نئی دہلی: وزارت خزانہ نے مرکزی حکومت کے ملازمین کے لیے ایک بڑا قدم اٹھاتے ہوئے نئی یونیفائیٖڈ پنشن اسکیم (یو پی ایس) سے نیشنل پنشن سسٹم (این پی ایس) میں یک مشت اور ایک بار سوئچ کی سہولت شروع کی ہے۔ یہ سہولت یو پی ایس کا انتخاب کرنے والے ملازمین کو اپنے پنشن اکاؤنٹس کو این پی ایس میں منتقل کرنے کی اجازت دے گی۔
پیر کو جاری کردہ سرکاری نوٹیفکیشن کے مطابق، یو پی ایس کے صارفین کو ون ٹائم سوئچ کی سہولت ان کی ریٹائرمنٹ سے ایک سال قبل یا رضاکارانہ ریٹائرمنٹ سے تین ماہ قبل تک دستیاب ہے۔ یعنی یو پی ایس کا انتخاب کرنے والے ملازمین اب اپنی ریٹائرمنٹ سے ایک سال پہلے تک کسی بھی وقت این پی ایس میں جا سکتے ہیں۔ تاہم، برطرفی، اخراج یا تادیبی کارروائی کا سامنا کرنے والے ملازمین اس کے اہل نہیں ہوں گے۔
یہ اختیار، کچھ ترامیم کے ساتھ، ضابطہ 56J کے تحت مستعفی ہونے یا ریٹائر ہونے والے ملازمین پر بھی لاگو ہوتا ہے۔ تاہم، جو ملازمین مقررہ وقت کے اندر اس اختیار کا انتخاب نہیں کرتے ہیں وہ ڈیفالٹ کے طور پر یو پی ایس کے تحت رہیں گے۔
نوٹیفکیشن میں کہا گیا ہے کہ ایک بار سوئچ کرنے کے بعد ملازمین یقینی ادائیگیوں سمیت یو پی ایس فوائد کے حقدار نہیں ہوں گے۔ تاہم، نکالنے کے وقت ملازم کے این پی ایس فنڈ میں حکومت کا چار فیصد فرق شامل کیا جائے گا۔ اس اقدام کا مقصد پنشن کے فوائد کو ہموار کرنا اور لچک فراہم کرنا ہے۔ نیز، طویل مدتی ریٹائرمنٹ حل کے طور پر این پی ایس کو مضبوط کرنا ہے۔
غور طلب ہے کہ یکم اپریل سنہ 2025 سے مرکزی حکومت نے اپنے ملازمین کے لیے نیشنل پنشن سسٹم کے تحت یو پی ایس کو ایک آپشن کے طور پر متعارف کرایا ہے۔ ملازمین این پی ایس اور یو پی ایس کے درمیان کسی ایک آپشن کا انتخاب کر سکتے ہیں۔ ملازمین کو این پی ایس کے تحت یقینی ادائیگیاں ملیں گی۔
سرکاری اعداد و شمار کے مطابق، 20 جولائی تک، تقریباً 31,555 مرکزی حکومت کے ملازمین نے یونیفائیڈ پنشن اسکیم کا انتخاب کیا ہے۔ ملازمین کے لیے یو پی ایس کا انتخاب کرنے کی آخری تاریخ 30 ستمبر 2025 ہے۔ یو پی ایس کو مرکزی حکومت کے ملازمین کے لیے ایک اختیار کے طور پر متعارف کرایا گیا ہے جو این پی ایس کے تحت آتے ہیں۔
این پی ایس پر سوئچ کرنے کی اہلیت
یہ سوئچ کی سہولت صرف مرکزی حکومت کے ملازمین کے لیے دستیاب ہے جو فی الحال یو پی ایس میں داخل ہیں۔ یہ نوٹ کرنا ضروری ہے کہ یہ سوئچ صرف یک طرفہ اور ایک بار کے لیے ہے۔ جب ملازمین این پی ایس میں چلے جاتے ہیں تو وہ یو پی ایس پر واپس نہیں جا سکتے۔ نیز، اخراج، برطرفی، جرمانہ کے طور پر لازمی ریٹائرمنٹ، یا جاری تادیبی کارروائی سے متعلق کیسز میں سوئچ کی اجازت نہیں ہوگی۔
سرکاری ملازمین کے لیے یہ کیوں ضروری ہے؟
یک وقتی سوئچ کی سہولت کا تعارف ملازمین کو اپنے ریٹائرمنٹ فنڈز کے انتظام پر زیادہ کنٹرول اور انتخاب فراہم کرتا ہے۔ بہت سے لوگ این پی ایس کو ایک لچکدار اور مارکیٹ سے منسلک پنشن پلان کے طور پر دیکھتے ہیں، جو ممکنہ طور پر یو پی ایس کے تحت مقررہ ادائیگیوں سے زیادہ منافع کی پیشکش کرتا ہے۔
