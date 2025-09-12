آر بی آئی کا نیا رول، ای ایم آئی (EMI) ادا نہیں کرنے پر موبائل کر دیا جائے گا لاک
RBI پرانے موبائل EMI ڈیفالٹ پر فون کو لاک کرنے کے منصوبے پر غور کررہا ہے، جس سے قرض کی وصولی میں تیزی آئے گی۔
Published : September 12, 2025 at 4:41 PM IST
نئی دہلی: ہندوستان کا مرکزی بینک، ریزرو بینک آف انڈیا (آر بی آئی)، قرض دہندگان کو موبائل فون کو دور سے لاک کرنے کی اجازت دینے پر غور کر رہا ہے۔ اس سہولت کا استعمال ایسے صارفین کے خلاف کیا جائے گا جو قرض پر موبائیل خریدتے ہیں اور ادائیگی نہیں کرتے۔ دو ذرائع نے اس اطلاع کی تصدیق کی ہے۔ اس اقدام کا بنیادی مقصد نان پرفارمنگ اثاثے (Non Performing Assets) کو روکنا ہے، لیکن صارفین کے حقوق کے بارے میں خدشات بھی بڑھ سکتے ہیں۔
ہندوستان میں موبائل اور چھوٹے صارفین کے قرض
ہوم کریڈٹ فنانس کے ذریعہ 2024 میں کی گئی ایک تحقیق کے مطابق، ہندوستان میں ایک تہائی سے زیادہ صارفین کے فون سمیت دیگر الیکٹرانکس چھوٹے قرضوں پر خریدے جاتے ہیں۔ ٹیلی کام ریگولیٹر کے اعداد و شمار کے مطابق 1.4 بلین کی آبادی والے ملک میں 1.16 بلین سے زیادہ موبائل کنکشن ہیں۔
آر بی آئی کی سابقہ ہدایت اور تبدیلیاں
ذرائع کے مطابق، پچھلے سال آر بی آئی نے قرض دہندگان کو ہدایت دی تھی کہ وہ نادہندہ صارفین کے فون لاک نہ کریں۔ اس عمل میں قرض جاری کرتے وقت ڈیوائس پر ایک ایپ انسٹال کی گئی تھی جو ڈیفالٹ ہونے کی صورت میں لاک کرنے کا ذریعہ تھی۔
اب قرض دہندگان سے مشاورت کے بعد، آر بی آئی اپنے منصفانہ طرز عمل کوڈ کو اپ ڈیٹ کرے گا، جس میں فون لاک کرنے کے انتظامات کے لیے رہنما خطوط شامل ہوں گے۔ یہ قواعد قرض دہندگان کی پیشگی رضامندی کو لازمی قرار دیں گے اور قرض دہندگان کو لاک فونز پر ذاتی ڈیٹا تک رسائی سے روکیں گے۔
بینکنگ اور قرض کے شعبے پر اثرات
اگر اس اقدام کو لاگو کیا جاتا ہے تو بڑے صارف قرض دہندگان جیسے بجاج فائنانس، ڈی ایم آئی فائنانس اور چولا منڈلم فائنانس کو فائدہ ہو سکتا ہے۔ چھوٹے قرضوں میں ڈیفالٹ کا زیادہ خطرہ ہوتا ہے اور غیر بینک قرض دہندگان پائیدار صارفین کے قرضوں کا تقریباً 85 فیصد حصہ ہوتے ہیں۔
مرکزی بینک کے اعداد و شمار کے مطابق، ذاتی قرضوں کا ہندوستان کے بینکنگ سسٹم میں کل نان فوڈ کریڈٹ کا تقریباً ایک تہائی حصہ ہے، جبکہ فون جیسے الیکٹرانک سامان کے لیے قرضے تیزی سے بڑھ رہے ہیں۔
صارفین کے حقوق پر تشویش
صارفین کے وکیل تبدیلی کے بارے میں خبردار کر رہے ہیں۔ کیش لیس کنزیومر کے بانی سری کانت ایل نے کہا کہ یہ عمل صارفین کو ٹیکنالوجی کے ذریعے مالی خدمات، تعلیم اور روزی روٹی سے محروم کر سکتا ہے۔ انہوں نے اسے صارفین کے استحصال کا خطرہ قرار دیا۔
