حیدر آباد: ریلوے نے مسافروں کے لیے راؤنڈ ٹرپ پیکج سکیم کا اعلان کیا ہے۔ اس میں واپسی کے سفر پر 20 فیصد رعایت دی جائے گی۔ یہ اسکیم تجرباتی بنیادوں پر شروع کی گئی ہے، جس کے تحت واپسی کے سفر پر ریلوے 20 فیصد ڈسکاؤنٹ دے گا۔ اس اسکیم کو ابھی کے لیے تجرباتی بنیادوں پر لاگو کیا جائے گا، تاکہ اس کے اثرات اور مسافروں کے ردعمل کا اندازہ لگایا جا سکے۔
ریلوے کے سرکلر کے مطابق 13 اکتوبر سے شروع ہونے والے سفر کے لیے ٹکٹوں کی بکنگ 14 اگست سے شروع ہوگی۔ 13 اکتوبر سے 26 اکتوبر تک کے سفر کے لیے پہلے بکنگ کی جائے گی اور پھر 17 نومبر سے یکم دسمبر تک کے سفر کے لیے واپسی کے ٹکٹ بک کیے جائیں گے۔
یہ بکنگ دونوں اطراف کے کنفرم ٹکٹوں پر ہوگی۔ ڈسکاؤنٹ واپسی کے سفر کے بیسک کرایے کا 20 فیصد ہوگا۔
ریلوے نے تہوار کے موسم میں بھیڑ کو منظم کرنے اور مسافروں کو بہتر سہولیات فراہم کرنے کے لیے 'راؤنڈ ٹرپ پیکیج' اسکیم کا اعلان کیا ہے۔ راؤنڈ ٹرپ پیکج اسکیم کے تحت، جو مسافر اپنا واپسی کا سفر مقررہ وقت کے اندر بک کراتے ہیں، انہیں واپسی کے ٹکٹ کے بیسک کرایہ پر 20 فیصد رعایت دی جائے گی۔
فائدہ کس کس کو ملے گا؟
ریلوے کے سرکلر کے مطابق، اس اسکیم سے فائدہ اٹھانے کے لیے ایک ہی کلاس اور ایک ہی ٹرینوں میں بکنگ کرانی ہوگی۔ اس اسکیم کے تحت بک کرائے گئے ٹکٹوں میں کوئی رقم واپس نہیں کی جائے گی۔ یہ اسکیم تمام ٹرینوں اور خصوصی سمیت تمام کیٹیگریز پر لاگو ہوگی۔ اس اسکیم سے ان ٹرینوں کو باہر رکھا گیا ہے جن میں فلیکسی کرایہ کا سسٹم ہے۔ اس کے علاوہ مسافروں کو یہ یاد رکھنا چاہیے کہ راؤنڈ ٹرپ پیکج اسکیم کے تحت ٹکٹ میں ترمیم کی کوئی سہولت دستیاب نہیں ہے۔
ٹکٹ کیسے بک کریں؟
یہ اسکیم 14 اگست 2025 سے شروع ہونے جا رہی ہے۔ اس کے تحت پہلا سفر یعنی جانے کا ٹکٹ 13 اکتوبر 2025 سے 26 اکتوبر 2025 کے درمیان کی تاریخ کے لیے بک کرنا ہوگا۔ اس کے بعد واپسی کے سفر کا ٹکٹ کنیکٹنگ جرنی فیچر کے ذریعہ 17 نومبر 2025 سے دسمبر 2025 تک کے لیے بک کیا جا سکتا ہے۔
یہ بھی پڑھیں: