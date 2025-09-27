آر بی آئی کے نئے رہنما خطوط: صارفین کے دعوے 15 دنوں کے اندر طے کیے جائیں گے، بینک تاخیر کے لیے 5,000 روپے معاوضہ ادا کریں گے
RBI نے متوفی صارفین کے اکاؤنٹ اور لاکر کے دعوؤں کے لیے نئے اصول جاری کیے ہیں۔
Published : September 27, 2025 at 12:28 PM IST
نئی دہلی: ریزرو بینک آف انڈیا (آر بی آئی) نے ڈیپازٹ اکاؤنٹس اور متوفی صارفین کے محفوظ ڈپازٹ لاکرز سے متعلق دعووں کے تصفیہ کے لیے نئی ہدایات جاری کی ہیں۔ ان قوانین کا مقصد متوفی صارفین کے کھاتوں اور لاکرز سے متعلق دعووں کے فوری اور شفاف تصفیے کو یقینی بنانا ہے۔ آر بی آئی کے مطابق، بینکوں کے پاس دعوے کی وصولی کی تاریخ سے 15 دن ہیں کسی بھی دعوے پر کارروائی کرنے کے لیے۔ اگر بینک اس ٹائم فریم کے اندر دعوے پر کارروائی کرنے میں ناکام رہتے ہیں، تو انہیں صارفین کو سود کے ساتھ معاوضہ دینا ہوگا۔
قواعد کے نفاذ کے لیے ٹائم فریم
آر بی آئی نے یہ قواعد 'ریزرو بینک آف انڈیا (بینکوں کے متوفی صارفین کے حوالے سے دعووں کا تصفیہ) ہدایات، 2025' کے تحت جاری کیے ہیں۔ تمام بینکوں کو 31 مارچ 2026 تک ان پر عمل درآمد کرنے کی ضرورت ہے۔ یہ قوانین ڈپازٹ اکاؤنٹس، محفوظ ڈپازٹ لاکرز، اور محفوظ حراستی اشیاء پر لاگو ہوں گے۔
نئے رہنما خطوط کے اہم نکات
اگر اکاؤنٹ میں پہلے سے ہی نامزد یا زندہ بچ جانے والی شق ہے، تو بینک انہیں براہ راست ادائیگی کرے گا اور اسے ذمہ داری سے آزاد سمجھا جائے گا۔ ایسے کھاتوں کے لیے جن میں نامزد یا زندہ بچ جانے والی شق نہیں ہے، RBI نے ایک آسان عمل کی سفارش کی ہے۔ یہ سہولت کوآپریٹو بینکوں کے لیے 5 لاکھ روپے اور دیگر بینکوں کے لیے 15 لاکھ روپے تک کے دعووں پر لاگو ہوگی۔
اگر دعوے کی رقم اس حد سے تجاوز کر جاتی ہے، تو بینک جانشین سرٹیفکیٹ یا قانونی وارث سرٹیفکیٹ جیسی دستاویزات مانگ سکتا ہے۔ مزید برآں، لاکرز اور محفوظ تحویل سے متعلق دعووں کے عمل کو واضح کیا گیا ہے۔ بینکوں کو ضروری دستاویزات موصول ہونے کے 15 دنوں کے اندر دعووں پر کارروائی کرنی چاہیے اور لاکر یا اشیاء کی انوینٹری کرنے کی تاریخ کا تعین کرنے کے لیے دعویدار سے ملاقات کرنی چاہیے۔
تاخیر کا معاوضہ لازمی ہے
اگر کوئی بینک مقررہ وقت کے اندر دعوے کا تصفیہ کرنے میں ناکام رہتا ہے، تو اسے تاخیر کی وجہ بتانی چاہیے۔ مزید برآں، اگر بینک تاخیر کا ذمہ دار ہے، تو اسے سود کے ساتھ معاوضہ ادا کرنا ہوگا۔ شرح سود بینک کی شرح + 4% سالانہ سے کم نہیں ہوگی۔ بینکوں کو روپے کا معاوضہ ادا کرنا ہوگا۔ لاکر یا محفوظ تحویل کے دعووں میں کسی تاخیر کے لیے 5,000 فی دن۔
تجزیہ کاروں کا خیال ہے کہ آر بی آئی کے یہ نئے ضابطے فوت شدہ صارفین کے دعووں کی تیز رفتار اور شفاف کارروائی میں سہولت فراہم کریں گے اور بینکنگ کے عمل کو بہتر بنائیں گے۔