ریزرو بینک کی نئی گائڈلائنس، آج سے بینک کے چیک فوری طور پر ہو جائیں گے کلیئر، فوری طور پر آپ کے اکاؤنٹ میں جمع ہو جائے گی رقم

RBI نے چیک کلیئرنگ کو تیز کرنے کے لیے ایک نیا نظام نافذ کیا ہے۔ چیک اب گھنٹوں میں کلیئر ہو جائیں گے۔

چیک کی علامتی تصویر (ETV Bharat File Photo)
By ETV Bharat Urdu Team

Published : October 4, 2025 at 10:56 AM IST

نئی دہلی: ریزرو بینک آف انڈیا (آر بی آئی) نے بینکاری نظام کو سادہ اور آسان بنانے کے لیے ایک بڑا قدم اٹھایا ہے۔ پہلے، چیک کے ذریعے پیسے نکالنے میں دو سے تین دن سے زیادہ لگتے تھے، لیکن آر بی آئی کے نئے نظام کے تحت، چیک اسی دن کلیئر ہو جائیں گے۔ یہ تبدیلی 4 اکتوبر کو نافذ ہوئی اور اسے صارفین اور کاروبار دونوں کے لیے ایک بڑی ریلیف سمجھا جا رہا ہے۔

چیک اب ایک ہی دن میں ہو جائیں گے کلیئر

یہ واضح ہے کہ پہلے لوگوں کو چیک کلیئرنس کے لیے کئی دن انتظار کرنا پڑتا تھا۔ تاہم، نئے نظام کے تحت، اگر کوئی صارف صبح 10 بجے سے شام 4 بجے کے درمیان چیک جمع کراتا ہے، تو تصویر اور ڈیٹا کو فوری طور پر اسکین کرکے کلیئرنگ ہاؤس کو بھیج دیا جائے گا۔ بینک کو شام 7 بجے تک چیک کی تصدیق کرنی ہوگی۔ اگر بینک وقت پر جواب نہیں دیتا ہے، تو چیک خود بخود کلیئر سمجھا جائے گا۔

اس نظام کو دو مرحلوں میں لاگو کیا جائے گا

چیک کلیئرنس کا نیا نظام دو مرحلوں میں لاگو کیا جائے گا۔ پہلے مرحلے میں، جو 4 اکتوبر 2025 سے 2 جنوری 2026 تک چلے گا، بینکوں کو شام 7 بجے تک تفصیلی معلومات فراہم کرنے کی ضرورت ہوگی۔ دوسرے مرحلے میں، 3 جنوری 2026 سے، بینکوں کو صرف تین گھنٹے کے اندر چیک کی تصدیق کرنے کی ضرورت ہوگی۔ مثال کے طور پر، اگر ایک چیک صبح 10 بجے جمع کرایا جاتا ہے، تو یہ 2 بجے تک طے ہو جائے گا۔

ابتدائی طور پر، اس سہولت کو بڑے شہروں جیسے دہلی، ممبئی اور چنئی کے کلیئرنگ گرڈ میں لاگو کیا جائے گا۔ یہ بتدریج ملک کے دیگر حصوں تک پھیلے گا۔

جعلی چیک یا غلط کلیئرنس جیسے مسائل پر روک

RBI نے بڑی قیمت کے چیک کے لیے مثبت تنخواہ کے نظام کو لازمی قرار دیا ہے۔ اس نظام کے تحت، صارفین بینک کو چیک کی اہم تفصیلات پیشگی فراہم کرتے ہیں۔ یہ دھوکہ دہی کے امکانات کو نمایاں طور پر کم کرے گا اور جعلی چیک یا غلط کلیئرنس جیسے مسائل کو روکے گا۔

صارفین اور کاروبار کے لیے فوائد

آر بی آئی کا یہ اقدام صارفین کو تیز ادائیگی اور یقین فراہم کرے گا۔ انہیں مزید دنوں کا انتظار نہیں کرنا پڑے گا۔ مزید برآں اس سے کاروبار کو نقد بہاؤ کا انتظام کرنا اور مالیاتی منصوبہ بندی میں شفافیت میں اضافہ کرنا آسان ہوگا۔

