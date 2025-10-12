سعودی عرب کا ایکسپرٹائز گروپ اتر پردیش میں سرمایہ کاری کرے گا، امن و امان کے معاملے میں یوپی بہترین: وزیر نندی
ایکسپرٹ گروپ کا منگلور، کرناٹک میں ایک بڑا بیک آفس ہے اور اب اسے نوئیڈا منتقل کرنے کا ارادہ رکھتا ہے۔
لکھنؤ: سعودی عرب کی مشہور کمپنی ایکسپرٹائز گروپ کے ایک اعلیٰ سطحی وفد نے ہفتہ کو صنعتی ترقی کے وزیر نند گوپال گپتا 'نندی' سے ملاقات کی۔ اس موقع پر ریاست میں سرمایہ کاری کے ممکنہ منصوبوں پر تبادلۂ خیال کیا گیا۔
وفد کی قیادت ظفر سریش والا کر رہے تھے۔ ان کے ہمراہ محمد آصف (چیف اسٹریٹیجی آفیسر)، کے ایس شیخ (چیف آپریٹنگ آفیسر) اور حیدر عباس سید (بزنس ڈائریکٹر) تھے۔ ٹیم نے اتر پردیش میں ایک گلوبل قابلیت مرکز (GCC) کے قیام میں گہری دلچسپی ظاہر کی، جس میں 500-1,000 بیک آفس پیشہ ور افراد کو ملازمت دینے کی امید ہے۔ ریاست میں ایک مینوفیکچرنگ یونٹ کے قیام کے منصوبوں کا بھی اشتراک کیا گیا۔
وزیر نندی نے وفد کو سرمایہ کاری میں ہر ممکن تعاون کا یقین دلایا۔ انہوں نے وضاحت کی کہ اتر پردیش ملک کی سب سے زیادہ امن و امان کے لیے دوستانہ اور سرمایہ کاری کے لیے دوست ریاستوں میں سے ایک ہے، جہاں ہنر مند انسانی وسائل، ہندوستان کا سب سے بڑا کنزیومر بیس (مارکیٹ) اور عالمی معیار کا بنیادی ڈھانچہ ہے، جو اسے عالمی سرمایہ کاروں کے لیے ایک مثالی منزل بناتا ہے۔
اتر پردیش حکومت کا گلوبل کیپبلٹی سینٹر
ایکسپرٹائز گروپ فی الحال مینگلور، کرناٹک میں ایک بڑا بیک آفس چلاتا ہے اور نوئیڈا میں منتقل ہونے کا ارادہ رکھتا ہے۔ کمپنی اس اقدام پر اتر پردیش حکومت کا گلوبل کیپبلٹی سینٹر (جی سی سی) پالیسی 2024 اور اس کی پرکشش ترغیبات کی روشنی میں غور کر رہی ہے۔ یہ نقل مکانی ریاست میں اپنی کثیر شعبہ جاتی سرمایہ کاری کو بڑھانے کی سمت کمپنی کا پہلا بڑا قدم ہوگا۔
واضح رہے کہ جوبیل انڈسٹریل سٹی، سعودی عرب میں 2008 میں قائم کیا گیا، ایکسپرٹائز گروپ ایک سرکردہ صنعتی گروپ ہے جس میں 20,000 سے زیادہ ملازمین ہیں اور اس کا سالانہ کاروبار 6,600₹ کروڑ سے زیادہ ہے۔ یہ گروپ، پیٹرو کیمیکل، تیل اور گیس، کھاد، اسٹیل، سیمنٹ، پانی صاف کرنے اور بجلی کی پیداوار جیسے شعبوں میں سرگرم ہے،
اب اتر پردیش کے ابھرتے ہوئے صنعتی کلسٹروں میں صنعتی خدمات، ماڈیولر مینوفیکچرنگ اور لاجسٹکس ہب کے امکانات تلاش کر رہا ہے، جس سے ہندوستان اور سعودی عرب کے درمیان اقتصادی شراکت داری کو مزید تقویت ملے گی۔