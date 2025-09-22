آر بی آئی بینکوں پر لگام لگانے کی تیاری میں! ڈیبٹ کارڈ فیس، کم از کم بیلنس، اور دیر سے ادائیگی کے چارجز کم کرنے کا منصوبہ
RBI نے حال ہی میں بینکوں کو مطلع کیا کہ وہ ڈیبٹ کارڈ کی فیس، کم از کم بیلنس، اورسروس چارجز کو کم کرناچاہتا ہے۔
Published : September 22, 2025 at 9:08 PM IST
نئی دہلی: ریزرو بینک آف انڈیا (آر بی آئی) بینکوں کے ذریعہ لگائے جانے والے سروس چارجز کو کم کرنے کا ارادہ رکھتا ہے۔ ان میں ڈیبٹ کارڈ کی فیس، کم از کم بیلنس برقرار نہ رکھنے پر جرمانے اور دیر سے ادائیگی کی فیس شامل ہے۔ اس اقدام سے لاکھوں صارفین کو ریلیف مل سکتا ہے۔ بینکوں کو حال ہی میں آر بی آئی سے یہ پیغام ملا ہے۔ تاہم، آر بی آئی کی طرف سے کوئی سرکاری تبصرہ نہیں کیا گیا ہے۔
اکنامک ٹائمز کی ایک رپورٹ کے مطابق، اس معاملے سے واقف لوگوں نے نام ظاہر نہ کرنے کی شرط پر کہا کہ آر بی آئی حکام نے حال ہی میں بینکوں کو مطلع کیا ہے کہ وہ سروس چارجز کو کم کرنے کا ارادہ رکھتے ہیں، جن میں ڈیبٹ کارڈ، کم از کم بیلنس کی خلاف ورزی، اور دیر سے ادائیگی کے چارجز شامل ہیں۔
جرمانے سے راحت کی وجہ
یہ اقدام ہندوستانی بینکوں کی جانب سے پچھلے کچھ سالوں میں ریٹیل قرضوں میں اضافے کے بعد سامنے آیا ہے۔ یہ بات قابل غور ہے کہ پچھلے کچھ سالوں میں، بینکوں نے کارپوریٹ قرضوں میں مشکلات کا سامنا کرنے کے بعد ریٹیل قرضوں پر زیادہ توجہ مرکوز کی ہے۔ مزید برآں، پرسنل لون، کار لون، اور چھوٹے کاروباری قرضوں جیسی مصنوعات نے ایک بار پھر بینک کی آمدنی کو بڑھایا ہے۔ تاہم، اسی رفتار نے ریزرو بینک کی توجہ مبذول کرائی ہے۔
ماہرین کے مطابق، ریزرو بینک خاص طور پر چارجز کی نگرانی کر رہا ہے جو کم آمدنی والے صارفین پر زیادہ بوجھ ڈالتے ہیں۔ تاہم، آر بی آئی نے کمی کے لیے کوئی مقررہ حد یا شرح متعین نہیں کی ہے، اسے بینکوں کی صوابدید پر چھوڑ دیا ہے۔
بینک کی آمدنی پر اثر
یہ بات قابل غور ہے کہ بینکوں کے ذریعہ لگائے جانے والے سروس چارجز پر کوئی لازمی حد نہیں ہے۔ آن لائن مالیاتی بازار بینک بازار کے اعداد و شمار کے مطابق، بینک ریٹیل اور چھوٹے تجارتی قرضوں کے لیے 0.5 سے 2.5 فیصد تک پروسیسنگ فیس وصول کرتے ہیں۔ کچھ بینکوں نے ہوم لون پر 25,000 روپے کی پروسیسنگ فیس کی حد مقرر کی ہے۔
ریٹیل مصنوعات پر بینکوں کے ساتھ بات چیت
مرکزی بینک ایک ہی پروڈکٹ کے لیے مختلف صارفین پر لگائے جانے والے مختلف چارجز پر بھی توجہ دے رہا ہے۔ انڈین بینکس ایسوسی ایشن (آئی بی اے) بینکوں کے ساتھ 100 سے زیادہ ریٹیل مصنوعات پر بھی بات چیت کر رہی ہے جو آر بی آئی کے دائرہ کار میں آسکتی ہیں۔
