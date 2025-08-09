نئی دہلی: 8ویں پے کمیشن کو لے کر ان دنوں سرکاری ملازمین اور پنشنرز کے درمیان کافی بحث ہو رہی ہے۔ سوشل میڈیا سے لے کر خبروں تک ہر جگہ یہ سوال ہے کہ کیا اب مرکزی حکومت کے ملازمین کی تنخواہ دوگنی سے بھی زیادہ ہو جائے گی؟ تاہم، جواب اتنا آسان نہیں جتنا لگتا ہے۔ دراصل، فٹمنٹ فیکٹر کے بارے میں عام تاثر مکمل طور پر درست نہیں ہے۔
فٹمنٹ فیکٹر دراصل ایک ضرب ہے، جسے موجودہ بنیادی تنخواہ سے ضرب دیا جاتا ہے۔ اسی بنیاد پر نئی بنیادی تنخواہ کا فیصلہ کیا جاتا ہے۔ ساتویں پے کمیشن میں یہ فیکٹر 2.57 تھا، جس کی وجہ سے کم از کم تنخواہ 7000 روپے سے بڑھ کر 18000 روپے ہو گئی۔ لیکن کیا اس سے پوری تنخواہ میں 2.57 گنا اضافہ ہوا؟ نہیں! درحقیقت اس وقت کل تنخواہ میں اوسط اضافہ صرف 14.3 فیصد تھا۔
آٹھویں پے کمیشن میں کیا ہو سکتا ہے؟
ایمبٹ کیپٹل کی ایک حالیہ رپورٹ کے مطابق، آٹھویں پے کمیشن میں فٹمنٹ فیکٹر 1.83 سے 2.46 کے درمیان ہونے کا اندازہ لگایا گیا ہے۔ یعنی اگر کسی ملازم کی موجودہ بنیادی تنخواہ 50,000 روپے ہے تو نئی سفارشات کے مطابق اس کی تنخواہ 91,500 سے 1,23,000 روپے تک پہنچ سکتی ہے۔
تاہم اصل تنخواہ میں اضافہ اس سے بھی کم ہو سکتا ہے۔ ایسے میں سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ایسا کیوں ہے؟ آپ کو بتاتے چلیں کہ 8ویں پے کمیشن کے نفاذ پر مہنگائی الاؤنس (DA) کو بنیادی تنخواہ میں ایڈجسٹ کرکے دوبارہ متعین کیا جائے گا۔ اسی طرح دیگر الاؤنسز کو بھی نئی بنیادی تنخواہ کی بنیاد پر شمار کیا جائے گا۔
ایمبٹ کی رپورٹ کے مطابق، اگر فٹمنٹ فیکٹر 2.46 تک ہے، تب بھی اصل تنخواہ میں اضافہ صرف 30 سے 34 فیصد کے درمیان ہوگا۔ یہ ان لوگوں کے لیے بڑی مایوسی کا باعث ہو سکتا ہے جو دوگنی یا ڈھائی گنا تنخواہ کی توقع کر رہے ہیں۔ اس سے واضح ہوتا ہے کہ فٹمنٹ فیکٹر کا براہ راست مطلب کل تنخواہ میں اضافہ نہیں ہے جیسا کہ عام لوگوں کا خیال ہے۔
حکومت کی کیا تیاری ہے؟
حکومت نے ابھی تک 8ویں پے کمیشن کے ٹرم آف ریفرنس (ٹی او آر) کا باضابطہ نوٹیفکیشن جاری نہیں کیا ہے۔ یہ عمل 7ویں پے کمیشن کے مقابلے بہت سست چل رہا ہے۔ آپ کو بتاتے چلیں کہ آٹھویں پے کمیشن کو یکم جنوری 2026 سے لاگو کیا جانا تھا، لیکن کمیشن کے ممبران کی تقرری اور سرکاری نوٹیفکیشن کے جاری ہونے میں تاخیر کو دیکھتے ہوئے، اس کا حقیقی نفاذ اب 2027 تک پھسل سکتا ہے۔
