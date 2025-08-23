نئی دہلی: وزیر خارجہ ایس جے شنکر نے روس سے تیل خریدنے کے معاملے پر ایک بار پھر بڑا بیان دیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ جو کچھ بھارت کے مفاد میں ہوگا، حکومت وہ کام کرے گی۔ جے شنکر نے کہا کہ اگر کوئی بھارت سے (ریفائنڈ کیا ہوا) تیل خریدنا چاہتا ہے تو خریدے اور اگر نہیں خریدنا چاہتا تو نہ خریدے۔ ان کا اشارہ یورپ اور امریکہ کی طرف تھا۔ خیال رہے کہ بھارت روس سے خام تیل خریدتا ہے اور ریفائن کر کے یورپ اور امریکہ کو فروخت کرتا ہے۔
#WATCH | Delhi: At The Economic Times World Leaders Forum 2025, EAM Dr S Jaishankar says, " it's funny to have people who work for a pro-business american administration accusing other people of doing business. if you have a problem buying oil or refined products from india, don't… pic.twitter.com/rXW9kCcVuv— ANI (@ANI) August 23, 2025
سنیچر کو ایک پروگرام میں شرکت کرتے ہوئے وزیر خارجہ نے واضح الفاظ میں کہا، ’’بھارت آزادانہ طور پر فیصلے کرتا رہے گا‘‘۔ انرجی سکیورٹی کے حوالے سے بات کرتے ہوئے وزیر خارجہ نے کہا کہ یہ بات مضحکہ خیز ہے کہ جو لوگ امریکن بزنس ایڈمنسٹریشن کے لیے کام کرتے ہیں وہ دوسروں کو ایسا کرنے سے روک رہے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ اگر آپ کو بھارت سے تیل خریدنے میں کوئی مسئلہ ہے تو مت خریدیں، کوئی آپ کو ایسا کرنے پر مجبور نہیں کر رہا ہے، یورپ خریدتا ہے، امریکہ خریدتا ہے اور اگر آپ کو یہ پسند نہیں تو مت خریدیں۔
سنہ 2022 کے واقعے کو یاد کرتے ہوئے جے شنکر نے کہا کہ یہ امریکی انتظامیہ کا نظریہ تھا کہ بین الاقوامی سطح پر تیل کی قیمتوں کو کنٹرول کرنے کے لیے بھارت کا روس سے تیل خریدنا ضروری ہے۔ اس لیے بھارت نے روس سے تیل کی خریداری بڑھا دی۔ یہ نہ صرف بھارت کے مفاد میں تھا بلکہ پوری دنیا کے مفاد میں تھا۔
روس اور یوکرین جنگ پر بھارت کا کیا موقف ہے؟ اس سوال کے جواب میں وزیر خارجہ نے کہا کہ ہم اس کا جلد از جلد پرامن حل چاہتے ہیں، لیکن ہم روس کے ساتھ تجارت نہیں روکیں گے، اسے مزید بڑھائیں گے۔ انہوں نے کہا کہ امریکہ اور چین کے ساتھ بھارت کے تعلقات تعاون اور تنازعات دونوں سے بھرے رہے ہیں لیکن مجموعی طور پر یہ مثبت رہے ہیں۔ ہاں کچھ مسائل ایسے ہیں جن پر بات چیت ہوتی رہتی ہے۔
#WATCH | US | White House Trade Adviser Peter Navarro says, " india doesn't appear to want to recognise its role in the bloodshed... it's cosying up to xi jinping... they don't need the (russian) oil. it's a refining profiteering scheme. it's a laundromat for the kremlin... i love… pic.twitter.com/sDi6jYzp6L— ANI (@ANI) August 21, 2025
وزیر خارجہ نے کہا کہ کئی بار امریکی صدر کا کام کرنے کا طریقہ روایت سے مختلف ہوتا ہے اور ٹرمپ بھی ایسا ہی کر رہے ہیں۔ ان سے پہلے اوباما نے چین کے ساتھ مل کر جی ٹو کا آئیڈیا بھی دیا تھا۔
اس سوال پر کہ آیا ٹیرف کے حوالے سے امریکہ کے ساتھ بات چیت میں کوئی پیش رفت نہیں ہوئی، وزیر خارجہ نے کہا کہ "ہماری اپنی حدود ہیں اور ہمیں ان کے بارے میں واضح ہونا پڑے گا۔ ہم کسانوں اور چھوٹے کاروباروں کے مفادات کے تحفظ کے لیے پرعزم ہیں۔ لیکن بات چیت جاری رہے گی۔" وزیر خارجہ نے حیرت کا اظہار کیا کہ چین سب سے زیادہ تیل روس سے خریدتا ہے لیکن امریکہ بھارت کے خلاف کارروائی کر رہا ہے۔
ایک سینئر امریکی اہلکار نے ایک دن پہلے دعویٰ کیا تھا کہ بھارت کی طرف سے تیل کی خریداری کے پیسوں سے روس یوکرین کے خلاف جنگ لڑ رہا ہے۔ انہوں نے کہا کہ روس پر دباؤ ڈالنے کے لیے بھارت پر ٹیرف عائد کیا گیا ہے اور 27 اگست کو بھارت کے خلاف 50 فیصد تک ٹیرف عائد کیا جائے گا۔
#WATCH | China's ambassador to India, Xu Feihong says, " ...us has imposed tariffs of up to 50% on india and even threatened for more. china firmly opposes it. silence only emboldens the bully. china will firmly stand with india ." pic.twitter.com/0iMehF2K6e— ANI (@ANI) August 21, 2025
امریکی اہلکار کے اس استدلال پر دفاعی ماہر برہما چیلانی نے سوشل میڈیا ایکس پر لکھا، "اسکاٹ بیسنٹ اور پیٹر ناوارو نے یہ کہہ کر بھارت پر امریکی پابندیوں کا جواز پیش کیا کہ روس سے خام تیل کی درآمد سے یوکرین میں ماسکو کی جنگی مشین کو ایندھن ملتا ہے۔ اسی منطق کی بنیاد پر بھارت امریکی تیل کی برآمدات پر 50 فیصد ٹیرف لگا سکتا ہے۔ کیوں کہ امریکہ کی طرف سے یوکرین کو ہتھیاروں کی فراہمی تنازعات اور خونریزی کو بڑھا رہی ہے۔
جب سے ٹیرف کا مسئلہ اٹھایا گیا ہے، بھارت اور چین ایک دوسرے کے قریب ہوگئے ہیں۔ دونوں ممالک کے وزرائے خارجہ کے درمیان ملاقاتیں ہو رہی ہیں۔ وزیر اعظم نریندر مودی شنگھائی تعاون تنظیم کے اجلاس میں شرکت کے لیے چین جا رہے ہیں۔ ادھر چین کی طرف سے ایک بیان سامنے آیا ہے جو سفارتی میدان میں اکثر سننے کو نہیں ملتا۔ چین نے بھارت کے حوالے سے تیسرے ملک امریکہ پر تبصرہ کیا ہے۔ بھارت میں چین کے سفیر شو فیہانگ نے کہا، "امریکہ نے بھارت پر 50 فیصد تک ٹیرف عائد کر دیا ہے اور اس سے بھی زیادہ ٹیرف لگانے کی دھمکی دی ہے۔ چین اس کی سخت مخالفت کرتا ہے۔ خاموشی صرف دھمکی دینے والوں کی حوصلہ افزائی کرتی ہے۔ چین مضبوطی سے بھارت کے ساتھ کھڑا رہے گا۔"
سب سے حیران کن بات یہ ہے کہ خود امریکیوں نے بھی ٹرمپ کے ٹیرف کی مخالفت شروع کر دی ہے۔ وہاں کے فیڈ بینک کے چیئرمین نے ایک دن پہلے کہا تھا کہ ٹیرف کی وجہ سے امریکہ کی اقتصادی صورت حال متاثر ہونا شروع ہو گئی ہے۔ انہوں نے کہا کہ لیبر مارکیٹ ٹھنڈا ہونا شروع ہو گئی ہے۔ انہوں نے کہا کہ امریکہ میں مجموعی طور پر طلب کم ہو رہی ہے اور سپلائی بھی کم ہو رہی ہے، یہ انتہائی تشویشناک بات ہے۔
