حیدرآباد: آپ اپنے بچے کے نام پر پی پی ایف اکاؤنٹ کھول کر آسانی سے لاکھوں روپے کے فنڈز اکٹھا کرسکتے ہیں۔ ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ فی الحال PPF اسکیم میں سرمایہ کاری پر 7.1 فیصد سالانہ سود دیا جاتا ہے۔ تاہم، اس اکاؤنٹ کو کھولنے کے لیے کچھ خاص اصول ہیں۔
کوئی بھی شخص اپنے بچے کے نام پر پی پی ایف اکاؤنٹ کھول سکتا ہے۔ اس میں، اپنے پی پی ایف اکاؤنٹ کے علاوہ، کوئی شخص نابالغ بچے کے نام پر دوسرا پی پی ایف اکاؤنٹ بھی کھول سکتا ہے۔ لیکن اس کے لیے کوئی بھی والدین صرف ایک بچے کے نام پر پی پی ایف اکاؤنٹ کھول سکتے ہیں۔ قواعد کے مطابق اگر کسی شخص کے دو بچے ہیں تو ایسی صورت میں ماں ایک نابالغ بچے کا پی پی ایف کھاتہ کھول سکتی ہے اور باپ دوسرے کا کھاتہ کھول سکتا ہے۔ اس طرح، ماں اور باپ دونوں ایک ہی بچے کے نام پر معمولی پی پی ایف اکاؤنٹ نہیں کھول سکتے۔
اکاؤنٹ میں کتنی رقم جمع کی جا سکتی ہے
ایک نابالغ کے پی پی ایف اکاؤنٹ میں مالی سال میں کم از کم 500 روپے اور زیادہ سے زیادہ 1.5 لاکھ روپے جمع کیے جا سکتے ہیں۔ اگر ماں اور باپ کا بھی اپنا پی پی ایف اکاؤنٹ ہے، تو ان کے کھاتوں اور نابالغ کے پی پی ایف اکاؤنٹ دونوں کو ملا کر ایک سال میں زیادہ سے زیادہ 1.5 لاکھ روپے جمع کیے جا سکتے ہیں۔
جب بچہ بالغ ہو جاتا ہے تو کیا ہوتا ہے
بچہ جیسے ہی 18 سال کا ہو جائے گا بالغ ہو جائے گا۔ نتیجے کے طور پر، وہ اپنا پی پی ایف اکاؤنٹ چلا سکتا ہے۔ اس کے لیے بچے کو اپنے اکاؤنٹ کا اسٹیٹس مائنر سے میجر میں تبدیل کرنے کے لیے درخواست دینا ہوگی۔ اس کے بعد جو بچہ بالغ ہو گیا ہے وہ اپنا اکاؤنٹ سنبھال سکے گا۔ ساتھ ہی، خاص حالات میں، اکاؤنٹ پانچ سال مکمل ہونے کے بعد بند کیا جا سکتا ہے۔
پی پی ایف اکاؤنٹ کب میچور ہوتا ہے
پی پی ایف اکاؤنٹ کی میچورٹی مدت 15 سال ہے۔ اس مدت کے مکمل ہونے کے بعد، آپ پوری رقم نکال سکتے ہیں۔ اگر آپ کو رقم کی ضرورت نہیں ہے، تو اسے پانچ سال تک بڑھایا جا سکتا ہے۔
اکاؤنٹ کا ٹیکس چھوٹ کا فائدہ
ٹیکس چھوٹ میں پی پی ایف اکاؤنٹ کے فوائد۔ یہ انکم ٹیکس کے EEE زمرے میں آتا ہے۔ یعنی اگر آپ اس میں سرمایہ کاری کریں گے تو آپ کو ٹیکس میں چھوٹ کا پورا فائدہ ملے گا۔ اس کے علاوہ اس اسکیم میں سرمایہ کاری سے حاصل ہونے والے سود پر سرمایہ کاری کی پوری رقم پر کوئی ٹیکس نہیں ہوگا۔ خاص بات یہ ہے کہ پی پی ایف سرمایہ کاری پر شرح سود ہر تین ماہ بعد بدلتی رہتی ہے۔ اس کے علاوہ، قرض یا دیگر ذمہ داری کے وقت پی پی ایف اکاؤنٹ کو کسی عدالت یا حکم کے ذریعے ضبط نہیں کیا جا سکتا۔
15 سال بعد کتنی رقم ملے گی؟
پی پی ایف اکاؤنٹ کے ذریعے ایک بڑا فنڈ آسانی سے بنایا جا سکتا ہے۔ اس میں اگر آپ ماہانہ ایک ہزار روپے لگاتے ہیں تو 15 سال بعد آپ کو 3 لاکھ 18 ہزار روپے ملیں گے۔ اگر آپ ماہانہ 2 ہزار روپے کی سرمایہ کاری کرتے ہیں تو 15 سال بعد آپ کو یہ رقم 6 لاکھ 37 ہزار روپے مل جائے گی۔
کون پی پی ایف اکاؤنٹ کھول سکتا ہے
کوئی بھی شخص اپنے نام پر یہ کھاتہ کسی بینک یا پوسٹ آفس میں کھول سکتا ہے۔ اس کے علاوہ نابالغ کی جانب سے کوئی دوسرا شخص بھی کھاتہ کھول سکتا ہے۔