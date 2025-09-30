اکتوبر کے پہلے دن راحت ملے گی یا دھچکا؟ آر بی آئی کے گورنر کریں گے بڑا اعلان
کیئر ریٹنگز کے مطابق، افراط زر کنٹرول میں ہے؛ GST اصلاحات مستقبل قریب میں قیمتوں کے دباؤ کو مزید کم کریں گی۔
Published : September 30, 2025 at 12:58 PM IST
ممبئی: ریزرو بینک آف انڈیا (آر بی آئی) کے گورنر یکم اکتوبر کو ہونے والی مالیاتی پالیسی کمیٹی (ایم پی سی) کی آئندہ میٹنگ میں اپنے فیصلے کا اعلان کریں گے۔ مارکیٹس اور ماہرین اقتصادیات اس میٹنگ کے بارے میں محتاط ہیں، کیونکہ یہ فیصلہ آسان نہیں ہوگا۔ میٹنگ میں عالمی غیر یقینی صورتحال، نئے چیلنجز جیسے کہ ہندوستانی برآمدات پر امریکی محصولات اور مہنگے H1B ویزا، اور گھریلو اقتصادی پالیسیوں پر توجہ مرکوز کی جائے گی۔
مہنگائی اور جی ایس ٹی کا اثر
حالیہ کیئر ریٹنگز کے مطابق، ہندوستان میں بنیادی افراط زر قابو میں ہے۔ خوراک کی قیمتوں میں حالیہ کمی اور جی ایس ٹی کی حالیہ اصلاحات نے قیمتوں کے دباؤ کو کم کیا ہے۔ ماہرین کے مطابق مالی سال 26 کی دوسری اور سہ ماہی میں مہنگائی اوسطاً 2 فیصد رہنے کی توقع ہے۔ GST اصلاحات مستقبل قریب میں قیمتوں کے دباؤ کو مزید کم کریں گی۔ تاہم، عالمی اجناس کی قیمتوں میں اتار چڑھاؤ اور گھریلو طلب مہنگائی کو ہوا دے سکتی ہے۔
مالی سال 26 کی پہلی سہ ماہی میں ترقی 7.8 فیصد تھی، جو کہ ایک مضبوط علامت ہے، لیکن عالمی تجارتی پالیسی کے خطرات اور امریکی ٹیرف کی وجہ سے قریب ترین مدت میں ترقی میں کچھ سست روی کا امکان ہے۔ امریکی ٹیکسٹائل تجارت میں ہندوستان کی محدود نمائش اسے جزوی طور پر تحفظ فراہم کرتی ہے، لیکن خدمات کی برآمدات پر اثر بڑھ سکتا ہے۔ اگر امریکہ اضافی 25 فیصد ٹیرف کو ہٹاتا ہے تو ہندوستان کی شرح نمو مالی سال 26 میں 6.5 فیصد تک پہنچ سکتی ہے۔ اگر 50 فیصد ٹیرف برقرار رہا تو شرح نمو 6 فیصد کے قریب رہ سکتی ہے۔
آر بی آئی کی مانیٹری پالیسی کا موقف
بجاج بروکنگ کے مطابق، MPC میٹنگ میں ریپو ریٹ میں کوئی تبدیلی نہ ہونے کا امکان ہے۔ جون میں 50 بیسس پوائنٹ کی کٹوتی کے بعد اگست 2025 میں پچھلی میٹنگ میں ریپو ریٹ کو 5.50 فیصد پر برقرار رکھا گیا تھا۔ ماہرین کا خیال ہے کہ آر بی آئی "انتظار کرو اور دیکھو" کا طریقہ اپنائے گا، مارکیٹ کو یقین دلانے کے لیے ایک دوغلے موقف کو برقرار رکھے گا اور ضرورت پڑنے پر پالیسی میں مزید تبدیلیوں کے آپشن کو برقرار رکھے گا۔
حالیہ افراط زر کا ڈیٹا
اگست 2025 میں صارفین کی افراط زر 2.07 فیصد رہی جو جولائی میں 1.61 فیصد تھی۔ گزشتہ دس ماہ میں مہنگائی میں یہ پہلا اضافہ ہے۔ تاہم، یہ آر بی آئی کے 4 فیصد ہدف کے اندر اور قابل اجازت حد کے اندر ہے۔ جی ایس ٹی اصلاحات سے خوردہ قیمتوں میں مزید کمی ہو سکتی ہے جس کا افراط زر پر مثبت اثر پڑے گا۔
عالمی اور گھریلو خطرات
عالمی سطح پر، امریکی ٹیرف، H-1B ویزا فیس، اور بدلتی تجارتی پالیسیوں نے ہندوستان کی برآمدات پر دباؤ ڈالا ہے۔ گھریلو صارفین کی طلب مضبوط رہتی ہے، لیکن اگر عالمی خطرات بڑھتے ہیں تو ترقی اور افراط زر متاثر ہو سکتا ہے۔
آر بی آئی کی آئندہ پالیسی میٹنگ ہندوستان کے معاشی توازن اور عالمی تجارتی دباؤ کو متوازن کرنے کے لیے اہم ہوگی۔ سرمایہ کار اور مارکیٹ ماہرین دونوں پالیسی کے اعلان کے بعد ابھرنے والے اشاروں پر توجہ مرکوز کر رہے ہیں۔