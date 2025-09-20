اس اسکیم میں صرف ₹55 جمع کریں اور گھر بیٹھے ₹3000 ماہانہ پنشن حاصل کریں، پورا پروسس جانیں
18 سے 40 سال کی عمر کے چھوٹے کسان ₹ 55-200 روپے ماہانہ پریمیم ادا کر کے ₹3000 کی ماہانہ پنشن حاصل کر سکتے ہیں۔
Published : September 20, 2025 at 11:34 AM IST
نئی دہلی: ہندوستان میں کسانوں کو ملک کی ریڑھ کی ہڈی سمجھا جاتا ہے۔ حکومت وقتاً فوقتاً کسانوں کے لیے مختلف فلاحی اسکیمیں نافذ کرتی ہے۔ ایسی ہی ایک اسکیم پردھان منتری کسان ماندھن یوجنا ہے، جو کسانوں کو بڑھاپے میں مالی تحفظ فراہم کرنے کے لیے شروع کی گئی تھی۔ یہ اسکیم خاص طور پر چھوٹے اور معمولی کسانوں کے لیے فائدہ مند ہے۔
اسکیم کا مقصد
پردھان منتری کسان ماندھن یوجنا مرکزی حکومت نے 2019 میں شروع کی تھی۔ اس کا بنیادی مقصد یہ یقینی بنانا ہے کہ کسانوں کو 60 سال کی عمر کے بعد اپنی روزی روٹی کے لیے دوسروں پر انحصار نہ کرنا پڑے۔ اکثر یہ دیکھا گیا ہے کہ کسانوں کی عمر بڑھنے کے ساتھ وہ کھیتی جاری نہیں رکھ پاتے اور مالی مشکلات کا سامنا کرتے ہیں۔ اس اسکیم کے تحت انہیں باقاعدہ پنشن ملتی ہے۔
کسانوں کو کیا فوائد حاصل ہوں گے؟
اس اسکیم کے تحت اگر کسان 60 سال کی عمر تک پریمیم ادا کرتے ہیں، تو انہیں ₹3,000 کی ماہانہ پنشن ملتی ہے۔ مزید یہ کہ اگر کسان مر جاتا ہے تو اس کی بیوی کو بھی مالی تحفظ ملتا ہے۔ بیوی کو ماہانہ 1,500 روپے کی پنشن ملتی ہے، جو بڑھاپے میں خاندان کو سہارا دیتی ہے۔
کتنا پریمیم درکار ہوگا؟
اس اسکیم کی سب سے اہم خصوصیت یہ ہے کہ کسان کو بہت کم پریمیم ادا کرنا ہوتا ہے۔
18 سال کی عمر میں شامل ہونے والے کسانوں کو ماہانہ صرف ₹55 کا دینا ہوگا۔
عمر بڑھنے کے ساتھ پریمیم میں اضافہ ہوتا ہے، زیادہ سے زیادہ ₹200 فی مہینہ تک۔
اس شراکت کا تعین کسان کی عمر اور عمر کے گروپ کی بنیاد پر کیا جاتا ہے۔
درخواست کا عمل
پردھان منتری کسان ماندھن یوجنا سے فائدہ اٹھانے کے لیے، کسانوں کو آن لائن درخواست دینی ہوگی۔
سب سے پہلے، کسانوں کو اسکیم کی سرکاری ویب سائٹ پر جانا چاہیے۔
وہاں، انہیں لاگ ان کرنا ہوگا اور مطلوبہ معلومات درج کرنی ہوگی۔
اس کے بعد، جنریٹ OTP آپشن پر کلک کریں اور موصولہ OTP درج کریں۔
آخر میں جمع کرانے کے بعد، درخواست کا عمل مکمل ہو جائے گا.
کسانوں کی سہولت کے لیے، اس اسکیم کے لیے رجسٹریشن کامن سروس سینٹر (سی ایس سی) کے ذریعے بھی کی جا سکتی ہے۔
پردھان منتری کسان ماندھن یوجنا چھوٹے اور پسماندہ کسانوں کے لیے ایک وردان ثابت ہو رہی ہے۔ صرف ₹55 سے ₹200 کا ماہانہ پریمیم ادا کرنے سے، کسان اپنے بڑھاپے کے لیے مالی تحفظ کو یقینی بنا سکتے ہیں۔ یہ اسکیم نہ صرف کسانوں کی زندگیوں کو آسان بنائے گی بلکہ انہیں خود انحصاری اور عزت کی زندگی گزارنے کا موقع بھی فراہم کرے گی۔