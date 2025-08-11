نئی دہلی: ملک کے سب سے بڑے پبلک سیکٹر بینک اسٹیٹ بینک آف انڈیا (SBI) نے اپنے صارفین کی حفاظت اور سہولت کو ترجیح دیتے ہوئے SMS الرٹ سروس فراہم کی ہے۔ اس سروس کا مقصد صارفین کو ان کے اکاؤنٹ سے متعلق ہر اہم سرگرمی کے بارے میں فوری معلومات فراہم کرنا ہے، تاکہ کسی بھی مشکوک یا غیر مجاز لین دین کا بروقت پتہ چل سکے۔
ایس بی آئی کا کہنا ہے کہ اس سروس سے نہ صرف صارفین اپنے مالی لین دین پر نظر رکھ سکیں گے بلکہ اکاؤنٹ کی سیکیورٹی بھی کئی گنا بڑھ جائے گی۔
ایس بی آئی ایس ایم ایس الرٹس سروس کو کیسے چالو کریں۔
سب سے پہلے، صارف کو یہ یقینی بنانا ہوگا کہ ان کا موبائل نمبر ان کے ایس بی آئی اکاؤنٹ میں رجسٹرڈ ہے۔ اس کے بعد،onlinesbi.sbi پر جا کر انٹرنیٹ بینکنگ میں لاگ ان کریں۔ لاگ ان کرنے کے بعد "ای سروسز" ٹیب پر کلک کریں اور "SMS الرٹس سروس" کا آپشن کا انتخاب کریں۔ اس کے بعد وہ اکاؤنٹ منتخب کریں جس کے لیے آپ ایس ایم ایس الرٹس کو چالو کرنا چاہتے ہیں۔ صارفین اپنی سہولت کے مطابق الرٹس کے آپشن کا انتخاب کر سکتے ہیں، جیسے-
لین دین کی معلومات
روپئے میں تبدیلی
سود جمع کرنے کی اطلاع
نیز، گاہک کم از کم لین دین کی رقم یا بیلنس کی حد مقرر کر سکتے ہیں۔ تمام سیٹنگز کرنے کے بعد، سروس "اپ ڈیٹ" پر کلک کر یں اس کے ایکٹیویٹ ہو جاتا ہے۔
آپ کو کس قسم کے الرٹس ملیں گے۔
ٹرانزیکشن الرٹ - اگر اکاؤنٹ میں کوئی بھی لین دین آپ کی مقرر کردہ حد سے زیادہ ہو جاتا ہے، تو آپ کو فوری طور پر ایک SMS موصول ہوگا۔
بیلنس الرٹ - جب بیلنس آپ کی مقرر کردہ حد سے زیادہ کم ہو جاتا ہے تو آپ کو مطلع کیا جائے گا۔
سود - جب سود کی رقم اکاؤنٹ میں جمع ہوجائے گی، آپ کو ایک اطلاع موصول ہوگی۔
سروس کے اہم فوائد
بہتر سیکیورٹی - صارفین کسی بھی مشکوک لین دین کو فوری طور پر دیکھ سکتے ہیں اور بروقت کارروائی کر سکتے ہیں۔
ریئل ٹائم اپ ڈیٹس - اکاؤنٹ کی سرگرمیوں پر فوری معلومات۔
سہولت - بینک کا دورہ کیے بغیر اکاؤنٹ سے باخبر رہنا ممکن ہے۔
مزید پڑھیں: چھ سال میں سونا 200 فیصد مہنگا، گزشتہ ایک ہفتے میں بھی بڑی چھلانگدھوکہ دہی کی صورت میں کیا کرنا ہے
اگر کسی صارف کو اپنے اکاؤنٹ میں مشتبہ سرگرمی نظر آتی ہے، تو اسے فوری طور پر ایس بی آئی کے کسٹمر کیئر نمبر 1800 11 1109 پر کال کرنا چاہیے یا قریبی برانچ میں جانا چاہیے اور کارڈ یا اکاؤنٹ بلاک کروانا چاہیے۔ اس کے علاوہ، صارفین ایس بی آئی کے آن لائن شکایت پورٹل کے ذریعے بھی شکایت درج کر سکتے ہیں۔ ایس بی آئی کا خیال ہے کہ یہ سروس نہ صرف مالی لین دین کو محفوظ بنائے گی بلکہ صارفین کو ذہنی سکون بھی فراہم کرے گی۔