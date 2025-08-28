نئی دہلی: سرکاری ملازمین کے پاس نیشنل پنشن اسکیم (NPS) اور یونیفائیڈ پنشن اسکیم (UPS) کے درمیان انتخاب کرنے کا اختیار ہے، جس کی آخری تاریخ 30 ستمبر ہے۔ پہلے اصل ڈیڈ لائن 30 جون تھی لیکن بعد میں وزارت خزانہ نے اس میں تین ماہ کی توسیع کر دی۔
این پی ایس سرکاری ملازم کے تعاون کی بنیاد پر مارکیٹ سے منسلک ترقی فراہم کرتا ہے۔ یہ اسکیم طویل مدتی سرمائے میں اضافے کے لیے بنائی گئی ہے، جس سے سرکاری ملازمین ایک بڑا ریٹائرمنٹ فنڈ تشکیل دے سکتے ہیں۔ دوسری طرف، حال ہی میں شروع کیا گیا UPS کم از کم گارنٹی شدہ پنشن کی یقین دہانی کراتا ہے۔
نیشنل پنشن اسکیم (NPS)
یہ اسکیم 2004 میں سرکاری ملازمین کے لیے اولڈ پنشن اسکیم (او پی ایس) کو تبدیل کرنے کے لیے شروع کی گئی تھی۔ 2009 میں، اس میں نجی شعبے کے ملازمین، خود ملازمت پیشہ افراد اور غیر مقیم ہندوستانیوں کو شامل کرنے کے لیے توسیع کی گئی۔
این پی ایس کے تحت، ملازمین باقاعدگی سے حصہ ڈالتے ہیں اور ریٹائرمنٹ (عمر 60) پر، جمع شدہ کارپس کا 40 فیصد سالانہ خریدنے کے لیے استعمال کیا جانا چاہیے، جب کہ بقیہ 60 فیصد ٹیکس فری یکمشت رقم کے طور پر نکالا جا سکتا ہے۔
این پی ایس کے فوائد
1- مارکیٹ سے منسلک سرمایہ کاری سے ممکنہ طور پر زیادہ منافع
2- کارپس کا 60 فیصد ریٹائرمنٹ کے وقت یکمشت کے طور پر نکالا جا سکتا ہے۔
3- انکم ٹیکس ایکٹ، 1961 کے سیکشن 80C، 80CCD(1B) اور 80CCD(2) کے تحت ٹیکس فوائد
NPS کے نقصانات
1- ریٹرن مارکیٹ کے خطرات سے منسلک ہیں اور پنشن کی ضمانت نہیں ہے۔
2- اس کے علاوہ، کارپس کا 40 فیصد سالانہ منصوبوں کے لیے استعمال کرنا پڑتا ہے، جس سے فوری لیکویڈیٹی کم ہوتی ہے۔
یونیفائیڈ پنشن سکیم (UPS)
2024 میں اعلان کردہ یو پی ایس کا مقصد ضمانت شدہ پنشن فراہم کرنا ہے۔ فی الحال، یہ مرکزی حکومت کے تمام ملازمین کا احاطہ کرتا ہے جو پہلے ہی NPS کے تحت آتے ہیں۔ ملازمین UPS میں شفٹ ہونے کا انتخاب کر سکتے ہیں۔ یہ اسکیم 25 سال یا اس سے زیادہ سروس والے ملازمین کو ریٹائرمنٹ سے پہلے کے 12 ماہ کی بنیادی تنخواہ کے اوسط کے 50 فیصد کے برابر پنشن فراہم کرتی ہے۔
10 سال یا اس سے زیادہ سروس والے ملازمین کو ریٹائرمنٹ کے وقت کم از کم 10,000 روپے ماہانہ پنشن دی جاتی ہے۔ پنشنر کی موت کی صورت میں حتمی پنشن کا 60 فیصد اس کے خاندان کو دیا جاتا ہے۔ ملازمین اپنی بنیادی تنخواہ اور ڈی اے کا 10 فیصد حصہ دیتے ہیں، جبکہ حکومت 8.5 فیصد حصہ دیتی ہے۔
یو پی ایس کے فوائد
1- پچھلے 12 مہینوں کی بنیادی تنخواہ کی بنیاد پر پنشن کی ضمانت کی رقم
2- یہ فیملی پنشن انحصار کرنے والوں کے لیے مالی تحفظ کو یقینی بناتی ہے
3- یہ افراط زر سے متعلق ایڈجسٹمنٹ کی قوت خرید کو برقرار رکھتا ہے
4- اس کے علاوہ اس میں گریجویٹی فوائد بھی شامل ہیں
UPS کے نقصانات
1- یہ ان لوگوں کے لیے موزوں نہیں ہے جو جلد ریٹائر ہو جاتے ہیں
2- یہ مارکیٹ سے منسلک NPS سے کم لچکدار ہے
NPS یا UPS: کون سا انتخاب کرنا ہے:
این پی ایس سرکاری ملازمین کو اپنے سرمایہ کاری کے اختیارات اور فنڈ مینیجر کا انتخاب کرنے کی اجازت دیتا ہے۔ یہ انکم ٹیکس ایکٹ کے مختلف سیکشنز کے تحت ٹیکس فوائد بھی پیش کرتا ہے۔ یہ ان ملازمین کے لیے موزوں ہے جو مارکیٹ پر مبنی ترقی اور شراکت پر مبنی پنشن چاہتے ہیں۔
دوسری طرف، یو پی ایس، کم از کم 25 سال کی خدمت والے ملازمین کے لیے گزشتہ 12 ماہ کی اوسط تنخواہ کے 50 فیصد کے برابر ضمانت شدہ پنشن رقم پیش کرتا ہے۔ یہ ان سرکاری ملازمین کے لیے مثالی ہے جو محفوظ اور متوقع ریٹائرمنٹ آمدنی چاہتے ہیں۔
