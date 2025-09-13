آئی پی او کے قوانین میں تبدیلی سے لے کر میوچل فنڈ کے سرمایہ کاروں کو ریلیف تک، جانیں سیبی کے تین بڑے فیصلے

آئی پی او کے قوانین میں تبدیلی سے لے کر میوچل فنڈ کے سرمایہ کاروں کو ریلیف تک، جانیں سیبی کے تین بڑے فیصلے
SEBI کی بورڈ میٹنگ میں کمپنیوں سے متعلق اہم فیصلے لیے گئے، سب سے بڑا فیصلہ حصص کی فروخت کے قوانین میں نرمی کا تھا۔
Published : September 13, 2025 at 1:40 PM IST
نئی دہلی: سکیورٹیز اینڈ ایکسچینج بورڈ آف انڈیا (SEBI) نے جمعہ کو منعقدہ بورڈ میٹنگ میں کئی اہم فیصلوں کا اعلان کیا۔ ان فیصلوں سے آئی پی او لانے والی کمپنیوں، میوچل فنڈ کے سرمایہ کاروں، انشورنس کمپنیوں اور پنشن فنڈز پر براہ راست اثر پڑے گا۔ SEBI کے چیئرپرسن توہین کانت پانڈے نے کہا کہ نئے قوانین سرمایہ کاروں کے لیے مارکیٹ کو مزید پرکشش اور کمپنیوں کے لیے آسان بنائیں گے۔
حصص کی فروخت کے قوانین میں تبدیلی
SEBI نے حصص کی فروخت کے لیے موجودہ قوانین میں نرمی کی ہے۔ پہلے جہاں کمپنیوں کو پبلک شیئر ہولڈنگ کی شرائط کم وقت میں پوری کرنا پڑتی تھیں اب انہیں زیادہ وقت ملے گا۔
4 نئی حدیں مقرر کی گئی ہیں
- ₹4,000 کروڑ سے 50,000₹ کروڑ
- 50,000 ₹ کروڑ سے 1 لاکھ کروڑ روپے
- 1₹ لاکھ کروڑ سے 5 لاکھ کروڑ روپے
- ₹5 لاکھ کروڑ سے زیادہ
عوامی حصص حاصل کرنے کے قابل
نئے قوانین کے تحت، وہ کمپنیاں جن کی مارکیٹ کیپ 50,000₹ کروڑ اور 1₹ لاکھ کروڑ کے درمیان ہے اب وہ پانچ سالوں میں 25 فیصد عوامی حصص حاصل کرنے کے قابل ہو جائیں گی۔ پہلے یہ وقت تین سال تھا۔
شیئر ہولڈنگ حاصل کرنی ہوگی
دوسری طرف، وہ کمپنیاں جن کی پوسٹ ایشو مارکیٹ کیپ 1₹ لاکھ کروڑ سے زیادہ ہے اور لسٹنگ کے وقت پبلک شیئر ہولڈنگ %15 سے کم ہے انہیں پانچ سالوں میں %15 پبلک شیئر ہولڈنگ اور دس سالوں میں %25 شیئر ہولڈنگ حاصل کرنی ہوگی۔
متعلقہ پارٹی کے لین دین میں ریلیف
موجودہ قوانین کے مطابق، درج کمپنیوں کو 1,000₹ کروڑ سے زیادہ یا مجموعی کاروبار کے %10 سے زیادہ کے متعلقہ پارٹی ٹرانزیکشنز (RPTs) کے لیے شیئر ہولڈر کی منظوری حاصل کرنے کی ضرورت تھی۔ یہ اصول بڑے کاروبار والی کمپنیوں کے لیے بوجھل ثابت ہو رہا تھا۔ اب اس شرط میں نرمی کی گئی ہے جس سے کمپنیوں کو راحت ملے گی۔
انشورنس کمپنیوں اور پنشن فنڈز کو فائدہ
- 250 کروڑ روپے سے زیادہ کے ایشوز میں اینکر الاٹیوں کی تعداد 25 سے بڑھا کر 30 کر دی گئی ہے۔
- انشورنس کمپنیوں اور پنشن فنڈز کے لیے 7 فیصد اضافی اینکر کوٹہ کا انتظام کیا گیا ہے۔
- اب میوچل فنڈز، انشورنس کمپنیوں اور پنشن فنڈز کو کل 40 فیصد اینکر کوٹہ ملے گا۔
- اس سے بڑے ادارہ جاتی سرمایہ کاروں کی شرکت کو مزید تقویت ملے گی۔
- SEBI نے IPO میں اینکر کوٹہ کے حوالے سے بھی بڑی تبدیلی کی ہے۔
میوچل فنڈ کے سرمایہ کاروں کے لیے ریلیف
SEBI نے میوچل فنڈ سرمایہ کاروں کے مفاد میں ایک اہم فیصلہ لیا ہے۔ اب اسکیم سے وقت سے پہلے رقم نکالنے پر زیادہ سے زیادہ ایگزٹ بوجھ %5 سے کم کر کے %3 کر دیا گیا ہے۔
یہ فیصلہ ان سرمایہ کاروں کے لیے فائدہ مند ہو گا جنہیں بعض اوقات بازار کے حالات یا ذاتی ضروریات کی وجہ سے بیچ میں ہی فنڈز چھڑانے پڑتے ہیں۔ یہ قدم سرمایہ کاروں کی لاگت کو کم کرنے اور میوچل فنڈز کو مزید پرکشش بنانے کی سمت میں اہم قرار دیا جا رہا ہے۔
بڑی کمپنیوں کو پبلک شیئر ہولڈنگ مکمل کرنے کے لیے سہولت
SEBI کی اس بورڈ میٹنگ میں لیے گئے فیصلوں سے کمپنیوں اور سرمایہ کاروں دونوں کو بڑی راحت ملی ہے۔ آئی پی او کے قوانین میں نرمی سے بڑی کمپنیوں کو لسٹنگ کے بعد پبلک شیئر ہولڈنگ مکمل کرنے کے لیے کافی وقت ملے گا، لیکن چھوٹے سرمایہ کاروں کو میوچل فنڈز پر ایگزٹ لوڈ میں کمی کا براہ راست فائدہ ہوگا۔ انشورنس کمپنیوں اور پنشن فنڈز کے لیے بڑھے ہوئے اینکر کوٹے سے کیپٹل مارکیٹ میں ادارہ جاتی سرمایہ کاری کو بھی تقویت ملے گی۔