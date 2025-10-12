ایس بی آئی کی 'امپاور ہَر' پہل: اسکیم کے تحت پانچ سالوں میں خواتین ملازمین کی تعداد کو تیس فیصد تک بڑھایا جائے گا

ایس بی آئی کی 'امپاور ہَر' پہل: اسکیم کے تحت پانچ سالوں میں خواتین ملازمین کی تعداد کو تیس فیصد تک بڑھایا جائے گا
SBI خواتین ملازمین کے حصہ کو %30 تک بڑھانے کے ہدف کے ساتھ صنفی تنوع، ایک محفوظ کام کی جگہ کو فروغ دے رہا ہے۔
Published : October 12, 2025 at 9:45 PM IST
نئی دہلی: اسٹیٹ بینک آف انڈیا (SBI)، ملک کا سب سے بڑا پبلک سیکٹر بینک اور ہندوستانی بینکنگ انڈسٹری کا ایک سرکردہ ادارہ، اپنی افرادی قوت میں صنفی تنوع کو بڑھانے کے لیے ٹھوس اقدامات کر رہا ہے۔ بینک نے آئندہ پانچ سالوں میں خواتین ملازمین کے حصہ کو 30 فیصد تک بڑھانے کا ہدف مقرر کیا ہے۔
ایس بی آئی کے ڈپٹی منیجنگ ڈائریکٹر (ہیومن ریسورس) اور چیف ڈیولپمنٹ آفیسر کشور کمار پولوداسو نے پی ٹی آئی کو بتایا کہ خواتین فرنٹ لائن ملازمین میں تقریباً 33 فیصد ہیں، لیکن کل افرادی قوت کا صرف 27 فیصد ہیں۔ بینک اس فرق کو پر کرنے اور ہدف کے فیصد تک پہنچنے کے لیے کئی اقدامات کر رہا ہے۔
خواتین کی شناخت، رہنمائی اور قیادت کی تیاری
پولوداسو نے کہا کہ بینک کا مقصد ایک کام کی جگہ بنانا ہے جہاں خواتین ہر سطح پر ترقی کر سکیں۔ اس مقصد کے لیے، ایس بی آئی نے خصوصی پروگرام شروع کیے ہیں، جیسے "امپاور اس،" جو خواتین کی شناخت، رہنمائی اور قیادت کے لیے تیار کرنے پر توجہ مرکوز کرتا ہے۔ یہ اقدام خواتین ملازمین کے لیے منظم قیادت اور کوچنگ سیشن فراہم کرتا ہے، اس طرح قیادت کے کردار میں خواتین کی نمائندگی میں اضافہ ہوتا ہے۔
چھاتی اور سروائیکل کینسر کی اسکریننگ
بینک خواتین ملازمین کی صحت اور بہبود پر بھی خصوصی توجہ دے رہا ہے۔ چھاتی اور سروائیکل کینسر کی اسکریننگ، حاملہ ملازمین کے لیے غذائی الاؤنس، اور ویکسینیشن مہم جیسے اقدامات شروع کیے گئے ہیں۔ اس کے علاوہ، کام کرنے والی ماؤں کے لیے "کریش الاؤنس"، فیملی آؤٹ ریچ پروگرام، اور زچگی کی چھٹی سے واپس آنے والی خواتین کے لیے تربیتی پروگرام بھی نافذ کیے جا رہے ہیں۔
خواتین ملازمین کے لیے ایک جامع اور محفوظ کام
ایس بی آئی کے ملک بھر میں 2.4 لاکھ سے زیادہ ملازمین ہیں، اور 340 سے زیادہ شاخوں میں اب مکمل طور پر خواتین کا عملہ ہے۔ بینک خواتین ملازمین کے لیے ایک جامع اور محفوظ کام کی جگہ فراہم کرنے کے لیے پرعزم ہے، جس سے وہ اپنی پوری صلاحیت کو پورا کر سکیں۔
بینک تیز رفتار تبدیلیوں کے لیے جوابدہ
پولڈاسو نے کہا کہ بینک آئی ٹی کے ماہر ایگزیکٹوز کے ایک ہنر مند گروپ اور اختراعی عمل کے ذریعے مسلسل تبدیلی اور کسٹمر کے تجربے کو بہتر بنا رہا ہے۔ اس نے SBI کو مالیاتی خدمات کے شعبے میں تیز رفتار تبدیلیوں کے لیے جوابدہ اور چست رہنے کی اجازت دی ہے۔
ایس بی آئی اثاثہ جات کے لحاظ سے دنیا کے سرفہرست 50 بینکوں میں شامل ہے اور اسے کئی تنظیموں نے ایک بہترین آجر کے طور پر تسلیم کیا ہے۔