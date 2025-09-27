راموجی فلم سٹی میں جلد ہی گلوبل ٹورزم ولیج اور نائٹ سفاری کا ملے گا تجربہ
راموجی فلم سٹی سیاحوں کیلئے مسلسل نئی پرکشش چیزوں کا اضافہ کر رہی ہے۔ اب گلوبل ٹورزم ولیج اور نائٹ سفاری شروع ہونے والی ہے۔
Published : September 27, 2025 at 11:28 PM IST
حیدرآباد: راموجی گروپ سیاحتی تجربے کو مزید دلچسپ بنانے کی تیاری کر رہا ہے۔ دنیا کی سب سے بڑی فلم سٹی 'راموجی فلم سٹی اب دو نئے پروجیکٹس کے ساتھ سیاحوں کے لیے نئی کشش اور تفریح کے متبادل جوڑنے جا رہی ہے۔ اس سے یہاں آنے والے سیاحوں کو پہلے سے زیادہ جوش، تفریح اور تنوع کا احساس ہوگا۔
راموجی فلم سٹی نے تلنگانہ ریاستی حکومت کے ساتھ ایک سمجھوتے پر دستخط کیے ہیں، جس کے تحت راموجی فلم سٹی میں گلوبل ٹورزم ولیج اور نائٹ سفاری تیار کی جائے گی۔ 27 ستمبر بروز سنیچر شلپارامم، حیدرآباد میں منعقدہ تلنگانہ ٹورزم کنکلیو میں نئے پروجیکٹوں کے لیے حکومت کے ساتھ معاہدے پر دستخط کیے گئے۔
گلوبل ٹورزم ولیج اور نائٹ سفاری پروجیکٹ 2000 کروڑ روپے کی لاگت سے تیار کیا جائے گا۔ معاہدے پر دستخط کے موقعے پر تلنگانہ کے چیف منسٹر ریونتھ ریڈی، راموجی گروپ کے سی ایم ڈی چروکوری کرن، راموجی فلم سٹی کے ایم ڈی وجے شوری، اور مشیر سمباشیوا راؤ موجود تھے۔ اسی پروگرام میں سیاحت کے شعبے میں کام کرنے والی کئی تنظیموں کو ایوارڈز بھی پیش کیے گئے۔
راموجی فلم سٹی کو بھی سیاحتی شعبے سے جڑے کئی زمروں میں ایوارڈز ملے۔ راموجی فلم سٹی میں واقع گرینس ان گوزی اکوموڈیشن نے کلاسیفائیڈ ہوٹلز کے زمرے میں ایوارڈ جیتے۔ راموجی فلم سٹی میں واقع ستارہ ہوٹل نے بہترین فور اسٹار ہوٹل کے زمرے کا ایوارڈ اپنے نام کیا۔ یہ ایوارڈ راموجی فلم گروپ کے سینئر افسران وپن سنگھل، ایس بی آر پرساد، سوون مشرا اور جعفر نے حاصل کیے۔
راموجی گروپ کے بارے میں جانیں
راموجی گروپ بھارت کا ایک بڑا میڈیا اور تفریحی گروپ ہے، جس کی پہچان بنیادی طور پر راموجی فلم سٹی سے وابستہ ہے۔ یہ فلم سٹی حیدرآباد میں واقع ہے۔ اس کی بنیاد سنہ 1991 میں معروف میڈیا انٹرپرینیور راموجی راؤ نے رکھی تھی۔ تقریباً 2000 ایکڑ پر پھیلا یہ دنیا کی سب سے بڑی فلم سٹی ہے۔ یہاں فلموں کی شوٹنگ، سیاحت اور تفریحی سہولیات سبھی کچھ دستیاب ہیں۔
مزید پڑھیں:
راموجی فلم سٹی کا بی ایل ٹی ایم 2025 میں جلوہ، ہندوستان کے اعلیٰ کارپوریٹ ایونٹ کی ڈیسٹینیشن کے طور پر پوزیشن کو مستحکم کیا
ایک یادگار تجربہ: راموجی فلم سٹی کی طرف سے ایڈونچر شائقین کے لیے 'ساہس' کی پیشکش
کولکاتا ٹریول اینڈ ٹورازم فیئر میں راموجی فلم سٹی کو 'بہترین سجاوٹ' کے ایوارڈ سے نوازا گیا
راموجی فلم سٹی میں پہلی برسی کے موقع پر راموجی راؤ کے مجسمہ کی نقاب کشائی
مس ورلڈ 2025: باہوبلی کے سیٹ سے مغل گارڈن تک، 108 ممالک کی حسیناؤں نے راموجی فلم سٹی کا لطف اٹھایا