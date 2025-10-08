ریلوے کا تحفہ: کنفرم ٹکٹ کی بدلی جا سکے گی تاریخ، ٹکٹ کینسل کرنے دوبارہ بُک کرنے کا ٹینشن ختم
اب آپ گھر بیٹھے اپنے کنفرم ٹکٹ کی تاریخ تبدیل کر سکتے ہیں، کوئی فیس درکار نہیں، اوریہ عمل منٹوں میں مکمل ہو جائے گا۔
Published : October 8, 2025 at 9:39 AM IST
نئی دہلی: ٹرینوں میں بہت ہجوم ہے۔ ایسا لگتا ہے جیسے پورا ملک سفر پر ہے۔ نتیجتاً آخری لمحات میں کنفرم ٹکٹ حاصل کرنا مشکل ہے۔ مسافر اکثر چاہنے کے باوجود ٹکٹ بک نہیں کرتے۔ دریں اثنا، کچھ قسمت پر انحصار کرتے ہیں، امید ہے کہ ان کے ٹکٹ کنفرم ہو جائیں گے. اس کام میں کافی پیسہ لگ جاتا ہے۔
کنفرم ٹکٹوں کے حوالے سے اہم فیصلہ
میڈیا رپورٹس کے مطابق ریلوے اب مسافروں کے کنفرم ٹکٹوں کی تاریخوں کے حوالے سے بڑا فیصلہ کر رہا ہے۔ میڈیا رپورٹس کے مطابق اب کنفرم ٹکٹوں کی تاریخ تبدیل کرنے کا موقع ملے گا۔ سب سے اچھی بات یہ ہے کہ آپ کو اس کے لیے کوئی اضافی رقم ادا نہیں کرنی پڑے گی۔
تصور کریں کہ آپ کو اگلے مہینے 10 نومبر کو حیدرآباد سے لکھنؤ کا سفر کرنا ہے اور آپ کے پاس کنفرم ٹکٹ ہے۔ اچانک، آپ کو کچھ ضروری کام آگیا اور آپ کو اپنا سفر ملتوی کرنے کی ضرورت پڑ گئی۔ اس وجہ سے، آپ کو اپنا ٹکٹ منسوخ کرنے یا نیا ٹکٹ بنانے کی ضرورت نہیں ہوگی۔ آپ اسی کنفرم ٹکٹ پر جس تاریخ پر سفر کرنا چاہتے ہیں اس دن سفر کر سکتے ہیں۔ یہ سب کچھ آن لائن کیا جائے گا۔
فی الحال جو اصول ہے اس کے مطابق، آپ کو پہلے اپنا ٹکٹ منسوخ کرنا ہوگا اور پھر نئی تاریخ کے لیے ٹکٹ بک کرنا ہوگا۔ اس کا مطلب ہے کہ آپ کو دوبارہ پورے عمل سے گزرنا پڑے گا۔ آپ کی رقم کاٹ لی جائے گی اور آپ کو اضافی پریشانیوں کا سامنا کرنا پڑے گا۔ اس بات کا بھی کوئی بھروسہ نہیں کہ آپ کو کنفرم ٹکٹ مل ہی جائے گا۔
ری شیڈولنگ کے لیے ریلوے کی منصوبہ بندی
ریلوے کے وزیر اشونی ویشنو نے این ڈی ٹی وی نیوز چینل سے بات کرتے ہوئے کہا کہ ہندوستانی ریلوے کنفرم ٹکٹوں کو دوبارہ شیڈول کرنے کا منصوبہ تیار کر رہا ہے، جس سے مسافروں کو خاصی راحت ملے گی۔ وزیر نے کہا کہ یہ سارا عمل آن لائن ہوگا اور کوئی اضافی چارجز نہیں ہوں گے۔ تاہم، تھوڑا سا انتظار کرنا پڑے گا.
نئے سال کا تحفہ
اشونی ویشنو نے وضاحت کی کہ یہ سہولت فوری طور پر دستیاب نہیں ہوگی۔ اس پر کام جاری ہے. فی الحال، ٹکٹوں کو منسوخ کرنے کے بعد ہی نئی تاریخ کے لیے ٹکٹ بک کیا جاتا ہے۔ انہوں نے کہا کہ یہ سہولت 2026 میں نافذ ہو جائے گی۔ اس سے مسافروں کے پیسے کی بچت ہو گی اور وہ اپنی مطلوبہ تاریخوں پر سفر کر سکیں گے۔
دستیابی کی بنیاد پر ٹکٹ
اشونی ویشنو نے یہ بھی واضح کیا کہ مسافروں کو ان کے کنفرم ٹکٹ کے بدلے میں لازمی طور پر نیا تصدیق شدہ ٹکٹ نہیں ملے گا۔ یہ دستیابی پر منحصر ہوگا۔ کرایہ میں جو فرق ہوگا اسے ادا کرنا ہوگا۔
کنفرم ٹکٹ کے بارے میں اہم نکات بھی جانیں
آپ کی معلومات کے لیے، اگر کوئی شخص AC فرسٹ کلاس/ایگزیکٹیو کلاس کا ٹکٹ منسوخ کرتا ہے، تو اسے تقریباً 240 روپے کے علاوہ GST ادا کرنا ہوتا ہے۔ دریں اثنا، اگر AC 2 ٹائر/فرسٹ کلاس ٹکٹ منسوخ ہو جاتا ہے، تو انہیں 200 روپے اور GST ادا کرنا پڑتا ہے۔ اگر AC 3 ٹائر/AC چیئر کار/AC 3 اکانومی کلاس کا ٹکٹ منسوخ ہو جاتا ہے، تو انہیں 180 روپے اور GST ادا کرنا پڑتا ہے۔ سلیپر کلاس کے لیے، منسوخی کی فیس 120 کے علاوہ GST ہے۔
