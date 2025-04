ETV Bharat / business

آر بی آئی نے بتا دیا ایسا حل، نہیں ہوگا کوئی مالی نقصان، اب موبائل سے پہچانیں پانچ سو روپے کا نوٹ - IS IT REAL OR FAKE

500 روپے کا نوٹ کیسے پہچانا جائے کہ یہ اصلی ہے یا نقلی (علامتی تصویر) ( Getty Images )

By ETV Bharat Urdu Team Published : April 30, 2025 at 8:54 PM IST 4 Min Read

نئی دہلی: بھارت میں آج بھی بڑی تعداد میں لوگ اشیا کی خرید و فروخت کے لیے نقد رقم کا استعمال کرتے ہیں۔ ایسے حالات میں کئی بار لوگ آپ کو 500 روپے کا جعلی نوٹ دے دیتے ہیں۔ یہ نوٹ بالکل اصلی نوٹ کی طرح لگتا ہے جس کی وجہ سے اس کی شناخت کرنا بہت مشکل ہے۔ کئی بار مالی نقصان بھی ہوتا ہے۔ تاہم اب ریزرو بینک آف انڈیا (آر بی آئی) نے اس مسئلے کا حل ڈھونڈ لیا ہے، یعنی اب آپ بغیر کسی پریشانی کے 500 روپے کے اصلی اور نقلی نوٹوں کی شناخت کر سکیں گے۔ اگر آپ بھی لین دین، خریداری یا کاروبار کے لیے نقدی کا استعمال کرتے ہیں تو اب آپ جعلی نوٹ ملنے سے ہونے والے نقصان سے بچ سکتے ہیں۔ اسمارٹ فون کی ضرورت ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ جعلی نوٹوں کی شناخت کے لیے آپ کو اسمارٹ فون کی ضرورت ہوگی۔ اگر آپ کے پاس اسمارٹ فون ہے تو آپ کو جعلی نوٹوں سے پریشان ہونے کی ضرورت نہیں کیونکہ اب آپ کا اسمارٹ فون جعلی اور اصلی نوٹوں کی شناخت میں مدد دے گا۔ آر بی آئی نے لانچ کیا ایپ دراصل، آر بی آئی نے جعلی نوٹوں کی شناخت کے لیے ایک موبائل ایپ لانچ کیا ہے۔ اس ایپ کا نام Mobile Aided Note Identifier (MANI) ہے۔ یہ ایپ آر بی آئی کی ویب سائٹ پر اینڈرائیڈ اور آئی فون دونوں کے لیے دستیاب ہے اور استعمال میں بہت آسان ہے۔ اگر آپ جعلی نوٹوں سے بچنا چاہتے ہیں تو اسے فوری ڈاؤن لوڈ کرلیں۔