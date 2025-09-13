ایس بی آئی کا بڑا اعلان: کروڑوں صارفین کے لیے ڈپازٹ اسکیم میں نئی تبدیلی نافذ
ہندوستان کے سب سے بڑے پبلک سیکٹر بینک SBI نے اپنی آٹو سویپ یعنی ملٹی آپشن ڈپازٹ (MOD) اسکیم میں ایک بڑی تبدیلی کی ہے۔
Published : September 13, 2025 at 11:01 AM IST
نئی دہلی: ملک کے سب سے بڑے پبلک سیکٹر بینک اسٹیٹ بینک آف انڈیا (SBI) نے اپنی مقبول آٹو سویپ یعنی ملٹی آپشن ڈپازٹ (MOD) اسکیم میں ایک بڑی تبدیلی کی ہے۔ اب اس سہولت سے فائدہ اٹھانے کے لیے سیونگ اکاؤنٹ میں کم از کم 50،000 روپے کا بیلنس رکھنا لازمی قرار دیا گیا ہے۔ پہلے یہ حد 35,000 روپے تھی۔ یہ تبدیلی براہ راست ان صارفین کو متاثر کرے گی جن کے کھاتوں میں نسبتاً کم بیلنس ہے۔
SBI کا نیا اصول کیا ہے؟
ایس بی آئی نے وضاحت کی ہے کہ اب صرف وہی صارفین آٹو سویپ اسکیم کا فائدہ اٹھا سکیں گے جن کے سیونگ اکاؤنٹ میں 50,000 روپے سے زیادہ کی رقم ہوگی۔ اس حد سے زیادہ رقم خود بخود 1000 روپے کی اکائیوں میں ایک فکسڈ ڈپازٹ (FD) میں تبدیل ہو جائے گی۔ یہ ڈپازٹس عام مدتی ڈپازٹس کے برابر سود حاصل کریں گے، یعنی بچت اکاؤنٹ سے زیادہ۔
MOD اسکیم کیسے کام کرتی ہے؟
اس اسکیم کو سیونگ اکاؤنٹ اور فکسڈ ڈپازٹ کا مجموعہ سمجھا جاتا ہے۔ صارفین کو سیونگ اکاؤنٹ کی طرح رقم نکالنے کی آزادی ملتی ہے، لیکن بیلنس سے اوپر کی رقم بھی اسے FD میں تبدیل کرکے بہتر سود حاصل کرتی ہے۔ اگر ضرورت ہو تو، بینک خود بخود رقم کو MOD سے توڑ دیتا ہے اور اسے واپس اکاؤنٹ میں ڈال دیتا ہے۔ اس پر بزرگ شہریوں کو اضافی شرح سود بھی ملتی ہے۔
چھوٹے گاہکوں پر اثر
اس فیصلے کا سب سے زیادہ اثر چھوٹے اور درمیانے بیلنس والے صارفین پر پڑے گا۔ جو لوگ اب تک 35,000-50,000 روپے کے درمیان بیلنس رکھ کر یہ سہولت حاصل کرتے تھے وہ اس سے محروم رہیں گے۔ اس کا مطلب ہے کہ اب ان کی اضافی رقم سیونگ اکاؤنٹ میں ہی رہے گی، جس پر انہیں کم سود ملے گا۔ ساتھ ہی، ان صارفین کے لیے جن کے پاس بڑا بیلنس ہے، یہ اسکیم پہلے کی طرح پرکشش رہے گی۔
ایس بی آئی نے اپنی آٹو سویپ اسکیم کی شرائط میں تبدیلی کی، چھوٹے صارفین متاثر ہوں گے
ماہرین کے مطابق یہ قدم SBI کی ڈپازٹ لاگت کے انتظام کی حکمت عملی کا حصہ ہے۔ چھوٹے بیلنس کو ایف ڈی میں تبدیل کرنے سے بچ کر، بینک اپنے وسائل کو بڑے کھاتوں پر مرکوز کر سکے گا۔ اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ بینک کی سود کی قیمت کنٹرول میں رہے گی۔ تاہم، خوردہ صارفین اس تبدیلی سے کسی حد تک مایوس ہو سکتے ہیں کیونکہ ان کی آمدنی کا آسان ذریعہ اب محدود ہو گیا ہے۔