبر سے بہت سے قوانین تبدیل ہو رہے ہیں یا نئے قوانین لاگو ہونے جا رہے ہیں۔

ہم آپ کو ان قوانین کے بارے میں تفصیل سے بتا رہے ہیں۔ مزید جانیں
several rules changes from 1st october 2025 from lpg cng atf to upi Urdu News
ایل پی جی اور سی این جی کی قیمتیں (ANI)

ایل پی جی اور سی این جی کی قیمتیں

حکومتی کمپنیاں ہر ماہ کی پہلی تاریخ کو گیس سلنڈر کی قیمتیں اپ ڈیٹ کرتی ہیں۔ نئی قیمتیں بھی اسی دن سے لاگو ہوں گی۔ رپورٹس کے مطابق، گیس کمپنیوں نے ستمبر میں قیمتوں میں تقریباً 51.50 روپے کی کمی کی۔ یہ کمی کمرشل گیس پر کی گئی۔ گھریلو گیس سلنڈر کی قیمتیں مستحکم رہیں۔ یہ دیکھنا باقی ہے کہ رواں ماہ قیمتوں میں کتنی کمی آتی ہے۔

several rules changes from 1st october 2025 from lpg cng atf to upi Urdu News
UPI کی ادائیگیوں میں تبدیلیاں (Getty Images)

UPI کی ادائیگیوں میں تبدیلیاں

اکتوبر کے پہلے دن، یعنی یکم اکتوبر 2025 سے، UPI ادائیگیوں میں بھی تبدیلیاں دیکھی جائیں گی۔ واضح رہے کہ کوئی بھی شخص گوگل پے، فون پی یا دیگر ایپس کے ذریعے براہ راست کسی کو رقم منتقل نہیں کر سکے گا۔ نئے قوانین کے مطابق، UPI "کلیکٹ ریکویسٹ" یا پل ٹرانزیکشن فیچر کو بند کر دے گا۔ پہلے، یہ خصوصیت آپ کو کسی سے بھی ادائیگی کی درخواست کرنے اور رقم وصول کرنے کی اجازت دیتی تھی۔ NPCI نے یہ فیصلہ دھوکہ دہی کے بڑھتے ہوئے معاملوں کی روشنی میں لیا ہے۔ یہ محفوظ UPI ادائیگیوں کو یقینی بنائے گا۔

several rules changes from 1st october 2025 from lpg cng atf to upi Urdu News
ای پی ایف او کا تحفہ (Getty Images)

ای پی ایف او کا تحفہ

تہوار کے موسم کے درمیان، لاکھوں پی ایف ممبران کو ایک اہم تحفہ مل سکتا ہے۔ ای پی ایف او بورڈ کی ایک میٹنگ اگلے اکتوبر کو ہونے والی ہے، جہاں پی ایف کھاتہ داروں کو اے ٹی ایم کے ذریعے اپنے کھاتوں سے رقوم نکالنے کی اجازت دینے کے لیے ایک تجویز پیش کی جا سکتی ہے۔ حکومت کم از کم پنشن کے حوالے سے بھی اہم اعلان کر سکتی ہے۔ فی الحال، تمام اراکین کو کم از کم 1,000 روپے کی پنشن ملتی ہے۔ اسے 1,500₹ یا 2,500₹ تک بڑھایا جا سکتا ہے۔ بورڈ اپنی نئی ڈیجیٹل سروس EPFO ​​3.0 بھی شروع کر سکتا ہے۔

several rules changes from 1st october 2025 from lpg cng atf to upi Urdu News
ایک ہی پین کارڈ کے ساتھ متعدد اسکیموں میں سرمایہ کاری کرنے کی سہولت (Getty Images)

ایک ہی پین کارڈ کے ساتھ متعدد اسکیموں میں سرمایہ کاری کرنے کی سہولت

اکتوبر میں شروع ہونے والے، PFRDA اب ایک ہی پین کارڈ کا استعمال کرتے ہوئے متعدد اسکیموں میں سرمایہ کاری کر سکے گا۔ یہ فیچر نئے ملٹیپل اسکیم فریم ورک کے تحت لاگو کیا جا رہا ہے۔ اب تک، صرف ایک اسکیم میں سرمایہ کاری کے لیے صرف ایک پین کارڈ کا استعمال کیا جا سکتا تھا۔

several rules changes from 1st october 2025 from lpg cng atf to upi Urdu News
ٹرین ٹکٹ بکنگ کے قوانین میں تبدیلی (ANI)

ٹرین ٹکٹ بکنگ کے قوانین میں تبدیلی

یکم اکتوبر سے، ریلوے ٹکٹوں کی بکنگ کے نئے اصول متعارف کروا رہا ہے۔ بکنگ کے پہلے 15 منٹ کے لیے، صرف وہی لوگ ٹکٹ بک کر سکیں گے جن کے آئی آر سی ٹی سی اکاؤنٹس ان کے آدھار کارڈ سے منسلک ہیں۔ یہ اصول باقاعدہ ٹکٹ بکنگ پر لاگو ہوتا ہے۔ پہلے یہ قاعدہ صرف تتکال ٹکٹ بکنگ پر لاگو ہوتا تھا۔

several rules changes from 1st october 2025 from lpg cng atf to upi Urdu News
این پی ایس قوانین میں تبدیلیاں (Getty Images)

این پی ایس قوانین میں تبدیلیاں

پنشن فنڈ ریگولیٹری اینڈ ڈیولپمنٹ اتھارٹی نے نئے مہینے سے NPS قوانین میں تبدیلیوں کا اعلان کیا ہے۔ نئے قوانین کے مطابق، افراد، بشمول غیر سرکاری شعبے کے ملازمین، اب ایک ہی پین کارڈ کا استعمال کرتے ہوئے متعدد اسکیموں میں سرمایہ کاری کر سکیں گے۔

several rules changes from 1st october 2025 from lpg cng atf to upi Urdu News
آن لائن گیمنگ کے نئے قوانین لاگو کیے جائیں گے (Getty Images)

آن لائن گیمنگ کے نئے قوانین لاگو کیے جائیں گے

مرکز کی مودی حکومت نے یکم اکتوبر 2025 سے آن لائن گیمنگ کے حوالے سے نئے قوانین کو لاگو کیا ہے۔ صدر مرمو نے بھی اس قانون کو منظوری دے دی ہے۔ حکومت نے فراڈ کو روکنے کے لیے اسے نافذ کیا ہے۔

several rules changes from 1st october 2025 from lpg cng atf to upi Urdu News
بینک ان کئی دنوں تک بند رہیں گے (Getty Images)

بینک ان کئی دنوں تک بند رہیں گے

اکتوبر کا مہینہ کئی تہواروں اور تقریبات کے ساتھ منایا جاتا ہے، جس کے نتیجے میں بینک کی چھٹی ہوگی۔ ریزرو بینک آف انڈیا نے اکتوبر کے مہینے کی چھٹیوں کی فہرست جاری کر دی ہے۔ معلومات کے مطابق رواں ماہ تقریباً 20 دن بینک بند رہیں گے۔ تاہم، یہ تعطیلات ریاست اور اس کے تہواروں پر منحصر ہوں گی۔

several rules changes from 1st october 2025 from lpg cng atf to upi Urdu News
یہ اصول یکم اکتوبر سے تبدیل ہو رہے ہیں (ETV Bharat)

یہ بھی پڑھیں:

For All Latest Updates

TAGGED:

RULES ARE CHANGING FROM OCTOBER 1STLPG RULE UPDATE FROM OCT 1ST 2025RULES CHANGE FROM OCTOBER 1ST 2025RULE CHANGE OCTOBER 2025NEW RULES FROM OCTOBER 1ST 2025

Quick Links / Policies

ایڈیٹر کی پسند

اتراکھنڈ کے تاریخی شہر کے ڈوب جانے کے اکیس سال، یادوں کے دریچوں میں 'ایک تھی ٹہری'

سپنوں کی اڑان: بسمہ حفیظ کشمیر کی پہلی خاتون فٹبال ریفری بننے کی ہیں خواہشمند

قدرتی خوبصورتی سے مالا مال چھتہ پل بنیادی سہولیات سے محروم، سیاحتی مقام کو سیاحوں کے لیے کھولنے کا مطالبہ

کیا اسد اویسی نے پھاڑا وقف بل، جانیے کسی بل کو پھاڑنے کی کیا ہے سزا؟ ایسے کام کے کیا ہیں قواعد؟ پہلے کن لیڈروں نے بلوں کو پھاڑا؟

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.